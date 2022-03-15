© Shutterstock

Le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a investi 469 millions d’EUR en 2021 en République de Slovaquie, augmentant ainsi son volume d’investissements de plus de 122 % par rapport à l’année précédente.

En 2021, la BEI a prêté 240 millions d’EUR au titre de cinq opérations appuyant l’action climatique, les petites et moyennes entreprises (PME) et le développement régional équilibré en Slovaquie. Dans le même temps, le FEI a mis à disposition le montant record de 228,8 millions d’EUR en six opérations (deux apports de fonds propres pour 25 millions d’EU et quatre opérations de garantie pour 203,8 millions d’EUR). Les opérations du FEI étaient destinées à soutenir des PME et à accélérer leur reprise après la pandémie de COVID‑19.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Slovaquie : « Le volume des opérations menées dans le pays souligne une fois encore la volonté du Groupe BEI de rester un partenaire fiable pour la Slovaquie, même dans les moments les plus difficiles. Le Groupe BEI a répondu aux besoins de l’économie slovaque et a plus que doublé ses opérations locales par rapport à l’année précédente, contribuant ainsi à stimuler l’activité économique, à protéger les emplois et les revenus des Slovaques et à promouvoir le développement en cours des infrastructures du pays. Je suis particulièrement fière de notre contribution à la reprise post‑COVID‑19 en Slovaquie et du fait que le Groupe BEI a fourni près de 361 millions d’EUR à cette fin. Je tiens à remercier nos partenaires des secteurs public et privé, en particulier les autorités slovaques, pour leur coopération efficace en vue de rendre la Slovaquie plus forte. »

Igor Matovič, vice-premier ministre et ministre des finances de la République slovaque : « Ces chiffres placent la BEI parmi les principaux investisseurs en Slovaquie. En outre, les opérations de la BEI s’inscrivent toujours dans le cadre de sa politique publique, notamment en ce qui concerne la promotion de l’innovation, le soutien à l’adaptation aux changements climatiques et le financement des transports publics, qui contribuent tous à rendre notre avenir un peu plus radieux. Je voudrais souligner à quel point la BEI est en mesure de réagir rapidement et efficacement à différentes situations. La réponse de la Banque à la crise sanitaire a été remarquable. Nous constatons la même réactivité aujourd’hui face à l’attaque militaire russe contre l’Ukraine. Je suis particulièrement ravi d’aborder d’ores et déjà avec des représentants de la BEI nos besoins de financement dans le cadre de la crise des réfugiés ukrainiens. Cela illustre encore l’importance et le professionnalisme de cette institution. »

Le Fonds de garantie européen alloue 303 millions d’EUR de garanties pour les PME et les ETI slovaques

La création du Fonds de garantie européen (EGF) a permis au FEI de fournir 203,8 millions d’EUR de garanties à des banques publiques et privées. Grâce à l’EGF, la BEI a également émis des garanties supplémentaires d’un montant de 100 millions d’EUR. Ces garanties au titre de l’EGF ont contribué à la constitution de nouvelles lignes de crédit pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire slovaques sans compromettre la stabilité du secteur financier national. Ces entreprises ont utilisé des prêts couverts par l’EGF pour soutenir leurs liquidités, protéger et créer des emplois et continuer d’investir malgré la pandémie.

Le Groupe BEI et 22 États membres de l’UE, dont la Slovaquie, ont mis en place l’EGF en 2020 pour réagir immédiatement à la pandémie, à l’appui d’une reprise plus rapide des entreprises de l’Union. Depuis décembre 2020, le Groupe BEI a approuvé des garanties au titre de l’EGF pour un montant de 23,2 milliards d’EUR dans les pays membres participants, dont la Slovaquie. Ces garanties devraient permettre de mobiliser 174,4 milliards d’EUR d’investissements dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire de ces pays participants.

