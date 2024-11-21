Autriche : la BEI accorde un prêt de 80 millions d’euros à PÜSPÖK pour des installations agrivoltaïques

©Alex Lang Photography/ Puespok

La BEI finance la construction de six parcs solaires équipés de batteries de stockage dans le Burgenland d’ici 2026.

Erste Bank participe également à l’opération.

Grâce à ce projet, 71 000 foyers bénéficieront d’une électricité plus propre.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met 80 millions d’euros à la disposition du groupe PÜSPÖK pour la construction de six parcs solaires sur des terrains agricoles dans le Burgenland autrichien. Ce projet innovant sera réalisé en collaboration avec Erste Bank der österreichischen Sparkassen, qui accordera, quant à elle, un prêt de 43 millions d’euros, dont 28 millions d’euros seront refinancés par la BEI.

D’ici la mi-2026, des installations agrivoltaïques d’une puissance totale de 257 mégawatts-crête seront construites à Nickelsdorf, Parndorf, Gattendorf et Mönchhof. Elles seront assorties d’un système moderne de stockage par batterie d’une capacité de 4,1 mégawatts, soit 8,6 mégawattheures. Ces installations seront en mesure de répondre aux besoins en électricité de 71 000 ménages, ce qui contribuera grandement à accroître la sécurité de l’approvisionnement et l’indépendance vis-à-vis des importations d’énergie. « Le déploiement rapide des énergies renouvelables est essentiel à la décarbonation de l’économie. Les parcs solaires prévus par PÜSPÖK constituent une nouvelle étape importante vers un approvisionnement énergétique neutre pour le climat et contribueront à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de pétrole et de gaz », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI.

Les installations seront mises en œuvre sur la base de contrats de prime de marché, conformément à la loi autrichienne sur le développement des énergies renouvelables. En outre, ce projet bénéficie également de l’appui du plan REPowerEU de l’Union européenne, dont l’objectif est de réduire rapidement la dépendance de l’Europe à l’égard des énergies fossiles. Grâce à REPowerEU, la BEI peut financer 72 % du coût total du projet (qui se monte à 144 millions d’euros), soit une part exceptionnellement élevée par rapport aux 30 à 50 % habituels.

« Le soutien de la Banque européenne d’investissement et de Erste Bank nous permet de réaliser six parcs photovoltaïques agricoles, qui constituent une étape importante sur la voie d’un avenir énergétique durable. Avec une puissance de 257 mégawatts-crête, non seulement nous accélérons la transition de l’Autriche vers l’indépendance énergétique, mais nous contribuons également à la réalisation de nos objectifs climatiques. L’intégration d’un système performant de stockage d’énergie par batterie nous permet de garantir une injection d’électricité plus stable et de soulager ainsi les réseaux », a expliqué Lukas Püspök, PDG de PÜSPÖK. « Ce projet est une étape importante pour l’action climatique et l’assurance d’un avenir décent. »

« La transformation écologique de l’économie est l’un des plus grands défis de notre époque. Dans le même temps, il s’agit aussi d’une formidable opportunité de croissance pour les entreprises innovantes. En construisant des parcs solaires, PÜSPÖK œuvre à la promotion d’un facteur décisif pour un avenir prospère, à savoir un approvisionnement énergétique fiable et durable. C’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de pouvoir participer à ce projet tourné vers l’avenir », a commenté Hans Unterdorfer, directeur de la clientèle Entreprises chez Erste Bank Oesterreich.

L’investissement soutient également la concrétisation des objectifs du plan national autrichien en matière d’énergie et de climat (NEKP), qui prévoit une transition complète vers la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Informations générales

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions et organes de l’UE pour faire progresser des priorités communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 1,26 milliard d’euros pour des projets en Autriche. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI dans l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Depuis plus de 20 ans, PÜSPÖK, une entreprise familiale établie à Parndorf et à Vienne, produit de l’électricité à partir d’énergies renouvelables. Son savoir-faire s’étend du développement, du financement, de la construction et de l’exploitation de centrales éoliennes et photovoltaïques au rééquipement d’installations ainsi qu’à la mise en œuvre de projets de stockage d’électricité. Actuellement, l’entreprise produit de l’électricité propre pour plus de 280 000 ménages, ce qui en fait l’un des plus grands producteurs privés d’électricité d’Autriche. Afin d’enrayer les changements climatiques et de léguer aux générations futures une planète où il fait bon vivre, l’entreprise s’engage bien au-delà de ses propres projets énergétiques pour garantir une protection socialement juste du climat et de la nature.

Depuis plus de 200 ans, Erste Bank et ses caisses d’épargne ont pour objectif d’assurer la santé financière de leur clientèle, qui se compose à l’heure actuelle de 4,2 millions de particuliers et de PME, grâce à un large éventail de produits et des services personnalisés. Le groupe autrichien propose des services couvrant la gamme complète de produits financiers et est également un partenaire solide, en Autriche, pour le financement de projets immobiliers et résidentiels. Les caisses d’épargne sont des partenaires économiques fiables, bien implantés dans leur région. Depuis ses débuts, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen place le bien commun au cœur de son modèle commercial.