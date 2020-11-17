Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)

Voici comment nous avons aidé BioNTech à développer le premier vaccin [...]

Soutien au développement et à la fabrication d’un vaccin contre le virus SRAS-CoV-2 à l’origine du COVID-19.

Statut
Première signature
Signé
10/06/2020
Montant
EUR 50 000 000
Pays
Allemagne
Secteur(s)
Services
Plus d'info

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 50 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
10/06/2020 : 25 000 000 €
10/06/2020 : 25 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Autres liens
Fiche récapitulative
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Related public register
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Related EFSI register
22/07/2020 - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI accorde à BioNTech un financement par l’emprunt de 100 millions d’euros au maximum pour l’élaboration et la production d’un vaccin contre le coronavirus
Article sur un sujet connexe
BioNTech en tête de peloton dans la lutte contre le coronavirus
Article sur un sujet connexe
Dépister, vacciner, traiter

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 10/06/2020
20200325
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
BIONTECH SE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The promoter is a biopharmaceutical company at the forefront of developing next generation immunotherapies. The project supports the development of a prophylactic vaccine against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The investment plan includes R&D expenditures for the development of the product and the design and construction a of large-scale facility for the commercial manufacturing of the vaccine.

The promoter is leveraging its vaccine platform to focus on developing a potent, efficacious, safe SARS-CoV-2 vaccine that could be manufactured rapidly, thereby ensuring a market supply for a substantial proportion of the population. Furthermore, the project is expected to have a positive impact on the sustainable growth and employment of the company. The EIB's services will assess the promoter's research, development and innovation (RDI) strategy, organisation and the expected quality and soundness of the investment during the appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in RDI that are expected to be carried out in the promoter's existing facilities or other research centres already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Additional capital expenditures investments could also be expected to be made into the of an existing manufacturing facility to allow large scale production, this aspect of the project falls under the annex II of the EIA directive (2014/52/EU), referring to the manufacture of pharmaceutical products. Full environmental details will be verified during appraisal, including evidence of any screening by the competent authorities.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
22/07/2020 - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Lien vers la source
Fiche récapitulative
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Autres liens
Fiche technique
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI accorde à BioNTech un financement par l’emprunt de 100 millions d’euros au maximum pour l’élaboration et la production d’un vaccin contre le coronavirus

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Date de publication
28 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130006338
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200325
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Date de publication
21 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
132123725
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200325
Dernière mise à jour
22 Jul 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Related EFSI register
22/07/2020 - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Autres liens
Fiche récapitulative
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Fiche technique
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI accorde à BioNTech un financement par l’emprunt de 100 millions d’euros au maximum pour l’élaboration et la production d’un vaccin contre le coronavirus
Article sur un sujet connexe
BioNTech en tête de peloton dans la lutte contre le coronavirus
Article sur un sujet connexe
Dépister, vacciner, traiter

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI accorde à BioNTech un financement par l’emprunt de 100 millions d’euros au maximum pour l’élaboration et la production d’un vaccin contre le coronavirus
Article sur un sujet connexe
BioNTech en tête de peloton dans la lutte contre le coronavirus
Article sur un sujet connexe
Dépister, vacciner, traiter
Autres liens
Fiche technique
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Fiche récapitulative
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Related public register
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Related EFSI register
22/07/2020 - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)

Au cœur du projet

Comment et pourquoi

Appui à la lutte contre le COVID-19 et à la promotion de l’innovation

Pourquoi

  • Joue un rôle vital pour riposter à la pandémie
  • Soutient la chaîne d’approvisionnement européenne pour les vaccins avancés
  • Renforce la recherche-développement, l’innovation et les compétences en Europe

Comment

  • La disponibilité de financements sur le marché pour des projets de grande envergure relatifs à des maladies infectieuses est limitée. Un financement stable à long terme de la BEI permet un développement rapide pour réagir à la pandémie
  • La modernisation des sites de fabrication permettra la production à grande échelle d’un vaccin contre le COVID-19
  • Le soutien à la croissance d’une entreprise biotechnologique innovante favorise les emplois hautement qualifiés et les connaissances européennes dans un secteur clé

Secteurs et pays

Allemagne Transformation numérique et innovation technologique

Impact

Des milliards de doses de vaccin

Le prêt de 100 millions d’euros, signé en juin 2020, a aidé à financer la recherche-développement et les sites de fabrication avancés du vaccin révolutionnaire de BioNTech contre le COVID-19.

