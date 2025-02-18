Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Le Luxembourg et la BEI

Nous intervenons au Luxembourg depuis 1959, à l’appui de l’innovation, des infrastructures durables et de la finance verte.

Nous collaborons avec les pouvoirs publics et des partenaires pour faire progresser les priorités économiques et climatiques du Luxembourg. Nos financements ont soutenu des programmes de déploiement de satellites, de nouvelles écoles, des entreprises locales et les transports durables.

Nous avons été les premiers à émettre des obligations vertes, nous avons contribué à la renaturation de l’Alzette et nous avons mobilisé des investissements pour la Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la durabilité, de l’innovation et du développement à long terme.

En bref

La BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables au Luxembourg.

1959

DÉBUT DES OPÉRATIONS

63

PROJETS FINANCÉS

3,26 Mrd €

MONTANT TOTAL INVESTI

1

PARTENAIRES LOCAUX

Activité du Groupe BEI au Luxembourg, par priorité

(En millions d’euros, situation à la clôture du dernier exercice)

Activité de la BEI au Luxembourg, par secteur depuis le début de ses opérations

Les réalisations de la BEI au Luxembourg

Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie au Luxembourg et ailleurs.
  • 8 mai 2025

    Ce que nous tenons pour acquis en Europe

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 8 mars 2025

    Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité

    L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.

    Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Nadia Calviño Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Infrastructures sociales
  • 7 mars 2025

    La sécurité dans tous les secteurs

    C’est en restant fidèle à ses valeurs que l’Europe pourra contrer les menaces géopolitiques, même lorsqu’elle investit dans des secteurs autres que la défense.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Sécurité et défence Climat et environnement Des logements abordables et durables
  • 5 décembre 2024

    La présidente Calviño achève sa tournée des 27 capitales de l’UE

    Ces 12 derniers mois, Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, a parcouru l’Union européenne, de Stockholm à Nicosie, de Vilnius à La Valette, de Madrid à Zagreb, écoutant les points de vue des ministres des finances, des Premiers ministres et des présidents, dialoguant avec des partenaires, obtenant des informations sur les projets en cours financés par l’Union européenne et donnant forme aux huit priorités stratégiques du Groupe BEI.

    Le Comité de direction Nadia Calviño Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 26 juin 2024

    Le Luxembourg et la BEI

    Nous intervenons au Luxembourg depuis 1959, en faveur de grands projets d’infrastructures ou autres et à l’appui de nombre d’entreprises, dont des start-up.

    Luxembourg Union européenne
  • 4 juin 2024

    Ce que l’Europe fait pour nous

    Qu’a fait l’UE pour nous depuis les dernières élections européennes de 2019 ? Voici quelques éléments de réponse essentiels.

    Le Comité de direction Nadia Calviño Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 2 mai 2024

    L’UE, concrètement : retour à l’état sauvage au Luxembourg

    Pour limiter les inondations, le Luxembourg renature l’Alzette et la Pétrusse, dans la capitale et à Steinsel, avec le soutien du bras financier de l’UE.

    Infrastructures Eau Changements climatiques Climat Gestion de l'eau et des eaux usées Durabilité Luxembourg Union européenne Climat et environnement
  • 14 juin 2023

    Une connectivité extraterrestre

    Les satellites font partie de notre quotidien. Trois nouveaux satellites fabriqués par une société luxembourgeoise offriront de meilleurs services d’accès à haut débit et de diffusion en continu en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

    Espace Luxembourg Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence

Obtenir le soutien de la BEI au Luxembourg

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Petits projets

Pour les petits projets 
(généralement de moins de 25 millions d’EUR)

Contactez nos partenaires locaux  

Grands projets

Pour les grands projets 
(dont le coût dépasse 25 millions d’EUR)

Contactez notre bureau de local  

Services de conseil

Pour nos différents services de conseil et d’assistance technique

Contactez nos spécialistes  

L’enquête économique de la BEI sur l’investissement au Luxembourg

La BEI, avec l’aide de dizaines d’universitaires, de professionnels et de décideurs politiques, a interrogé 12 500 entreprises et 500 grandes villes d’Europe pour savoir ce qui encourage ou freine l’investissement.

Découvrez les derniers résultats  

Nous contacter

Collectivité locale ou grande entreprise

Contactez directement notre bureau local

Médias

Contactez notre attaché(e) de presse

Service de presse :
Tel.  +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Informations générales

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information

Contactez-nous
Tel.  +352 4379-22000
Foire aux questions

