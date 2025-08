La Slovaquie et la BEI

Nos financements jouent un rôle clé dans l’amélioration des infrastructures municipales en Slovaquie et dans la modernisation des réseaux de transport. Ils ont permis de renforcer les échanges commerciaux et de rendre les trajets domicile-travail plus sûrs, plus rapides et plus confortables.

En partenariat avec des institutions financières locales, nous avons mis en place de nouveaux canaux de financement pour les petites entreprises. Nous les avons ainsi aidées à devenir plus vertes et plus durables tout en soutenant l’emploi. Nos financements promeuvent également la cohésion régionale et l’amélioration de la gestion des déchets, de l’eau et de l’aménagement urbain.