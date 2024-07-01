EIB

La Banque européenne d’investissement soutient voestalpine, le seul producteur autrichien d’acier brut, dans sa mission visant à réduire l’empreinte environnementale et carbone de ses activités.

Ce prêt financera le programme de recherche-développement de l’entreprise sur quatre ans, jusqu’en 2028.

L’accent sera mis sur le plan « greentec », qui vise à atteindre, d’ici 2029, un taux de réduction des émissions de CO 2 allant jusqu’à 30 % par rapport à 2019, en remplaçant partiellement les hauts fourneaux à charbon par des fours à arc électrique alimentés par de l’électricité verte.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 300 millions d’euros à voestalpine AG, troisième sidérurgiste d’Europe. Ce financement sera utilisé à l’appui du programme de recherche-développement (R-D) de l’entreprise sur une période de quatre ans, dans le but d’optimiser les procédés de fabrication, d’augmenter l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace de la matière première et de prolonger la durée de vie du produit. Dans l’ensemble, voestalpine vise à réduire notablement son empreinte environnementale et carbone d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone de sa production d’ici 2050.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de la supervision des activités en Autriche : « La production d’acier est responsable d’une part importante des émissions mondiales de CO 2 . Dans le même temps, elle est fondamentale pour la compétitivité et l’avance technologique des industries européennes et pour le maintien de millions d’emplois sur tout le continent. Nous devons donc trouver des façons de produire du fer et de l’acier de manière plus durable – la R-D est un levier essentiel à cette fin. Je me félicite de notre nouvelle coopération avec voestalpine, qui contribuera à décarboner ses opérations tout en permettant la fabrication de produits haut de gamme ».

voestalpine utilisera les ressources fournies par la BEI pour financer des activités essentielles de recherche et d’innovation. Gerald Mayer, directeur financier de voestalpine AG : « En continuant à investir dans de nouveaux produits et procédés, nous pouvons continuer à sécuriser notre position d’acteur mondial dans des segments exigeants. Nos activités de R-D sont principalement axées sur des produits et procédés numériques et économes en ressources. L’un de nos principaux projets de recherche est l’acier « greentec », grâce auquel voestalpine a l’intention de devenir demain un leader en matière de production neutre pour le climat ».

Le groupe, centré sur l’acier et la technologie, est l’un des plus présents dans le domaine de la recherche en Autriche ; il emploie environ 800 personnes dans la R-D, au sein de 70 entreprises, et compte 100 partenaires scientifiques dans le monde.

« Greentec steel » est le plan du groupe relatif à la production d’acier vert. Dans un premier temps, à partir de 2027, voestalpine réduira ses émissions de CO 2 jusqu’à 30 % en remplaçant partiellement sa technologie actuelle, basée sur des hauts fourneaux à charbon, par une technologie faisant appel à des fours à arc électrique alimentés par de l’électricité verte. Cette réduction représente près de 5 % des émissions annuelles de CO 2 de l’Autriche, faisant de ce plan le plus grand programme de protection du climat du pays. L’objectif de voestalpine est de produire de l’acier neutre en carbone d’ici 2050.

Informations générales

L’industrie sidérurgique européenne est un chef de file mondial en matière d’innovation et de durabilité environnementale. Elle emploie directement quelque 306 000 personnes et, par des effets indirects et induits, soutient 2,5 millions d’emplois. Avec un chiffre d’affaires de 130 milliards d’euros, l’industrie sidérurgique est un secteur clé dans l’Union européenne.

Pour garantir l’avance technologique des industries manufacturières européennes, il est fondamental que l’industrie sidérurgique soit compétitive. Les filières du bâtiment, de la construction automobile, de l’ingénierie mécanique et de l’électroménager sont les principaux clients des sidérurgistes européens. Le succès de leurs produits, ainsi que le degré d’innovation qui leur permet de se démarquer des autres fournisseurs hors Union européenne, sont souvent déterminés par les performances techniques et la qualité de l’acier qu’ils utilisent.

Groupe BEI

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite coopération avec les autres institutions de l’UE pour faire progresser les priorités stratégiques communes, telles qu’une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. L’année dernière, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 1,26 milliard d’euros a bénéficié à l’Autriche.

Tous les nouveaux projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, tandis que les investissements impliquant des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation ne sont pas admissibles à un financement. Le Groupe BEI est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets ainsi qu’à l’instauration d’un environnement plus sain, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’Union européenne sont acheminés vers des régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable et de la convergence des niveaux de vie.

Le groupe voestalpine

Le groupe voestalpine est un leader mondial de l’acier et de la technologie, fort d’une expertise unique en matière de traitement et de matériaux. Il opère à l’échelle mondiale et compte environ 500 entreprises et sites dans plus de 50 pays sur les cinq continents. Il est coté à la Bourse de Vienne depuis 1995. Avec ses produits et solutions systèmes haut de gamme, voestalpine est un partenaire de premier plan dans les secteurs de l’automobile et des biens de consommation, ainsi que dans ceux de l’aérospatiale et de l’énergie. Le groupe voestalpine est également le chef de file mondial du marché des réseaux ferroviaires, de l’acier pour outillage et des profilés spéciaux. Il s’engage à atteindre les objectifs climatiques mondiaux et s’est doté d’un plan clair pour faire évoluer la production d’acier grâce à son programme « greentec steel ». Au cours de l’exercice 2023-2024, le groupe a généré un chiffre d’affaires de 16,7 milliards d’euros, avec un excédent brut d'exploitation (EBE) de 1,7 milliard d’euros. Il emploie environ 51 600 personnes dans le monde entier.