Nous collaborons avec les pouvoirs publics et des partenaires pour faire progresser les priorités économiques et climatiques du Luxembourg. Nos financements ont soutenu des programmes de déploiement de satellites, de nouvelles écoles, des entreprises locales et les transports durables.
Nous avons été les premiers à émettre des obligations vertes, nous avons contribué à la renaturation de l’Alzette et nous avons mobilisé des investissements pour la Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la durabilité, de l’innovation et du développement à long terme.
En bref
1959
3,26 Mrd €
Activité du Groupe BEI au Luxembourg, par priorité
(En millions d’euros, situation à la clôture du dernier exercice)
Activité de la BEI au Luxembourg, par secteur depuis le début de ses opérations
Les réalisations de la BEI au Luxembourg
-
Le Luxembourg et la BEI
Nous intervenons au Luxembourg depuis 1959, en faveur de grands projets d’infrastructures ou autres et à l’appui de nombre d’entreprises, dont des start-up.
-
Ce que l’Europe fait pour nous
Qu’a fait l’UE pour nous depuis les dernières élections européennes de 2019 ? Voici quelques éléments de réponse essentiels.
-
L’UE, concrètement : retour à l’état sauvage au Luxembourg
Pour limiter les inondations, le Luxembourg renature l’Alzette et la Pétrusse, dans la capitale et à Steinsel, avec le soutien du bras financier de l’UE.
-
Une connectivité extraterrestre
Les satellites font partie de notre quotidien. Trois nouveaux satellites fabriqués par une société luxembourgeoise offriront de meilleurs services d’accès à haut débit et de diffusion en continu en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.
Obtenir le soutien de la BEI au Luxembourg
We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe's strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.
Petits projets
Pour les petits projets
(généralement de moins de 25 millions d’EUR)
Grands projets
Pour les grands projets
(dont le coût dépasse 25 millions d’EUR)
Services de conseil
Pour nos différents services de conseil et d’assistance technique
L’enquête économique de la BEI sur l’investissement au Luxembourg
