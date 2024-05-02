Pour mieux préserver la ville contre les inondations, les ingénieurs luxembourgeois ont associé la haute technologie aux bonnes vieilles méthodes. Pour suivre les modifications de l’écoulement de la rivière Alzette et de sa zone inondable, ils ont examiné des cartes remontant à la période du règne des Habsbourg. Et ils ont utilisé une technologie moderne pour concevoir un projet de renaturation à Steinsel et dans la vallée de la Pétrusse.

« L’objectif de ces projets est de redonner plus d’espace aux cours d’eau », précise Bruno Alves, attaché auprès du ministère luxembourgeois de l’environnement, du climat et de la biodiversité. « En cas d’inondation, l’eau peut désormais s’étaler là où elle ne cause pas de tort aux activités humaines et où elle ne met pas en danger la sécurité de la population. »

Avec son équipe, Bruno Alves a aussi éliminé les obstacles artificiels, comme des barrages ou de petites chutes d’eau, afin que les poissons puissent à nouveau migrer librement. Réaménager des cours d’eau pour qu’ils soient plus naturels améliore la qualité de l’eau, fournit un habitat naturel aux plantes et animaux aquatiques et aide à protéger les villes et les villages.

« Ces projets montrent clairement que les solutions fondées sur la nature présentent de multiples avantages pour l’environnement, mais aussi pour les personnes », explique-t-il.

La Banque européenne d'investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, a prêté 9 millions d’euros pour financer la renaturation de l’Alzette. Ce n’est que l’un des nombreux investissements effectués au Luxembourg par le bras financier de l’Union européenne, dont le siège social se trouve au Kirchberg. L’année dernière, nous avons investi 140 millions d’euros au Luxembourg.

L’Union européenne tient concrètement ses engagements. C’est pour cela que vous devriez voter aux élections du Parlement européen du 9 juin. Pour plus d’informations, consultez together.eu.