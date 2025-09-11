Des batteries et de l’énergie solaire grâce à un nouveau programme énergétique

George Partasides avait des années d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables lorsqu’en 2023 il s’est attelé à relever un nouveau défi au ministère de l’énergie : aider Chypre à réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles.

Les énergies renouvelables joueront un rôle essentiel pour atteindre cet objectif. Avec un ensoleillement supérieur à 300 jours par an, l’énergie solaire représente un fort potentiel pour Chypre. Mais l’île doit d’abord améliorer son approvisionnement en énergies renouvelables et l’efficacité de son marché de l’énergie.

Le stockage par batteries pourrait grandement aider le pays. Le ministère de l’énergie travaille sur une initiative « en aval du compteur » qui utilise des batteries pour stocker l’électricité provenant de projets de panneaux solaires commerciaux dans tout le pays. L’énergie solaire emmagasinée par les batteries serait utilisée, par exemple, la nuit lorsque le soleil ne brille pas ou lors de pics de demande. L’initiative a reçu en 2024 une subvention de 40 millions d’euros du Fonds pour une transition juste de l’Union européenne.

En 2019, Chypre a relevé un important besoin d’intégration du stockage de l’électricité dans ses plans énergétiques à long terme.

« Le stockage de l’énergie est une nouveauté pour Chypre », explique George Partasides, spécialiste de l’énergie au ministère de l’énergie. « Promouvoir des systèmes hybrides en aval du compteur réduit la dépendance à l’égard du réseau. »

Les services de conseil de la BEI, dans le cadre du programme Jaspers d’assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes mis en œuvre par la Banque et financé en partie par la Commission européenne, ont apporté une assistance technique au ministère de l’énergie dans l’élaboration d’un plan de stockage de l’électricité.