La BEI investit 240 millions d’EUR dans des PME et des ETI slovaques et dans la modernisation des infrastructures régionales

En 2021, la BEI a signé cinq nouvelles opérations en Slovaquie. Elle a poursuivi son excellente coopération avec la région de Prešov et a consacré 30 millions d’EUR à l’appui d’investissements régionaux dans les transports et les infrastructures sociales. Il s’agit du troisième prêt de la BEI pour des investissements dans les infrastructures de la région. Fondée sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement, cette intervention contribuera à la modernisation et à la rénovation des infrastructures, ainsi qu’au développement équilibré de la Slovaquie.

La BEI a mis 210 millions d’EUR supplémentaires à la disposition du secteur bancaire du pays dans le cadre d’opérations avec Tatra Leasing Slovakia (60 millions d’EUR), Société Générale Group Slovakia (20 millions d’EUR), UniCredit Group Slovakia (100 millions d’EUR) et EXIMBANKA (30 millions d’EUR). Ces opérations ont permis de soutenir des PME et des entreprises de taille intermédiaire et de mobiliser des sources de financement à long terme plus accessibles pour répondre aux besoins de liquidités, protéger et créer des emplois, et agir en faveur du climat, ainsi que pour accélérer le redressement post‑COVID‑19. L’opération avec UniCredit Group Slovakia était assortie de garanties au titre de l’EGF.

Soutien constant et fiable à l’économie slovaque

Ces cinq dernières années, la BEI a investi quelque 1,6 milliard d’EUR en Slovaquie, dont la moitié (802 millions d’EUR) sous forme de lignes de crédit destinées aux PME et ETI locales. Entre 2017 et 2021, la BEI a soutenu le secteur des transports slovaques à hauteur de 386,2 millions d’EUR. La BEI a également investi 77,2 millions d’EUR dans l’industrie, 70 millions d’EUR dans l’énergie, 42,5 millions d’EUR dans les services, 23,7 millions d’EUR dans le développement urbain et 10 millions d’EUR dans la modernisation du secteur de l’enseignement. D’autres pans de l’économie slovaque ont aussi bénéficié de financements à long terme de la Banque, notamment les soins de santé et les infrastructures composites à hauteur de 6,7 millions d’EUR supplémentaires.

L’année record du FEI en Slovaquie, qui a aidé les PME et les ETI locales à se remettre plus rapidement de la crise sanitaire

Le FEI a prêté 228,8 millions d’EUR à l’économie locale en Slovaquie. Il a apporté 20 millions d’EUR en fonds propres au Slovak Venture Fund et 5 millions d’EUR au Sandberg Investment Fund II. La majeure partie de la contribution du FEI à l’économie slovaque (203,8 millions d’EUR) a pris la forme de garanties soutenues par l’EGF en faveur de banques publiques et privées, dont Slovenska Sporitelna, Slovenska zarucna a rozvojova banka et UniCredit Leasing Slovakia, faisant de 2021 l’année la plus fructueuse jamais enregistrée par le FEI dans le pays.

Depuis 2017, le FEI a investi quelque 55 millions d’EUR en fonds propres, 316,5 millions d’EUR en garanties et 6,9 millions d’EUR dans des financements inclusifs. Les activités qu’il a menées en 2021 ont favorisé et consolidé une reprise post-COVID plus rapide parmi les PME slovaques et débloqué de nouvelles sources de financements à long terme plus abordables, ce qui est fondamental pour le maintien des liquidités et des investissements et pour la création et la conservation d’emplois.

Les services de conseil de la BEI aident la Slovaquie à attirer de nouveaux investissements pour un développement plus rapide, écologique et durable

En 2021, les services de conseil de la BEI ont à nouveau procuré de précieux conseils aux autorités slovaques et aux secteurs public et privé du pays. Les services de conseil de la BEI y ont réalisé 37 missions actives. En 2021, ils ont accepté 11 nouvelles missions et en ont achevé neuf.

Les services de conseil de la BEI sont assurés en Slovaquie principalement par le biais du dispositif Jaspers (assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) et comprennent le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA), la Plateforme de conseil de la BEI et la plateforme de conseil InvestEU.

