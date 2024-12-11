Autriche : la BEI soutient le développement de solutions d’éclairage innovantes par le groupe Zumtobel

Le spécialiste de l’éclairage obtient un prêt de 50 millions d’euros pour ses travaux de recherche-développement.

Le financement renforce les activités d’innovation aux fins de la conception de produits intelligents et innovants.

La Banque européenne d'investissement (BEI) accorde un prêt de 50 millions d’euros au groupe Zumtobel pour renforcer les travaux de recherche-développement portant sur des solutions d’éclairage innovantes. Les fonds mis à disposition serviront à financer les activités de R-D sur les sites européens du groupe spécialiste de l’éclairage, qui devraient représenter un volume total de 191 millions d’euros pour les trois prochains exercices.

L’objectif de ces projets de R-D est de mettre au point des composants intelligents pour l’éclairage intérieur et extérieur et de concevoir des solutions d’éclairage innovantes et économes en énergie pour les villes et bâtiments intelligents. Tous les projets sont axés sur l’efficacité énergétique et la connectivité. Ils soutiennent ainsi les efforts déployés en faveur de la durabilité et de la transformation numérique au sein de l’UE. Depuis 2018, la Banque européenne d’investissement est le partenaire de financement à long terme du groupe Zumtobel. Elle contribue à renforcer la capacité d’innovation et la situation en matière de financement de l’entreprise, dont le siège se situe à Dornbirn, en Autriche.

« Notre partenariat avec le groupe Zumtobel renforce l’innovation et accélérera la transition écologique en Autriche », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Ce projet montre comment les financements de la BEI peuvent stimuler à la fois la croissance d’une entreprise, la transformation numérique et l’action en faveur du climat. »

« Dans un monde qui passe au numérique, les produits innovants sont le moteur d’une réussite durable. Spécialiste de l’éclairage active à l’échelle mondiale, notre entreprise investit de manière ciblée dans le développement de solutions d’avenir novatrices, en particulier sur nos sites de recherche de l’UE. Le financement de 50 millions d’euros de la BEI nous aide à renforcer notre rôle de force motrice de l’innovation dans le secteur et à rester parmi les entreprises les plus innovantes d’Autriche », a de son côté expliqué Thomas Erath, directeur financier du groupe Zumtobel.

Informations générales

À propos du Groupe BEI

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions et organes de l’UE pour faire progresser des priorités communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 1,26 milliard d’euros pour des projets en Autriche. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

À propos de Zumtobel Group AG

Le groupe international Zumtobel est spécialisé dans l’éclairage. Son offre de solutions d’éclairage et de luminaires innovants, complétée par des prestations de services connexes, en fait l’un des chefs de file du secteur. Avec ses marques Thorn, Tridonic et Zumtobel, le groupe offre à ses clients du monde entier un éventail complet de produits et services. Le savoir-faire du groupe, résultat de dizaines d’années d'expérience dans le domaine des effets de la lumière sur l’homme, constitue la base sur laquelle il s’appuie pour concevoir des produits innovants et ouvrir de nouveaux domaines d’activité. Dans le secteur de l’éclairage, l’entreprise compte parmi les chefs de file du marché européen avec ses marques Thorn et Zumtobel. Avec sa marque technologique Tridonic, Zumtobel est l’un des principaux acteurs mondiaux de la fabrication de matériel et de logiciels pour systèmes d’éclairage (sources de lumière à LED, transformateurs pour LED, capteurs et systèmes de gestion d’éclairages). L’offre de services du groupe Zumtobel est l’une des plus complètes du secteur de l’éclairage : des services tels que des conseils relatifs à des systèmes intelligents de commande de luminaires et d’installations d’éclairage de secours, des contrats relatifs à l’éclairage, des services de conception, des services de gestion de projet pour des solutions d’éclairage clé en main, ainsi que des prestations nouvelles faisant appel à des bases de données et qui visent à assurer la connectivité de bâtiments et de villes au moyen de l’infrastructure d’éclairage. Le groupe est coté à la Bourse de Vienne (ATX Prime) et emploie actuellement quelque 5 300 personnes. Son chiffre d’affaires pour l’exercice 2023/2024 s’élève à 1 127,0 millions d’euros. Le siège du groupe est situé à Dornbirn, Vorarlberg (Autriche).