"Deux milliards de doses du vaccin de BioNTech ont été distribuées dans le monde entier."

REGARDER LA VIDÉO

1:14

custom-preview

Récit

Un vaccin révolutionnaire contre le COVID-19

"Nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce vaccin voie le jour."
Gergely Krajcsi

Chargé de prêts, Banque européenne d’investissement

Le financement de BioNTech est un exemple parmi des dizaines d’autres qui illustre comment des emprunts à risque contractés auprès d’une banque publique sont importants pour soutenir des entreprises du secteur des maladies infectieuses à accéder aux étapes ultérieures du développement. Le secteur privé est réticent à investir dans ce domaine de l’économie car les sociétés du secteur sont souvent de jeunes pousses ou des entreprises ayant peu d’antécédents. De plus, il est difficile de prédire si une innovation débouchera sur une réussite.

En décembre 2019, la BEI avait signé un premier prêt de 50 millions d’euros pour appuyer la société dans ses travaux sur les thérapies contre le cancer. L’équipe de chercheurs avait alors fait forte impression au personnel de la BEI. En juin 2020, la BEI a signé ce prêt, d’une valeur de 100 millions d’euros, à l’issue d’une procédure d’approbation accélérée, concentrée sur deux mois alors qu’elle dure habituellement plus d’un an. Ce prêt a vocation à aider BioNTech dans la réalisation des essais en vue de la mise au point d’un vaccin et dans la fabrication de ce dernier. Il bénéficie du soutien du programme Apports de fonds propres pour la recherche des entreprises d’InnovFin et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui appuie des projets innovants et plus risqués financés par la BEI en leur apportant une garantie provenant du budget de l’UE.

« Ce serait difficile de faire mieux », a déclaré Gergely Krajcsi, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement qui a travaillé sur l’opération avec BioNTech. « Soutenir les entreprises qui conçoivent de nouveaux vaccins, de nouveaux traitements ou de nouvelles solutions de diagnostic, voilà comment nous pouvons contribuer au mieux à la lutte contre le COVID-19. Nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce vaccin voie le jour. »

Un vaccin révolutionnaire contre le COVID-19
BioNTech
"BioNTech, c’est le récit d’une aventure passionnante. En effet, cette entreprise de biotechnologie européenne, dotée d’un formidable savoir scientifique, fait dorénavant partie des précurseurs dans la mise au point d’un vaccin ; or, c’est une société que nous avons déjà soutenue par le passé."
Cristina Niculescu

Experte en santé, Banque européenne d’investissement

Le parcours vers le vaccin contre le COVID-19

Özlem Türeci et son mari, Uğur Şahin, les fondateurs de BioNTech, voulaient gérer leur propre entreprise afin de mettre au point plus rapidement de nouvelles thérapies et solutions innovantes. Au cours des dix dernières années, la réussite de l’entreprise a érigé le couple en modèle du genre aux yeux des scientifiques qui se veulent aussi entrepreneurs. BioNTech a commencé à consacrer ses travaux de recherche au vaccin contre le COVID-19 en janvier. Le projet consacré au COVID-19 a été baptisé « Lightspeed » et les deux dirigeants ont expliqué aux centaines de scientifiques qui travaillent chez BioNTech que 2020 allait être une année difficile.

Nombre de collaborateurs ont alors annulé leurs vacances d’hiver. L’entreprise a organisé le travail en équipes de jour et de nuit. Les laboratoires sont restés ouverts le week-end afin de donner un coup d’accélérateur à un projet dont l’achèvement prend habituellement plusieurs années. BioNTech s’est associée à l’entreprise pharmaceutique Pfizer pour élargir le périmètre de son savoir-faire dans les essais cliniques et la distribution de vaccins.

Pourquoi nous souscrivons à des idées novatrices

Lorsque nous nous déplaçons pour rencontrer un nouveau client, nous avons parfois l’impression que la direction de l’entreprise a un certain ego et veut le montrer, mais ce n’était pas le cas avec BioNTech », explique Cristina Niculescu, experte en santé à la BEI. Il a tout de suite été clair que cette entreprise était différente. Les fondateurs étaient très humbles, mais c’était aussi des scientifiques extrêmement impressionnants.

