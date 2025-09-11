Chypre et la BEI

Nous avons contribué à rendre les villes chypriotes plus vertes et à mettre à disposition des logements abordables pour les étudiants et les groupes vulnérables.

En outre, nous avons financé des projets visant à améliorer les infrastructures routières et à promouvoir des solutions de transport plus durables, contribuant ainsi à la résilience environnementale et sociale du pays.