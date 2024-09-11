La BEI finance un parc éolien en Basse-Autriche

Klaus Rockenbauer

La Banque européenne d’investissement met 20,1 millions d’euros à disposition de WEB Windenergie AG.

Ce prêt appuiera la construction de quatre éoliennes dans la ville de Spannberg en Basse-Autriche.

Une deuxième phase prévoit la construction de sept autres éoliennes, dont le financement pourrait aussi bénéficier du soutien de la BEI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un premier prêt de 20,1 millions d’euros à WEB Windenergie AG (W.E.B) pour la construction d’un nouveau parc éolien en Basse-Autriche. Le parc, qui sera implanté dans la commune de Spannberg, est le quatrième de ce type et comprendra 11 éoliennes au total. Dans un premier temps, quatre éoliennes seront installées, auxquelles viendront s’ajouter sept autres en 2027/2028. La puissance totale du parc atteindra environ 62 MW, ce qui correspond aux besoins moyens de quelque 40 000 foyers.

L’entreprise autrichienne d’énergie renouvelable W.E.B est l’un des plus grands promoteurs de parcs éoliens du pays. Elle est présente dans sept autres pays à l’échelle internationale. L’entreprise exploite également des installations photovoltaïques et deux centrales hydroélectriques. Une société de projet a été créée pour le parc de Spannberg et le fabricant européen Vestas fournit les éoliennes. La BEI contribue à la première phase de construction à hauteur de la moitié du coût du projet. Le coût total du parc éolien et de ses onze éoliennes devrait s’élever à environ 115 millions d’euros.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Nous travaillons avec des promoteurs autrichiens de parcs éoliens depuis plus de dix ans. Cette coopération fonctionne à merveille. Nos financements soutiennent non seulement l’indépendance de l’Europe vis-à-vis des matières premières fossiles, mais aussi l’ambition de l’Autriche de couvrir la totalité de ses besoins en électricité à partir de sources renouvelables dès 2030. »

En 2021, le Parlement autrichien a adopté la loi sur le développement des énergies renouvelables. L’objectif du pays est de porter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 100 % à l’horizon 2030 et d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2040. L’administration du Land de Basse-Autriche a également mis en place en 2022 un plan visant à faire avancer la transition énergétique en accélérant les procédures d’autorisation dans le domaine des énergies renouvelables.

« L’énergie éolienne fait partie des modes de production d’électricité les plus efficaces et constitue un élément fondamental de l’indépendance énergétique », explique Michael Trcka, directeur financier de W.E.B. « Investir dans de nouvelles centrales éoliennes apporte une contribution essentielle sur les plans économique et écologique en Europe. Nous nous réjouissons de poursuivre le développement de l’énergie éolienne à Spannberg avec la BEI, l’un des principaux bailleurs de fonds en faveur de l’action pour le climat. »

La construction du parc éolien a commencé en mai. Les quatre premières éoliennes devraient être mises en service d’ici un an. Chacune des éoliennes de près de 150 mètres à hauteur de moyeu fournira de l’électricité à environ 3 800 ménages. Le parc éolien soutient le plan REPowerEU de l’Union européenne, qui vise à réduire au plus vite la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles. Le Groupe BEI mettra 45 milliards d’euros supplémentaires à disposition du plan REPowerEU d’ici à 2027. Fin 2023, la Banque avait déjà consacré 21 milliards d’euros de financements au titre de ce plan.

Informations générales

À propos du Groupe BEI

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions et organes de l’UE pour faire progresser des priorités communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 1,26 milliard d’euros pour des projets en Autriche.

Tous les nouveaux projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Les investissements dans les combustibles fossiles sans réduction des émissions de CO 2 ne sont pas admissibles à un financement. Le Groupe BEI est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI dans l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

WEB Windenergie AG (W.E.B)

WEB Windenergie AG conçoit et exploite des centrales électriques alimentées grâce aux énergies renouvelables, plus particulièrement l’énergie éolienne et photovoltaïque. Les quelque 330 centrales électriques qu’elle exploite actuellement ont une puissance totale d’environ 735 MW (situation au 31 juillet 2024). Outre l’Autriche, l’entreprise exerce ses activités en Allemagne, en France, en Italie, en Tchéquie, en Slovaquie, au Canada et aux États-Unis. WEB Windenergie AG est une entreprise axée sur la transition énergétique et la participation citoyenne dont l’actionnariat est très dispersé. Actuellement, elle est détenue par plus de 6 700 actionnaires.