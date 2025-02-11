L’Autriche et la BEI

Nous continuons à soutenir la transition écologique de l’industrie, par exemple au moyen de projets avec Voestalpine. Nous avons également financé des parcs éoliens et des centrales solaires en Basse-Autriche et dans le Burgenland. Nos opérations de financement appuient aussi des projets de logements sociaux et abordables à Salzbourg et au Tyrol.

En outre, en partenariat avec Zumtobel, nous avons financé des technologies visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’éclairage urbain.