Chypre et la BEI

Nous intervenons à Chypre depuis 1981, en faveur d’infrastructures clés et d’établissements d’enseignement.

Nous avons contribué à rendre les villes chypriotes plus vertes et à mettre à disposition des logements abordables pour les étudiants et les groupes vulnérables.

En outre, nous avons financé des projets visant à améliorer les infrastructures routières et à promouvoir des solutions de transport plus durables, contribuant ainsi à la résilience environnementale et sociale du pays.

Mio EUR

de financements du Groupe BEI en 2025 et 1 million d’euros au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience

En bref

La BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables à Chypre.

1981

DÉBUT DES OPÉRATIONS

87

PROJETS FINANCÉS

6,09 Mrd €

MONTANT TOTAL INVESTI

Activité du Groupe BEI à Chypre

(En millions d’euros, situation à la clôture du dernier exercice)

Objectifs de politique publique

Objectifs de politique publique transversaux*

Ces objectifs se retrouvent dans toutes nos activités. Nos contributions qui en relèvent englobent notamment :

  • 226 millions d’euros pour les financements verts
  • 371 millions d’euros pour la cohésion

* Étant donné qu’un même projet peut être vert tout en soutenant la cohésion, il est possible que ces chiffres se recoupent entre eux et avec d’autres objectifs de politique publique.

Les réalisations de la BEI à Chypre

Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie à Chypre et ailleurs.
  • 11 septembre 2025

    New energy programme in Cyprus for batteries, solar

    Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

    Environnement Santé et sciences de la vie Jaspers Climat Services de conseil Instruments financiers Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
  • 16 juin 2025

    Crise du logement : motifs et solutions

    La crise pénalise les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie. Les solutions passent par des financements, des techniques rapides et moins de formalités

    Aménagement urbain Durabilité sociale Des logements abordables et durables Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
  • 29 mai 2025

    Cyprus venture capital fund boosts homegrown tech startups

    33East fournit du capital-risque aux jeunes pousses technologiques chypriotes, aidant à inverser la fuite des cerveaux et à rapatrier de jeunes talents

    Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Institutional PME Numérique et télécoms FEI Intelligence artificielle Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique
  • 8 mai 2025

    Ce que nous tenons pour acquis en Europe

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 8 mars 2025

    Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité

    L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.

    Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Nadia Calviño Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Infrastructures sociales
  • 7 mars 2025

    La sécurité dans tous les secteurs

    C’est en restant fidèle à ses valeurs que l’Europe pourra contrer les menaces géopolitiques, même lorsqu’elle investit dans des secteurs autres que la défense.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Sécurité et défence Climat et environnement Des logements abordables et durables
  • 5 décembre 2024

    La présidente Calviño achève sa tournée des 27 capitales de l’UE

    Ces 12 derniers mois, Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, a parcouru l’Union européenne, de Stockholm à Nicosie, de Vilnius à La Valette, de Madrid à Zagreb, écoutant les points de vue des ministres des finances, des Premiers ministres et des présidents, dialoguant avec des partenaires, obtenant des informations sur les projets en cours financés par l’Union européenne et donnant forme aux huit priorités stratégiques du Groupe BEI.

    Le Comité de direction Nadia Calviño Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 22 novembre 2024

    Un logement pour déployer ses ailes

    À Chypre, les étudiants peinent à trouver un logement abordable. Une université et une municipalité s’attaquent à ce problème en construisant des habitations.

    Infrastructures Aménagement urbain Des logements abordables et durables Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables

Obtenir le soutien de la BEI à Chypre

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Petits projets

Pour les petits projets
(généralement de moins de 25 millions d’€)

Contactez nos partenaires locaux  

Grands projets

Pour les grands projets
(dont le coût dépasse 25 millions d’€)

Contactez notre siège  

Services de conseil

Pour nos différents services de conseil et d’assistance technique

Contactez nos spécialistes  

L’enquête économique de la BEI sur l’investissement à Chypre

La BEI, avec l’aide de dizaines d’universitaires, de professionnels et de décideurs politiques, a interrogé 12 500 entreprises et 500 grandes villes d’Europe pour savoir ce qui encourage ou freine l’investissement.

Découvrez les derniers résultats  

Nous contacter

Collectivité locale ou grande entreprise

Contactez directement notre siège

Médias

Contactez notre attaché(e) de presse

Service de presse :
Tél. +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Informations générales

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information

Contactez-nous
Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions

Suivez les activités de la BEI

