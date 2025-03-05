« La sécurité et la prospérité économique se renforcent mutuellement », dit la présidente Nadia Calviño en ouverture de la troisième édition du Forum du Groupe BEI

©Laurent Antonelli/ EIB

Le Forum du Groupe BEI réunit des responsables politiques de haut niveau, des chefs d’entreprise et des représentants du monde universitaire et de la société civile pour débattre de la prospérité de l’Europe, de sa sécurité et de sa coopération à l’échelle mondiale.

La présidente Nadia Calviño place la sécurité de nos sociétés au cœur de l’activité du Groupe BEI, grâce à des investissements dans les industries, la sécurité et la défense, les réseaux énergétiques, la transition écologique, les infrastructures sociales et les partenariats mondiaux.

La publication du rapport phare du Groupe BEI sur l'investissement appelle à l'intégration du marché de l'UE, à la simplification et aux investissements dans l'innovation, faisant écho aux initiatives les plus récentes de la Commission européenne.

Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), a inauguré ce jour la troisième édition du Forum du Groupe BEI, soulignant le rôle essentiel de l’investissement pour façonner l’avenir économique de l’Europe, mais aussi l’accent mis par le Groupe BEI sur la sécurité dans toutes ses activités.

« En ces temps si agités, nous devons à nouveau nous concentrer sur l’essentiel : préserver notre “sécurité” », a indiqué la présidente Nadia Calviño. « C'est un grand mot, recouvrant de nombreuses facettes, qui renvoie à un environnement de liberté et de paix pour nos pays, mais aussi à la stabilité, à la prévisibilité et à des opportunités de croissance pour nos entreprises, et à une société inclusive dans laquelle les citoyens et citoyennes sont convaincus qu’eux-mêmes et leurs enfants bénéficieront d’un monde meilleur. La sécurité et la prospérité économique partagée se renforcent mutuellement et forment un tandem. Dans ce contexte, chaque euro investi par le Groupe BEI constitue un investissement dans notre sécurité collective. »

Sécurité et défense

Lors de son allocution, la présidente Nadia Calviño a déclaré qu’à la suite d’une consultation approfondie des acteurs du marché, la BEI proposera lors de la réunion du Conseil d’administration de mars que le Groupe BEI élargisse encore ses critères d’admissibilité en matière de sécurité et de défense, afin de veiller à ce que les activités exclues soient définies de manière plus précise et que leur périmètre soit aussi limité que possible. Cela permettra au Groupe BEI de répondre aux besoins de financement d’une manière qui préserve ses opérations et son assise financière.

« Nous devons unir nos forces et adopter une approche coordonnée, dans le cadre de laquelle chaque institution se concentre sur les sujets où elle peut apporter une valeur ajoutée. Ces changements reflètent la volonté du Groupe BEI de rester réactif et pertinent dans un paysage mondial en mutation », a-t-elle ajouté.

Le Groupe BEI a également « l’intention d’intégrer le programme existant de 8 milliards d’euros dans un nouvel objectif de politique publique transversal et permanent ».

On trouvera ici le discours de la présidente etici l'ordre du jour complet du Forum, qui se tient du 5 au 7 mars à Luxembourg.

Rapport du Groupe BEI sur l’investissement

Dans son allocution, la présidente Calviño a présenté le rapport 2024-2025 du Groupe BEI sur l’investissement. Ce rapport économique phare, réalisé à partir d’un échantillon de quelque 13 000 entreprises européennes, offre une analyse complète des tendances en matière d’investissement.

« Le rapport confirme l’existence de trois leviers majeurs pour renforcer la compétitivité et la sécurité de l’Europe : l’intégration du marché, la simplification et les investissements à grande échelle dans l’innovation. Le Groupe BEI apporte sa pierre à l’édifice concernant ces trois leviers », a déclaré la présidente Calviño.

« Pour assurer l’avenir de l’Europe, nous devons donner la priorité à la transformation structurelle, à l’innovation, à la transition numérique et à la décarbonation. Il est essentiel d’accroître nos investissements dans ces domaines fondamentaux, tout en mettant à disposition des financements pour la mise à l’échelle des technologies clés. Les conclusions de notre rapport sur l’investissement constituent une feuille de route cruciale pour les responsables politiques et les investisseurs, et nous éclairent face aux défis et aux possibilités qui se présentent. Le nouveau contexte géopolitique ne fait que renforcer l’urgence d’agir », a ajouté Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI.

Principales conclusions du rapport de la BEI sur l’investissement :

Nombre d’entreprises européennes sont mises à mal par la fragmentation du marché, ce qui souligne la nécessité d’un marché unifié.

La solide base industrielle et de recherche de l’Europe est présentée dans le rapport comme une occasion de tirer parti de l’intelligence artificielle et des technologies numériques dans les processus industriels. Des gains de productivité substantiels pourraient par conséquent être réalisés grâce à l’intégration de l’IA dans les secteurs manufacturiers et des services.

Les conclusions montrent également que les politiques climatiques ambitieuses de l’Europe commencent à porter leurs fruits. Des progrès notables sont observés concernant les énergies renouvelables et le positionnement de l’Europe au cœur des partenariats mondiaux en matière de brevets dans les technologies vertes.

Un cadre réglementaire cohérent est présenté comme un moteur d’investissement dans les technologies durables. La récente vague de simplification procède d’une approche pragmatique, tout en préservant la clarté sur l’orientation à long terme. En outre, l’analyse de la BEI révèle que l’investissement social génère des retombées économiques, en particulier lorsque l’on remédie au déficit de compétences.

Une participation accrue au marché du travail, en particulier des femmes, pourrait donner lieu à des avantages économiques importants pour l’Europe. Enfin, le rapport souligne l’importance que revêtent des instruments stratégiques ciblés et une coordination au niveau de l’UE pour maximiser l’impact des investissements publics. Il est démontré que le recours à des mécanismes de soutien adaptés augmente fortement la probabilité que les entreprises investissent dans l’efficacité énergétique et l’innovation.

On trouvera ici des informations complémentaires concernant le rapport de la BEI sur l’investissement.