« Au début de la pandémie, nous avons fortement plaidé pour persuader tout le monde à la BEI d’accepter d’investir dans le type de vaccins à ARNm mis au point par BioNTech.  Nous étions assez convaincus que ce serait un bon choix. Nous nous sommes dit : « Si une solution a une chance d’aboutir, c’est bien celle-ci. » Aujourd’hui, nous ne serions pas surpris que les découvertes de BioNTech en matière d’ARNm participent avec succès à de nombreux traitements de diverses maladies, notamment le cancer », précise Cristina Niculescu.

Sur le même sujet

17 novembre 2020

BioNTech en tête de peloton dans la lutte contre le coronavirus

L’entreprise allemande, soutenue par deux prêts de la BEI, fait état d’un vaccin contre le COVID-19 d’une grande efficacité au terme de ses essais
Santé et sciences de la vie Covid-19 Technologies Allemagne Union européenne Innovation Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
6 décembre 2021

Solutions pour la santé : la prochaine pandémie

Avant même que la pandémie ne soit enrayée, il est temps pour les États, les scientifiques, les systèmes de santé et les institutions financières et de développement de tirer les enseignements du coronavirus et d’établir de nouvelles normes en matière de préparation aux pandémies.
Santé et sciences de la vie Covid-19 Allemagne Union européenne Infrastructures sociales
2 décembre 2021

Le secteur des solutions de santé pris en défaut par une pandémie

Dans le contexte actuel, il est indispensable d’avoir les infrastructures nécessaires pour développer rapidement de nouveaux dispositifs de diagnostic. Si la réponse à la pandémie de COVID-19 a permis de créer des conditions propices pour y parvenir, il faut continuer à financer l’innovation afin d’être prêts à affronter le prochain grand virus.
PME Santé et sciences de la vie Covid-19 Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
Liens
Fiche technique
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Fiche récapitulative
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Related public register
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Related EFSI register
22/07/2020 - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI accorde à BioNTech un financement par l’emprunt de 100 millions d’euros au maximum pour l’élaboration et la production d’un vaccin contre le coronavirus
Article sur un sujet connexe
BioNTech en tête de peloton dans la lutte contre le coronavirus
Article sur un sujet connexe
Dépister, vacciner, traiter

Projets et articles associés
23 septembre 2025

The missing link in Europe’s energy transition

Electricity grids need significant investment if Europe wants to meet climate goals and offer affordable green power to everyone

Electricity Spain Belgium Poland France European Union Energy
11 septembre 2025

Stocker l’énergie du soleil de Chypre

Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

Environnement Santé et sciences de la vie Climat Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
28 juillet 2025

Le Groupe BEI ouvre un bureau dédié à la Belgique pour soutenir les investissements stratégiques dans l’économie du pays

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a ouvert un bureau dédié à la Belgique, pour soutenir le financement stratégique et la croissance durable dans le pays, et stimuler ainsi le potentiel de l’écosystème animé, dynamique et hautement innovant des entreprises belges. La nouvelle structure sera hébergée dans les locaux de la représentation permanente européenne du Groupe à Bruxelles. Elle sera dirigée par Torsten Brand, qui possède la double nationalité belge et allemande, et qui travaille pour la BEI depuis dix ans. La décision du Groupe BEI, basé à Luxembourg et qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), met en évidence sa détermination à soutenir l’économie belge et à intensifier son engagement auprès des entreprises et du secteur public du pays.

Belgique Union européenne

Vidéos

Thumbnail: Soutien aux technologies médicales innovantes : le vaccin de BioNTech et Pfizer contre le COVID-19
Soutien aux technologies médicales innovantes : le vaccin de BioNTech et Pfizer contre le COVID-19
Learn more
Thumbnail: Soutien aux technologies médicales innovantes dans la lutte contre la pandémie de COVID-19
Soutien aux technologies médicales innovantes dans la lutte contre la pandémie de COVID-19
Learn more
Thumbnail: La BEI soutient la recherche d’un vaccin pour éradiquer le paludisme
La BEI soutient la recherche d’un vaccin pour éradiquer le paludisme
Learn more

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes