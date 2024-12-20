Chypre reçoit un prêt de la BEI de 100 millions d’euros pour de vastes travaux d’amélioration des routes

EIB

La BEI prête 100 millions d’euros à l’État chypriote pour faciliter et sécuriser les déplacements routiers.

Le prêt est destiné à cofinancer la modernisation et l’agrandissement du réseau.

Les travaux visent notamment la mise en place de systèmes de gestion de l’environnement comme de meilleurs dispositifs de récupération et d’évacuation des eaux.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 100 millions d’euros à Chypre pour une série d’améliorations routières dans le pays. Le crédit de la BEI couvrira 50 % des coûts des rénovations et extensions prévues afin de faciliter et de sécuriser les déplacements routiers à Chypre.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre d’un programme de financement approuvé de 200 millions d’euros de la BEI en faveur des infrastructures routières chypriotes. Il est prévu qu’une deuxième tranche de 100 millions d’euros soit signée en 2025. Les travaux, qui porteront sur l’amélioration des réseaux routiers et des infrastructures dans diverses régions du pays, devraient être achevés d’ici à 2029.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Investir dans des infrastructures critiques comme les réseaux routiers est essentiel à la cohésion sociale et à la croissance économique. Cela changera considérablement la donne pour la population chypriote au quotidien, en facilitant la mobilité, en améliorant la sécurité et en renforçant la résilience face aux changements climatiques. »

Le prêt de la BEI soutiendra un plan national pluriannuel du ministère chypriote des transports, des communications et des travaux publics. Ce plan prévoit un large éventail de travaux, allant de la modernisation d’autoroutes et de routes régionales et rurales à la construction de ponts, de tunnels, de voies piétonnes et de pistes cyclables, en passant par l’amélioration des systèmes de gestion du trafic et de l’évacuation des eaux.

Le prêt est octroyé à des conditions plus favorables que celles du marché. Il est assorti de périodes de décaissement plus longues et de taux d’intérêt fixes pour toute la durée du crédit.

Mákis Keravnós, ministre chypriote des finances : « Il s’agit d’un nouvel accord de financement essentiel pour notre secteur des transports. Le prêt répond à notre objectif stratégique consistant à accélérer les investissements qui améliorent nos infrastructures de transport en renforçant la sécurité et la connectivité régionale. »

Alexis Vafeades, ministre des transports, des communications et des travaux publics : « Les projets proposés, soutenus par la BEI, permettront de remédier efficacement aux goulets d’étranglement critiques au sein des réseaux routiers et de les gérer, d’améliorer la connectivité des zones isolées, de renforcer la mobilité durable dans les zones urbaines et de réduire les collisions routières mortelles dans notre pays. »

Activité de financement de la BEI pour les routes à Chypre

Ce prêt marque le quatrième projet chypriote d’infrastructure routière financé par la BEI et porte à plus de 570 millions d’euros le montant total de son soutien aux réseaux routiers du pays depuis 1998. Le dernier financement en date de la BEI en faveur de ce secteur à Chypre remonte à 2021. Il s’agit d’un prêt de 112 millions d’euros à l’appui de quatre projets à Nicosie, Limassol et Paphos ainsi que de la route de la centrale électrique de Vasilikos.

Parmi les précédents concours de la BEI à Chypre figurent :

un prêt de 80 millions d’euros en 2011 pour la modernisation de l’autoroute A1 (Nicosie-Limassol), la construction et la modernisation d’une liaison de 4,5 km pour améliorer l’accès au principal port chypriote de Limassol et l’installation d’équipements de surveillance pour faire respecter les limitations de vitesse et les feux de circulation aux heures de pointe dans tout le pays ;

un prêt de 100 millions d’euros en 1999 pour la modernisation de trois grands projets routiers, à savoir l’autoroute Dhekeli-Protaras, le prolongement de l’autoroute Nicosie-Troodos et le contournement de Limassol.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser des investissements à hauteur de 320 milliards d’euros ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.