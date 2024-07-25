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WINDPARK SPANNBERG IV

Signature(s)

Montant
20 868 501,55 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 20 868 501,55 €
Énergie : 20 868 501,55 €
Date(s) de signature
31/07/2024 : 61 875 €
31/07/2024 : 763 125 €
31/07/2024 : 1 503 262,62 €
31/07/2024 : 18 540 238,93 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2024
Statut
Référence
Signé | 31/07/2024
20240108
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WINDPARK SPANNBERG IV
WEB WINDENERGIE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 74 million
EUR 114 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the implementation and operation of a 62,8 MW wind farm in Spannberg / Lower Austria.

The main goal is to reduce carbon and air pollution emissions, which are externalities that the market fails to address. The wind farm will also foster the integration of new, variable renewable generation technologies in the market. Therefore, the EIB's loan will fill the unmet demand of projects developing new renewable capacity, including those with market-exposed structures and instruments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Wind farms fall under Annex II of the Environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The project was subject to an EIA. During appraisal, the project's authorization procedures will be further assessed. This includes a verification of compliance of authorisation processes with relevant EU Directives.

The European Commission has exempted all contracts which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive. No public procurement is required.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
25 juillet 2024
31 juillet 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung - Schalltechnischer Bericht – Betriebsphase
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224368390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDPARK SPANNBERG IV
Date de publication
13 Aug 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
210762935
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Mensch - Umweltabhängige Nutzungen
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224370433
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag: Tiere, Pflanzen, Lebensräume
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224370435
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Zusammenfassung
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224375469
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Wasser
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224348806
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224361593
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung - Fachbeitrag Schutzgut Boden
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224378369
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung - Schattenwurftechnische Untersuchung
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224378368
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Mensch – Siedlungsraum
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224375470
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Landschaft
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224370434
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Boden
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224368391
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - Gegenständliche Planung
Date de publication
10 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224364099
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK SPANNBERG IV - Fachgutachten Tiere, Pflanzen, Lebensräume
Date de publication
16 Jul 2024
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224375763
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20240108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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