Espagne : la BEI et la municipalité de Barcelone signent un prêt de 175 millions d’euros pour financer des projets de revitalisation urbaine

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Jaume Collboni, maire de Barcelone, ont annoncé la signature d’un accord de prêt de 175 millions d’euros qui servira à financer des projets liés à la revitalisation urbaine et à l’action en faveur du climat dans la ville.

L’accord de financement, signé dans le cadre du Forum du Groupe BEI, soutiendra la mobilité durable, les espaces verts, les infrastructures publiques et la planification en vue d’atteindre la neutralité climatique dans la ville.

L’intégration de la dimension de genre dans l’aménagement urbain fait également partie des objectifs de cet accord, afin d’améliorer l’accès des femmes aux opportunités économiques à Barcelone.

Barcelone est la première ville espagnole et l’une des premières villes européennes à bénéficier du soutien de la BEI dans le cadre du programme de l’UE pour des villes neutres pour le climat et intelligentes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la municipalité de Barcelone ont signé un accord de prêt de 175 millions d’euros visant à financer des projets liés à la revitalisation urbaine et à l’action en faveur du climat. Cette signature a été annoncée ce jour dans le cadre du Forum du Groupe BEI organisé à Luxembourg. Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Jaume Collboni, maire de Barcelone, ont présenté ce prêt, qui permettra de soutenir le développement urbain et l’action en faveur du climat de la ville, tout en mettant l’accent sur la durabilité et l’inclusion.

Ce prêt contribuera au financement de projets clés qui relèvent du plan d’investissement municipal (PIM) de Barcelone pour la période 2024-2027, tels que la revitalisation de zones urbaines, la création d’espaces verts, l’adoption de mesures de protection contre les inondations, ainsi que la modernisation d’infrastructures de mobilité durable et de bâtiments publics (écoles, marchés municipaux et installations sportives, notamment).

Lors de l’annonce de cet accord, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, a déclaré : « Cet accord témoigne de la collaboration étroite que nous entretenons avec les villes de toute l’Europe et de la bonne entente qui caractérise nos relations avec la ville de Barcelone et nous a déjà permis de signer des accords très importants, liés notamment à l’approvisionnement en eau potable et au logement social. Cet accord-cadre nous permettra de continuer à réaliser des projets qui améliorent la qualité de vie de la population et renforcent la compétitivité des entreprises. »

Jaume Collboni, maire de Barcelone, a souligné le fait que Barcelone, grâce à son niveau élevé de solvabilité financière, « met désormais en œuvre deux plans majeurs : le Pla Clima, qui porte sur la résilience de la ville face aux changements climatiques, et le Pla Viure, qui consiste à fournir de nouveaux logements sociaux abordables au bénéfice des habitants qui en ont le plus besoin, en particulier les jeunes. Des accords tels que celui que nous avons signé aujourd’hui avec la BEI nous permettront de mettre en œuvre ces programmes de transformation urbaine, de rendre la ville plus résistante aux changements climatiques, notamment en construisant des réservoirs d’eau souterraine ainsi que de nouveaux logements sociaux à Barcelone. »

Le programme d’investissement soutiendra le déploiement des stratégies de développement urbain, notamment le Pla Clima, qui devraient rendre Barcelone plus durable, plus résiliente et plus inclusive. Cette initiative soutient donc la vision inclusive de Barcelone dans son ambition de devenir une ville neutre en carbone d’ici 2030.

En outre, le programme donne également la priorité à l’intégration sociale et à l’inclusion, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et en améliorant leur accès aux infrastructures et aux services urbains. Cette approche s’inscrit dans le droit fil de la stratégie et du plan d’action de la BEI en matière d’égalité hommes-femmes et démontre qu’un aménagement urbain inclusif peut favoriser les perspectives économiques.

Barcelone s’est engagée à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2030 dans le cadre du programme de l’UE pour des villes neutres pour le climat et intelligentes. Grâce à ce prêt, Barcelone est la première ville espagnole et l’une des premières villes européennes à bénéficier du soutien de la BEI dans le cadre de ce programme. Le projet est conforme aux priorités de l’UE, notamment au pacte vert pour l’Europe et à la directive sur la performance énergétique des bâtiments, et il renforce le rôle de la BEI en tant que banque du climat.

Lors du Forum du Groupe BEI, le maire de Barcelone a également participé à la table ronde « Investir dans une Europe plus durable et plus sûre », pendant laquelle les défis et les solutions liés au logement ont été abordés.

La BEI a joué un rôle de premier plan dans le financement de l’aménagement urbain dans toute l’Europe. Ces huit dernières années, elle a investi plus de 150 milliards d’euros pour améliorer la qualité de vie dans les villes, qu’il s’agisse de promouvoir les transports verts, l’efficacité énergétique, le logement abordable ou encore l’éducation et les soins de santé.

La Banque européenne d’investissement entend nouer des partenariats avec davantage de villes et les aider à mettre en œuvre des plans de résilience face aux changements climatiques, entre autres. Ces projets urbains montrent que la banque de l’UE ne finance pas seulement des infrastructures. Elle consacre davantage de ressources à l’appui de la revitalisation urbaine afin d’encourager les entreprises et les habitants à rester dans les zones urbaines, de réduire les émissions en milieu urbain et d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population en facilitant les déplacements à pied, à vélo, en tramway et en métro.

Pla Clima : pour une ville décarbonée et résiliente à l’horizon 2030

Barcelone s’est dotée d’un plan ambitieux comprenant des mesures concrètes pour décarboner la ville et y réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que pour renforcer sa résilience face aux effets des changements climatiques Ce plan en faveur du climat précise les mesures, le calendrier et les investissements prévus, à savoir jusqu’à 1,8 milliard d’euros d’ici à 2030. Cette initiative permet de fixer les priorités pour la ville et d’accroître ses ambitions en matière d’action climatique.

Le Pla Clima devient donc la feuille de route permettant à la municipalité de Barcelone de relever les défis des changements climatiques et de progresser vers la neutralité climatique sans laisser personne de côté, en ayant comme objectif fondamental la promotion de la justice sociale et l’amélioration de la santé des citoyens, sur l’ensemble de son territoire.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

