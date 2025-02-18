Le Luxembourg et la BEI

Nous collaborons avec les pouvoirs publics et des partenaires pour faire progresser les priorités économiques et climatiques du Luxembourg. Nos financements ont soutenu des programmes de déploiement de satellites, de nouvelles écoles, des entreprises locales et les transports durables.

Nous avons été les premiers à émettre des obligations vertes, nous avons contribué à la renaturation de l’Alzette et nous avons mobilisé des investissements pour la Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la durabilité, de l’innovation et du développement à long terme.