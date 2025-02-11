Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
L’Autriche et la BEI

Nous intervenons en Autriche depuis 1973, à l’appui des grandes infrastructures, des transports durables et des énergies renouvelables.

Nous continuons à soutenir la transition écologique de l’industrie, par exemple au moyen de projets avec Voestalpine. Nous avons également financé des parcs éoliens et des centrales solaires en Basse-Autriche et dans le Burgenland. Nos opérations de financement appuient aussi des projets de logements sociaux et abordables à Salzbourg et au Tyrol.

En outre, en partenariat avec Zumtobel, nous avons financé des technologies visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’éclairage urbain.

En bref

La BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables en Autriche.

1973

DÉBUT DES OPÉRATIONS

338

PROJETS FINANCÉS

34,69 Mrd €

MONTANT TOTAL INVESTI

14

PARTENAIRES LOCAUX

Activité du Groupe BEI en Autriche, par priorité

(En millions d’euros, situation à la clôture du dernier exercice)

Activité de la BEI en Autriche, par secteur depuis le début de ses opérations

EIB Group activity in Austria in 2024  

Les réalisations de la BEI en Autriche

Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie en Autriche et ailleurs.
  • 19 juin 2025

    L’innovation, un atout pour la construction

    Des entreprises pionnières en Europe investissent dans le numérique et l’innovation afin d’accroître l’offre de logements abordables et durables

    Infrastructures Aménagement urbain Institutional Environnement Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Des logements abordables et durables FEI Durabilité Autriche Allemagne Belgique France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
  • 16 juin 2025

    Crise du logement : motifs et solutions

    La crise pénalise les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie. Les solutions passent par des financements, des techniques rapides et moins de formalités

    Aménagement urbain Durabilité sociale Des logements abordables et durables Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
  • 8 mai 2025

    Ce que nous tenons pour acquis en Europe

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 8 mars 2025

    Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité

    L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.

    Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Nadia Calviño Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Infrastructures sociales
  • 7 mars 2025

    La sécurité dans tous les secteurs

    C’est en restant fidèle à ses valeurs que l’Europe pourra contrer les menaces géopolitiques, même lorsqu’elle investit dans des secteurs autres que la défense.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Sécurité et défence Climat et environnement Des logements abordables et durables
  • 20 février 2025

    Un pas de géant pour les puces grâce à 1 milliard d’euros

    Le fabricant néerlandais de semi-conducteurs conçoit les futures versions de cette technologie clé en Europe, indispensable à presque tous les appareils.

    Mobilité Transports Climat Technologies Solutions de développement Autriche Roumanie Allemagne Pays-Bas France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 5 décembre 2024

    La présidente Calviño achève sa tournée des 27 capitales de l’UE

    Ces 12 derniers mois, Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, a parcouru l’Union européenne, de Stockholm à Nicosie, de Vilnius à La Valette, de Madrid à Zagreb, écoutant les points de vue des ministres des finances, des Premiers ministres et des présidents, dialoguant avec des partenaires, obtenant des informations sur les projets en cours financés par l’Union européenne et donnant forme aux huit priorités stratégiques du Groupe BEI.

    Le Comité de direction Nadia Calviño Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 27 novembre 2024

    Beaucoup d’habitations en location

    La disponibilité de logements abordables à Vienne et dans d’autres villes du pays n’est pas le fruit du hasard, mais d’un système centenaire conçu avec soin.

    Infrastructures Aménagement urbain Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Durabilité Autriche Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie

Obtenir le soutien de la BEI en Autriche

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Petits projets

Pour les petits projets
(généralement de moins de 25 millions d’)

Contactez nos partenaires locaux  

Grands projets

Pour les grands projets
(dont le coût dépasse 25 millions d’€)

Contactez notre bureau de local  

Services de conseil

Pour nos différents services de conseil et d’assistance technique

Contactez nos spécialistes  

L’enquête économique de la BEI sur l’investissement en Autriche

La BEI, avec l’aide de dizaines d’universitaires, de professionnels et de décideurs politiques, a interrogé 12 500 entreprises et 500 grandes villes d’Europe pour savoir ce qui encourage ou freine l’investissement.

Découvrez les derniers résultats  

Nous contacter

Collectivité locale ou grande entreprise

Contactez directement notre bureau local

Médias

Contactez notre attaché(e) de presse

Service de presse :
Tél. +352 43791

press@eib.org
www.eib.org/press

Informations générales

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information

Contactez-nous
Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions

