Allemagne : Ineratec obtient un appui financier de 70 millions d’euros pour la plus grande usine européenne de production de carburants de synthèse à Francfort

Ineratec

Ineratec accepte un prêt d’amorçage-investissement de 40 millions d’euros au maximum de la Banque européenne d’investissement et une aide non remboursable de 30 millions d’euros au maximum de Breakthrough Energy Catalyst pour renforcer ses capacités de production de carburant de synthèse.

Cet investissement historique fait suite au partenariat UE-Catalyst lancé en 2021 et soutenu par le Fonds pour l’innovation via le programme InvestEU.

Ce soutien témoigne de l’engagement de l’Europe en faveur de l’innovation dans le domaine des énergies propres et vient compléter un appui antérieur au titre de l’initiative Horizon 2020.

Ineratec, pionnier de la production de carburants de synthèse durables, a formellement conclu ce jour un accord de prêt d’amorçage-investissement de 40 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et une aide non remboursable de 30 millions d’euros avec Breakthrough Energy Catalyst. Ce concours combiné de 70 millions d’euros financera la construction de la plus grande usine de production durable de carburants de synthèse d’Europe à Francfort et la recherche-développement de carburants de synthèse d’avenir, étapes clés de la décarbonation de l’aviation.

Annoncé à l’occasion du Forum du Groupe BEI, qui se tient cette semaine à Luxembourg, ce nouveau financement souligne l’importance stratégique des carburants de synthèse pour la décarbonation des secteurs dont l’empreinte carbone est plus difficile à réduire, comme l’aviation. Ce nouvel investissement permettra à Ineratec d’accroître sa capacité de production et de commercialiser sa technologie de réacteur innovante, qui convertit l’hydrogène vert et le CO 2 en carburant d’aviation de synthèse. Le financement du projet, confirmé en début d’année, constitue une étape importante dans la commercialisation de la technologie « Power-to-Liquid » d’Ineratec, qui accélère la transition vers un avenir « zéro net ».

Transformer le paysage énergétique grâce aux carburants de synthèse

Le processus de production d’Ineratec utilise de l’hydrogène, qui est ensuite mélangé à du CO 2 provenant de sources biogènes, comme des centrales à biogaz ou des émissions industrielles, en utilisant la technologie « Power-to-Liquid » d’Ineratec. Il est ainsi possible de produire du pétrole brut de synthèse, qui peut être transformé en différents carburants de synthèse, dont le carburant d’aviation durable, les carburants marins et le diesel de synthèse. L’utilisation de CO 2, qui serait sinon rejeté dans l’atmosphère, amoindrit l’empreinte carbone du carburant et contribuera à réduire les émissions de carbone.

La matière première principale est issue du parc industriel dans lequel se trouve le site de production, en périphérie de Francfort : le CO 2 provient d’une centrale à biogaz qui recycle des déchets et l’hydrogène est un sous-produit d’une usine de production de chlore. L’approche d’Ineratec, qui repose sur l’utilisation d’unités de production compactes et modulaires, garantit une évolutivité et une adaptabilité aux différents sites de production.

Au-delà des carburants durables pour l’aviation, l’huile synthétique produite par Ineratec peut également être utilisée comme produit chimique de base pour différents produits durables tels que les plastiques. Cela étend la contribution de la technologie d’Ineratec à l’approvisionnement durable de l’industrie chimique.

Passer à l’échelle supérieure pour répondre à la demande du marché

Après avoir construit et exploité des usines à l’échelle de démonstration et à l’échelle pilote industrielle, Ineratec se concentre désormais sur le passage de la production à l’échelle supérieure et l’optimisation du déploiement commercial. Les financements sur lesquels se sont engagés la BEI et Breakthrough Energy Catalyst permettront à l’entreprise d’assurer une production à l’échelle commerciale, ce qui garantira un approvisionnement régulier en carburants de synthèse pour répondre à la demande croissante du marché et sera essentiel pour rendre ce type de carburant économiquement viable.

L’usine produira jusqu’à 2 500 tonnes de carburant de synthèse par an, qui iront notamment au secteur de l’aviation. Un vol long-courrier entre Francfort et New York consomme 80 tonnes de kérosène. Le carburant d’aviation durable de synthèse d’Ineratec pourrait rendre plus durables les vols sur cette ligne, et de nombreuses autres, en remplaçant en totalité ou en partie le kérosène fossile. Cela démontre clairement qu’il est important d’aller au-delà d’une usine pionnière et d’accroître les capacités de production de ce carburant de synthèse.

L’exigence politique de passer à des formes d’énergie plus durables est appuyée par le règlement « ReFuelEU Aviation » de l’Union européenne, qui impose aux compagnies aériennes d’utiliser un mélange contenant au moins 1,2 % de carburant d’aviation durable de synthèse d’ici à 2030, ce qui ouvre des perspectives sur le marché.

Jeter des ponts entre les objectifs en matière d’innovation et de climat

La collaboration entre Ineratec et le partenariat UE-Catalyst illustre comment les partenariats public-privé peuvent stimuler la commercialisation de technologies climatiques innovantes et propres. S’appuyant sur les précédentes aides non remboursables de l’UE et tirant parti de nouveaux mécanismes d’investissement, ce partenariat constitue un modèle à suivre pour faire passer d’autres solutions d’énergie propre à l’échelle supérieure.

Par conséquent, il témoigne de l’engagement de l’UE à soutenir les technologies innovantes qui aideront l’industrie européenne à devenir plus propre et à rester compétitive. Le prêt de la BEI est possible grâce à l’appui du programme InvestEU, qui bénéficie du soutien d’une garantie complémentaire du Fonds pour l’innovation. Le Fonds pour l’innovation est financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE.

La transformation qu’opère l’industrie européenne au profit de technologies propres est tirée par plusieurs innovations technologiques, dont la production efficace d’hydrogène. La BEI soutient cette dernière en finançant également un projet d’électrolyse de Sunfire, jeune pousse basée à Dresde. Sunfire et Ineratec ont été partenaires dans un projet de recherche en 2019. Les deux entreprises ont alors pour la première fois fait la démonstration de la production de carburants de synthèse durables à partir de CO 2 capturé dans l’air et d’énergie solaire dans une usine entièrement intégrée.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « La BEI s’engage en faveur d’une économie “net zéro” compétitive, en particulier dans les secteurs difficiles à décarboner comme l’aviation. Via des partenariats comme l’initiative UE-Breakthrough Catalyst, nous permettons aux transports d’opérer une transition écologique et contribuons en fin de compte à rendre les carburants de synthèse moins onéreux. »

Mario Fernandez, directeur de Breakthrough Energy Catalyst : « Ineratec est en bonne voie pour démontrer que les carburants de synthèse peuvent être produits à grande échelle de façon économique avec le soutien d’un financement servant de catalyseur. Pour décarboner le secteur de l’aviation, il faut des projets concrets afin de réduire les coûts et d’attirer les investissements. Breakthrough Energy Catalyst est fier de s’associer à Ineratec pour accélérer le déploiement et libérer le potentiel nécessaire pour faire des carburants de synthèse une réalité. »

Tim Boeltken, PDG d’Ineratec : « Ce financement marque une nouvelle ère pour Ineratec. Grâce à l’engagement financier de la BEI et de Breakthrough Energy Catalyst, nous accélérons l’industrialisation de la production de carburants de synthèse. Cela aura un impact tangible sur la réduction des émissions de CO 2 dans les secteurs où l’électrification directe est impossible. Nous mettons désormais l’accent sur la mise à l’échelle et le déploiement de notre technologie là où on en a le plus besoin. »

Informations générales

Le partenariat UE-Catalyst a été lancé en 2021, lors de la COP 26 à Glasgow, par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Werner Hoyer, président de la BEI, et Bill Gates, dans le but d’élaborer des projets de technologies vertes à grande échelle basés en Europe et de stimuler les investissements dans les technologies climatiques essentielles. Ce partenariat est un modèle à suivre pour le soutien public-privé à l’innovation dans le domaine des technologies propres.

