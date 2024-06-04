Ce mois-ci, des centaines de millions de personnes se rendent aux urnes pour élire le Parlement européen et ils sont nombreux à se demander ce que l’Union européenne a fait pour eux depuis les dernières élections de 2019.

Le fait que 27 pays décident de mettre leur souveraineté en commun et de construire un partenariat économique, social et politique fondé sur des valeurs communes de paix, de justice, de respect mutuel et de solidarité est unique dans l’histoire mondiale. C’est une victoire que nous ne devrions pas tenir pour acquise. Tant de gens dans le monde aspirent encore à pouvoir choisir librement leur gouvernement parmi un large éventail de candidats et de partis.

Dans un contexte géopolitique bouleversé, l’ordre mondial que nous avons construit – et qui a permis de grandes avancées au cours des 80 dernières années – est mis à l’épreuve. Néanmoins, les principales difficultés auxquelles nous devons faire face – que ce soit en matière de sécurité, de santé, de transition numérique ou de changements climatiques – demeurent des défis communs que nous devons surmonter par davantage de coopération. L’histoire de l’Europe démontre qu’ensemble, nous sommes plus forts, et que nous pouvons réussir en respectant trois principes : l’unité, la détermination et la solidarité.

Ce que nous avons vécu depuis les dernières élections européennes témoigne de tout ce que l’Europe nous apporte au quotidien. Lorsqu’une pandémie sans précédent a touché le monde entier, l'ensemble des citoyens a eu accès à des vaccins permettant de sauver des vies, et la mise en commun de nos ressources économiques et financières dans ce domaine a eu un impact majeur.

La Banque centrale européennehttp://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html a fourni des liquidités afin de protéger nos systèmes financiers ; l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) de la Commission européenne a aidé les pays à préserver l’emploi dans toute l’UE ; et le Fonds de garantie européen déployé par la Banque européenne d’investissement a efficacement complété les systèmes de soutien mis en place par les Etats afin de protéger les petites et moyennes entreprises et l’écosystème des entreprises dans son ensemble. Aujourd’hui encore, le mécanisme de Facilité pour la reprise et la résilience favorise les investissements nécessaires à une reprise durable en stimulant les transitions écologique et numérique.

Un modèle de réussite

En un mot, l’UE est une véritable réussite. En plus d’avoir apporté prospérité, paix, stabilité et progrès social à une grande communauté européenne, elle agit au service du bien dans le monde. Première contributrice à l’aide humanitaire et au financement du développement, elle défend avec vigueur les institutions multilatérales préservant la stabilité financière mondiale et soutient les pays les plus vulnérables.

Je suis particulièrement fière du rôle essentiel que le Groupe BEI a joué dans l’obtention de ces résultats. Avec seulement 22 milliards d’euros de capital versé, nous avons réussi à mobiliser plus de 5 000 milliards d’euros d’investissements. Ces financements ont contribué à la réalisation d’infrastructures de transport et d’énergie de premier ordre, à construire des hôpitaux et des écoles, à soutenir les petites et moyennes entreprises dans toute l’Europe. Ils ont permis l’émergence puis l’adoption de technologies hautement innovantes en accompagnant de nombreuses start-ups en expansion rapide, contribuant ainsi à accélérer les transitions écologique et numérique et renforçant notre autonomie stratégique et notre sécurité d’approvisionnement.

Voici quelques exemples de projets récents qui doivent beaucoup au financement de la Banque européenne d’investissement : le Groupe BEI a soutenu de manière précoce la mise au point de vaccins très novateurs dans l’UE en accordant un prêt à BioNTech l’entreprise qui a utilisé la technologie de l’ARN messager contre la Covid-19 au plus fort de la pandémie. Nous finançons également la plus grande usine de panneaux solaires en Italie, la première giga-usine de production de batteries électriques en Suède et de grands parcs éoliens en mer dans les pays baltes et nordiques. Nous investissons en France dans une usine de fabrication de puces innovantes et dans la décarbonation de l’industrie lourde en Allemagne, nous soutenons de nouveaux projets dans l’hydrogène vert dans la péninsule Ibérique et la modernisation du réseau d’électricité en Pologne.

Pour une accélération des investissements

Depuis sa création en 1958 avec le Traité de Rome, le Groupe BEI finance les politiques de l’UE et évolue en s’adaptant constamment pour répondre aux besoins européens. Je suis convaincue que nos investissements actuels dans les technologies décarbonées constitueront demain les piliers d’une économie durable à zéro émission nette et joueront un rôle déterminant dans l’accélération des transitions en cours. Nous continuerons également à soutenir l’agriculture européenne, à aider nos industries, à saisir les opportunités qu’offre cette nouvelle croissance bas-carbone, à renforcer la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’Europe. Nous serons tout aussi attentifs à répondre aux besoins les plus essentiels des citoyens européens pour mieux se loger à des coûts abordables, une préoccupation commune qui s’exprime dans la plupart des pays européens. Compte tenu de la longue expérience du Groupe BEI au service de la construction européenne, je suis enfin certaine que nous jouerons un rôle majeur pour soutenir la prochaine phase d’élargissement de l’UE en portant haut la voix de l’Europe dans le monde.

Confiance et solidarité

Les cinq années tumultueuses qui se sont écoulées depuis les dernières élections européennes nous montrent que nous avons besoin, non pas de moins, mais de plus d’Europe. Nous avons besoin de l’UE pour notre sécurité, notre stabilité et notre prospérité. Alors que les populistes promettent des solutions faciles et réclament moins de solidarité entre les Etats européens et leurs peuples, il est important de se rappeler de ce que l’Europe nous apporte tous les jours.

Un nouvel ordre géopolitique est en train d’émerger et les fondements qui ont fait le succès de l’Europe sont mis à l’épreuve. Nos choix de vote détermineront les priorités et le rôle que jouera demain l’Europe dans le monde à un moment charnière de l’histoire de l’humanité.

Ces élections doivent être un vote de confiance en faveur de l’Europe et du principe de solidarité qui l’a toujours guidée. Nous devons renforcer les institutions qui assurent depuis longtemps maintenant notre paix et notre prospérité, et qui demeurent un symbole de notre destin commun et des instruments efficaces au service du bien dans le monde. Défendons nos valeurs européennes. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Prenons conscience de ce que l’Europe signifie pour notre sécurité et notre bien-être. Et utilisons notre voix pour le dire !

En savoir plus sur la façon dont votre voix peut façonner l’avenir de l’UE.

Cet article a été initialement publié par Project Syndicate.