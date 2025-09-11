Chypre et la BEI

En bref
1981
6,09 Mrd €
Activité du Groupe BEI à Chypre
(En millions d’euros, situation à la clôture du dernier exercice)
Objectifs de politique publique
Objectifs de politique publique transversaux*
Ces objectifs se retrouvent dans toutes nos activités. Nos contributions qui en relèvent englobent notamment :
- 226 millions d’euros pour les financements verts
- 371 millions d’euros pour la cohésion
* Étant donné qu’un même projet peut être vert tout en soutenant la cohésion, il est possible que ces chiffres se recoupent entre eux et avec d’autres objectifs de politique publique.
Les réalisations de la BEI à Chypre
-
New energy programme in Cyprus for batteries, solar
Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI
-
Crise du logement : motifs et solutions
La crise pénalise les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie. Les solutions passent par des financements, des techniques rapides et moins de formalités
-
Cyprus venture capital fund boosts homegrown tech startups
33East fournit du capital-risque aux jeunes pousses technologiques chypriotes, aidant à inverser la fuite des cerveaux et à rapatrier de jeunes talents
-
Ce que nous tenons pour acquis en Europe
We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.
-
Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)
Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
-
Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)
Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
-
Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité
L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.
-
La sécurité dans tous les secteurs
C’est en restant fidèle à ses valeurs que l’Europe pourra contrer les menaces géopolitiques, même lorsqu’elle investit dans des secteurs autres que la défense.
-
La présidente Calviño achève sa tournée des 27 capitales de l’UE
Ces 12 derniers mois, Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, a parcouru l’Union européenne, de Stockholm à Nicosie, de Vilnius à La Valette, de Madrid à Zagreb, écoutant les points de vue des ministres des finances, des Premiers ministres et des présidents, dialoguant avec des partenaires, obtenant des informations sur les projets en cours financés par l’Union européenne et donnant forme aux huit priorités stratégiques du Groupe BEI.
-
Un logement pour déployer ses ailes
À Chypre, les étudiants peinent à trouver un logement abordable. Une université et une municipalité s’attaquent à ce problème en construisant des habitations.