Les questions liées aux changements climatiques et à l’environnement sont les principales priorités des services de conseil de la BEI en Slovaquie, en particulier en ce qui concerne Jaspers. Parmi les autres secteurs soutenus figurent la mobilité durable et le développement du réseau RTE-T, la transition juste, l’efficacité énergétique, les infrastructures sociales, la régénération urbaine, le développement intelligent, l’économie circulaire et les investissements dans la gestion des déchets et de l’eau.

La BEI va mobiliser son appui technique et financier pour moderniser le secteur ferroviaire slovaque, en complément d’aides non remboursables de l’UE émanant de la facilité pour la reprise et la résilience et du cadre financier pluriannuel 2021-2027

Le 15 mars 2022, la Banque européenne d’investissement et la République slovaque ont signé un protocole d’accord, ouvrant la voie à la participation active du Groupe BEI au soutien au développement du réseau national des infrastructures ferroviaires.

S’appuyant sur une coopération de longue date entre la BEI et la République slovaque dans le secteur des transports, ce protocole permettra aux services de conseil de la BEI (Jaspers et la Plateforme européenne de conseil en investissement) d’apporter un soutien technique précieux au ministère des transports et de la construction pour la préparation de projets de modernisation ferroviaire. Des financements de la BEI pourront être utilisés pour cofinancer et compléter les aides non remboursables de l’Union européenne, en particulier la facilité pour la reprise et la résilience, le programme opérationnel Slovaquie pour la période 2021-2027 et le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « La BEI apportera un soutien technique précieux aux autorités slovaques pour les aider à préparer des projets essentiels à la modernisation du secteur ferroviaire national. En complétant les aides non remboursables de l’UE par des fonds de la BEI, nous contribuerons à la mise en œuvre de quelque 4,8 milliards d’EUR d’investissements dans un réseau de transport plus abordable, plus écologique et plus durable en Slovaquie, ce qui permettra de réduire les temps de trajet, d’améliorer la qualité de vie, de soutenir les entreprises, de renforcer les échanges et de favoriser un développement régional durable et équilibré de toutes les régions du pays. La modernisation du secteur ferroviaire nous aidera à atteindre plus rapidement nos objectifs ambitieux en matière de climat et à accélérer notre transition vers une Europe neutre en carbone, objectif que l’Union européenne prévoit d’atteindre d’ici 2050. »

Igor Matovič, vice-premier ministre et ministre des finances de la République slovaque : « Bien que la ratification du protocole d’accord n’implique aucun engagement, j’estime que cette étape est très importante pour la Slovaquie. Nous savons tous très bien combien nous avons besoin d’investissements efficaces dans les infrastructures ferroviaires négligées. En outre, en tant que partenaire appliquant des méthodes d’évaluation précises et des critères stricts liés à la mise en œuvre des projets, la BEI est un solide garant de la transparence. »

Selon les estimations actuelles, la BEI soutiendra la réalisation de projets qui devraient attirer quelque 4,8 milliards d’EUR, dont 2,2 milliards d’EUR émanant des fonds de l’UE. Les autorités slovaques entendent mettre en œuvre les projets de modernisation d’ici la fin de la décennie et de les cofinancer au moyen d’aides non remboursables de l’UE, en particulier au titre de la facilité pour la reprise et la résilience et du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

La BEI est un partenaire à long terme de la Slovaquie dans la mise à niveau du secteur des transports du pays. Elle a investi à ce jour 2,2 milliards d’EUR dans la modernisation de grands projets d’infrastructures routières, ferroviaires et urbaines dans l’ensemble du pays.

À propos de l’activité de la BEI en Slovaquie

Depuis le début de ses opérations de prêt en Slovaquie en 1992, la BEI a investi 9,7 milliards d’EUR dans des secteurs économiques clés, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les transports, les infrastructures et l’énergie. Au cours de la seule année 2021, la BEI a consacré 240 millions d’EUR à l’appui du développement économique et social en Slovaquie.