La Banque européenne d’investissement, en tant que partenaire de mise en œuvre de la Commission européenne dans le cadre d’InvestEU, a été chargée de déployer 420 millions d’euros au maximum au profit de ce partenariat, ces fonds étant mis à disposition par le programme Horizon Europe (200 millions d’euros) et le Fonds pour l’innovation (220 millions d’euros). Breakthrough Energy Catalyst mobilise un montant équivalent de capitaux privés et de subventions philanthropiques pour financer les projets sélectionnés. Le partenariat UE-Catalyst n’exclut pas les contributions supplémentaires potentielles d’États membres de l’UE ou d’autres partenaires privés qui souhaitent également soutenir les projets. Une demande de financement d’un projet peut être déposée via le site web de Breakthrough Energy Catalyst.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour un total de 88 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Breakthrough Energy a pour vocation d’accélérer la trajectoire de la planète vers un futur énergétique propre. L’organisation finance des technologies de rupture, plaide en faveur de politiques respectueuses du climat et encourage des partenaires dans le monde entier à prendre des mesures efficaces, accélérant les progrès à chaque étape.

Breakthrough Energy Catalyst est une plateforme novatrice qui finance des projets commerciaux pionniers en faveur de technologies climatiques émergentes et qui, en investissant dans ces derniers, cherche à accélérer l’adoption de ces technologies dans le monde entier et à en réduire les coûts.

Catalyst se concentre actuellement sur cinq domaines technologiques : l’hydrogène propre, le carburant durable pour l’aviation, le captage direct de l’air, le stockage de l’énergie à long terme et la décarbonation de l’industrie manufacturière. Outre ses contributions financières, Catalyst s’appuie sur le savoir-faire de son équipe en matière d’investissement dans les infrastructures énergétiques et de réalisation de projets pour aider des initiatives novatrices à passer de l’étape de l’élaboration à celle du financement, puis à celle de la mise en œuvre. Pour en savoir plus sur Breakthrough Energy et Catalyst : breakthroughenergy.org.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds privés et publics afin de lever des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, comme le pacte vert pour l’Europe. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. À ce montant s’ajoutent des garanties supplémentaires provenant du programme Horizon de l’UE et du Fonds pour l’innovation afin de soutenir des initiatives telles que le partenariat UE-Catalyst.

L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est un produit d’investissement en quasi-fonds propres adapté aux entreprises en phase de démarrage et de croissance qui combine un prêt à long terme avec un instrument liant le rendement à la performance de l’entreprise. Depuis 2015, la BEI a investi 6 milliards d’euros dans des prêts d’amorçage-investissement, soutenant plus de 200 entreprises et réalisant plus de 50 sorties. Avec l’appui d’InvestEU, la BEI entend soutenir les entreprises européennes, et leur expansion, dans les secteurs des technologies propres, des technologies de rupture et des sciences de la vie.

Le Fonds pour l’innovation : avec des recettes émanant du système d’échange de quotas d’émission de l’UE estimées à 40 milliards d’euros entre 2020 et 2030, le Fonds pour l’innovation vise à soutenir les technologies « zéro net » innovantes et à favoriser la transition de l’Europe vers la neutralité climatique. Le Fonds pour l’innovation apporte une garantie complémentaire de 220 millions d’euros au programme InvestEU pour le partenariat UE-Catalyst, ce qui a permis jusqu’à présent à la BEI d’accorder plus de 100 millions d’euros de prêts.

Ineratec s’engage à défossiliser et décarboner le monde. L’entreprise produit des carburants et des produits chimiques de synthèse : des substituts de combustibles fossiles neutres en carbone amenés à être utilisés dans l’aviation, le transport maritime et l’industrie chimique.

Ses usines modulaires et évolutives utilisent de l’hydrogène renouvelable et du CO 2 biogénique pour produire du kérosène, de l’essence, du diesel, des cires et du méthanol de synthèse, ou du gaz naturel. Elle construit à Francfort ce qui sera la plus grande usine de carburants de synthèse au monde. Elle produira chaque année jusqu’à 2 500 tonnes de carburant d’aviation à très faible teneur en carbone. L’entreprise est située à Karlsruhe, en Allemagne, et bénéficie du soutien de plusieurs investisseurs internationaux.