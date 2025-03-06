La Commission européenne et le Groupe BEI signent une garantie de 2 milliards d’euros au titre de la facilité pour l’Ukraine en vue d’appuyer la reconstruction et la résilience du pays

EIB

L’accord apporte un soutien supplémentaire à des projets urgents de redressement et de reconstruction en Ukraine.

En ciblant les infrastructures critiques, notamment dans les domaines de l’énergie, des transports, du logement, de l’eau et du chauffage, le financement permettra de maintenir les services essentiels et la stabilité économique.

Ce concours, issu des 50 milliards d’euros affectés à la facilité pour l’Ukraine de l’UE, soutient les priorités du pays que sont la reconstruction en mieux et la progression vers son intégration à l’UE.

En outre, un accord signé entre la BEI et l’Ukraine permettra de déployer des experts au titre du programme de conseil Jaspers de la Banque afin de contribuer à accélérer les projets sur le terrain.

À l’occasion du Forum du Groupe BEI, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) et la Commission européenne ont signé un accord de garantie qui permettra à la Banque d’investir au moins 2 milliards d’euros dans des efforts urgents de redressement et de reconstruction en Ukraine. Répondant aux priorités et aux besoins des autorités ukrainiennes, ce financement relève de la facilité pour l’Ukraine, un dispositif de l’Union européenne doté de 50 milliards d’euros pour la période 2024-2027.

Les fonds soutiendront des opérations menées avec le secteur public dans des domaines clés. Les investissements seront axés sur le renforcement des réseaux énergétiques dans le pays : réseaux électriques, expansion de la production d’hydroélectricité et d’énergie renouvelable et amélioration de l’efficacité énergétique. L’aide servira également à moderniser les chemins de fer et les transports publics urbains et à améliorer la connectivité des transports, y compris s’agissant des corridors de solidarité et des points de passage frontaliers, afin de faciliter les exportations via les principaux axes. En outre, les fonds contribueront à la restauration des infrastructures municipales, telles que les systèmes d’eau et de chauffage, l’éclairage public, ainsi que les écoles, les hôpitaux et les établissements d’enseignement supérieur. Les premiers projets bénéficiant de cette garantie au titre de la facilité pour l’Ukraine ont été annoncés lors de la récente visite à Kiev de Nadia Calviño, présidente de la BEI.

Afin de fluidifier la mise en œuvre des financements de la BEI relevant de la facilité pour l’Ukraine, la BEI et l’État ukrainien ont également signé un accord visant à déployer une équipe de spécialistes des services de conseil sur le terrain à Kiev. Cette équipe fournira une expertise pratique de manière à accélérer la préparation et l’exécution de projets critiques et de documents stratégiques, à commencer par les secteurs de l’énergie, des transports, du logement, avant que le dispositif ne s’élargisse à d’autres, comme la contribution à la réforme de la gestion des investissements publics. L’initiative est mise en œuvre par les services de conseil de la BEI dans le cadre d’une enveloppe de 20 millions d’euros affectée à Jaspers en soutien à l’Ukraine. Financée conjointement par la Commission européenne et le programme de conseil « UE for Ukraine » de la BEI en 2024, elle permettra de garantir un soutien ciblé et efficace au redressement du pays.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « La sécurité de l’Ukraine et la sécurité de l’Union européenne vont de pair. Nous nous tenons aux côtés du pays. Aujourd’hui, nous exprimons une fois de plus cet engagement en signant des accords avec la Commission européenne et les pouvoirs publics ukrainiens afin de renforcer notre soutien. Cela nous permettra d’effectuer des investissements essentiels à l’appui du rétablissement des infrastructures critiques et des services publics primordiaux de l’Ukraine qui renforceront la résilience du pays et le feront progresser vers son intégration à l’Union européenne. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations de la Banque en Ukraine : « Le redressement et la reconstruction de l’Ukraine sont au cœur des efforts de l’Équipe Europe, et nous travaillons ensemble pour faire en sorte que des investissements vitaux atteignent les domaines où ils sont le plus nécessaires dans le pays. Cela ne se borne pas à aujourd’hui : nous aidons l’Ukraine à se reconstruire en mieux et à jeter les bases d’un avenir plus fort et plus durable au sein de l’UE. »

Marta Kos, commissaire européenne chargée de l’élargissement : « Cet accord de garantie avec la BEI témoigne du rôle important joué par l’Union européenne dans le soutien à l’Ukraine alors que le pays entre dans la quatrième année de cette guerre d’agression brutale menée par la Russie. Nous nous tiendrons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire, et ce avec toute l’intensité requise. Cette nouvelle garantie aidera les Ukrainiens et les Ukrainiennes à reconstruire leur pays. Elle contribuera à restaurer les réseaux d’eau et de chauffage, les écoles et les hôpitaux. »

Valdis Dombrovskis, commissaire européen chargé de l’économie et de la productivité ainsi que de la mise en œuvre et de la simplification : « La Commission européenne et le Groupe BEI travaillent main dans la main pour apporter un soutien crucial à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion brutale à grande échelle. Notre engagement envers l’Ukraine n’a jamais été aussi fort qu’aujourd’hui. Avec cet accord d’une valeur de 2 milliards d’euros, nous fournissons un appui supplémentaire pour les besoins urgents de redressement et de reconstruction du pays, qui impliquent notamment de réparer des infrastructures critiques et de faire en sorte que les services publics essentiels continuent à fonctionner. Le soutien de l’UE à l’Ukraine est et restera indéfectible. »

Ioulia Svyrydenko, première vice-Première ministre et ministre de l’économie de l’Ukraine : « L’Union européenne et ses institutions, en particulier la BEI, restent des partenaires indéfectibles dans le redressement de l’Ukraine. Nous nous attachons à accélérer les projets d’investissement qui répondent à nos besoins stratégiques les plus pressants, de sorte à garantir une reconstruction et une modernisation rapides. Chaque projet rapproche l’Ukraine de l’UE et renforce notre résilience et notre intégration dans la famille européenne. Nous nous félicitons également du déploiement du soutien consultatif de Jaspers sur le terrain, qui contribuera à garantir la mise en œuvre efficace de ces investissements essentiels. »

Informations générales

La facilité pour l’Ukraine est le programme d’assistance financière de l’Union européenne en faveur de l’Ukraine. Entre 2024 et 2027, 50 milliards d’euros seront mis à disposition par l’Union européenne pour financer le budget de l’État, stimuler les investissements et fournir un soutien technique à la mise en œuvre du programme.

L’accord de garantie signé aujourd’hui relève du cadre d’investissement pour l’Ukraine mis en place au titre de la facilité pour l’Ukraine. Le cadre d’investissement pour l’Ukraine a vocation à attirer des investissements publics et privés pour le redressement et la reconstruction de l’Ukraine. Il est doté d’instruments financiers d’une valeur totale de 9,3 milliards d’euros, dont 7,8 milliards d’euros de garanties de prêts et 1,5 milliard d’euros de ressources destinées à des financements panachés.

Il a pour objectif de mobiliser 40 milliards d’euros d’investissements en faveur du redressement, de la reconstruction et la modernisation de l’Ukraine.

La BEI en Ukraine

Le Groupe BEI appuie la résilience de l’Ukraine, son économie et ses efforts de reconstruction depuis le tout premier jour de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie, avec 2,2 milliards d’euros décaissés depuis le début de la guerre. En 2024, la Banque a soutenu des projets visant à sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine, à réparer les infrastructures critiques endommagées et à garantir la continuité des services essentiels dans tout le pays.