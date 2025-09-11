Des batteries et de l’énergie solaire grâce à un nouveau programme énergétique

George Partasides avait des années d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables lorsqu’en 2023 il s’est attelé à relever un nouveau défi au ministère de l’énergie : aider Chypre à réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles.
Les énergies renouvelables joueront un rôle essentiel pour atteindre cet objectif. Avec un ensoleillement supérieur à 300 jours par an, l’énergie solaire représente un fort potentiel pour Chypre. Mais l’île doit d’abord améliorer son approvisionnement en énergies renouvelables et l’efficacité de son marché de l’énergie.
Le stockage par batteries pourrait grandement aider le pays. Le ministère de l’énergie travaille sur une initiative « en aval du compteur » qui utilise des batteries pour stocker l’électricité provenant de projets de panneaux solaires commerciaux dans tout le pays. L’énergie solaire emmagasinée par les batteries serait utilisée, par exemple, la nuit lorsque le soleil ne brille pas ou lors de pics de demande. L’initiative a reçu en 2024 une subvention de 40 millions d’euros du Fonds pour une transition juste de l’Union européenne.
En 2019, Chypre a relevé un important besoin d’intégration du stockage de l’électricité dans ses plans énergétiques à long terme.
« Le stockage de l’énergie est une nouveauté pour Chypre », explique George Partasides, spécialiste de l’énergie au ministère de l’énergie. « Promouvoir des systèmes hybrides en aval du compteur réduit la dépendance à l’égard du réseau. »
Les services de conseil de la BEI, dans le cadre du programme Jaspers d’assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes mis en œuvre par la Banque et financé en partie par la Commission européenne, ont apporté une assistance technique au ministère de l’énergie dans l’élaboration d’un plan de stockage de l’électricité.
Les batteries présentent de nombreux avantages pour le réseau électrique
« S’il y a une surcapacité et qu’il n’a pas de marché pour vendre cet excédent d’électricité, toute cette énergie est perdue », explique George Partasides. « L’installation de dispositifs de stockage d’énergie profite non seulement aux propriétaires de ces dispositifs, mais aussi au marché dans son ensemble – en particulier aux clients résidentiels. Ces dispositifs libèrent des capacités sur le réseau et garantissent un approvisionnement en électricité plus fiable, notamment pour les ménages. »
Le ministère de l’énergie propose des subventions pour soutenir l’installation des dispositifs de batteries parallèlement à des projets solaires commerciaux et industriels. Ces subventions s’inscrivent dans le cadre du plan plus large de Chypre visant à intégrer les énergies renouvelables dans le réseau national, à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les émissions de carbone. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les subventions.
Un réseau plus stable
Mettre en œuvre un plan national de stockage par batteries n’est pas chose aisée. Les services de conseil de la BEI ont aidé le ministère à concevoir le plan de stockage de l’énergie avec de nouveaux outils d’évaluation et de financement et à utiliser la subvention de 40 millions d’euros de l’Union européenne.
« Il est essentiel que les subventions de l’UE n’aient pas d’effet de distorsion sur le marché de l’électricité à Chypre », souligne Nikolay Danev, économiste principal à la Banque européenne d’investissement. « Le nouveau programme vise à renforcer la stabilité du réseau, intégrer les énergies renouvelables et favoriser un marché concurrentiel. »
Les batteries contribuent à améliorer la stabilité du réseau en stockant l’énergie excédentaire lorsqu’elle n’est pas utilisée, puis en la restituant lors des pics de consommation. Cela conduit à un système plus durable et à une baisse de la facture énergétique pour les ménages et les entreprises, car les prix de l’électricité sont plus élevés pendant les périodes de forte demande.
Selon le ministère, les batteries installées dans le cadre du programme pourraient fournir jusqu’à 300 MWh de stockage d’électricité par an, augmentant ainsi l’offre d’énergies renouvelables de 2 % à 3 %. Le programme de subventions a reçu 13 demandes, pour une capacité de stockage totale d’environ 100 MWh.
