Le financement de BioNTech est un exemple parmi des dizaines d’autres qui illustre comment des emprunts à risque contractés auprès d’une banque publique sont importants pour soutenir des entreprises du secteur des maladies infectieuses à accéder aux étapes ultérieures du développement. Le secteur privé est réticent à investir dans ce domaine de l’économie car les sociétés du secteur sont souvent de jeunes pousses ou des entreprises ayant peu d’antécédents. De plus, il est difficile de prédire si une innovation débouchera sur une réussite.

En décembre 2019, la BEI avait signé un premier prêt de 50 millions d’euros pour appuyer la société dans ses travaux sur les thérapies contre le cancer. L’équipe de chercheurs avait alors fait forte impression au personnel de la BEI. En juin 2020, la BEI a signé ce prêt, d’une valeur de 100 millions d’euros, à l’issue d’une procédure d’approbation accélérée, concentrée sur deux mois alors qu’elle dure habituellement plus d’un an. Ce prêt a vocation à aider BioNTech dans la réalisation des essais en vue de la mise au point d’un vaccin et dans la fabrication de ce dernier. Il bénéficie du soutien du programme Apports de fonds propres pour la recherche des entreprises d’InnovFin et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui appuie des projets innovants et plus risqués financés par la BEI en leur apportant une garantie provenant du budget de l’UE.

« Ce serait difficile de faire mieux », a déclaré Gergely Krajcsi, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement qui a travaillé sur l’opération avec BioNTech. « Soutenir les entreprises qui conçoivent de nouveaux vaccins, de nouveaux traitements ou de nouvelles solutions de diagnostic, voilà comment nous pouvons contribuer au mieux à la lutte contre le COVID-19. Nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce vaccin voie le jour. »