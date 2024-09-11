Autriche : la BEI et des caisses d’épargne du réseau Sparkasse financent la construction de logements abordables dans les Länder de Salzbourg et du Tyrol

EIB

La Salzburger Sparkasse et la Tiroler Sparkasse obtiennent des prêts-cadres à des conditions avantageuses pour le financement de la construction, par des promoteurs d’utilité publique, de 1 750 logements locatifs au total.

En coopération avec la BEI, elles luttent ainsi contre l’atonie de l’investissement au moyen de financements assortis de faibles taux d’intérêt.

Ces financements permettront la construction de logements abordables et respectueux du climat à Salzbourg et à Innsbruck d’ici à 2028.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde des prêts-cadres d’un montant maximal de 100 millions d’euros à la Salzburger Sparkasse et de 75 millions d’euros à la Tiroler Sparkasse en vue de la construction de logements abordables. Ces banques utiliseront les fonds de la banque de l’UE pour prêter un total, d’une part, de 200 millions d’euros pour la Salzburger Sparkasse, et, d’autre part, de 150 millions d’euros pour la Tiroler Sparkasse pour la construction, par des promoteurs d’utilité publique, de logements sociaux et de logements destinés aux locataires à faibles revenus. Au total, d’ici à 2028, 1 000 nouveaux logements pourront ainsi être financés à Salzbourg et 750 à Innsbruck.

« En collaboration avec les deux banques du réseau Sparkasse, nous montrons que les logements locatifs neufs économes en énergie ne sont pas nécessairement coûteux. Le projet contribue à ce que les villes dynamiques que sont Salzbourg et Innsbruck puissent continuer à croître », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI.

Promotion des investissements dans la construction de logements d’utilité publique

Face à l’augmentation des taux d’intérêt et des coûts de construction depuis 2022, de nombreux maîtres d’ouvrage hésitent à investir. En particulier, les taux d’intérêt élevés ont entraîné une hausse des coûts de financement pour les promoteurs immobiliers, qu’ils supportent eux-mêmes ou, lorsque la loi le permet, qu’ils répercutent sur les locataires. Le projet des caisses d’épargne et de la BEI, qui apporte un financement à long terme à des taux d’intérêt avantageux, répond à cette problématique. Les prêts-cadres sont garantis par Erste Group Bank AG.

« Grâce au prêt-cadre de la Banque européenne d’investissement, nous pourrons offrir aux promoteurs d’utilité publique un financement à long terme assorti d’un taux d’intérêt fixe. Avec ce financement, ils seront certains de bénéficier d’un coût de financement stable à long terme, ce qui devrait atténuer leur réticence à investir et donc profiter aux locataires », explique Christoph Paulweber, président du conseil d’administration de la Salzburger Sparkasse Bank AG.

« La construction et la rénovation de logements constituent également un moteur important de la création de valeur dans le secteur national de la construction et contribuent à une utilisation des ressources énergétiques respectueuse du climat dans la région. C’est pourquoi, en notre qualité de branche tyrolienne de la Sparkasse, nous souhaitons soutenir les promoteurs d’utilité publique, qui apportent une contribution très importante à la construction et à la mise à disposition de logements abordables dans la région, dans la mise en œuvre de nouveaux projets ou la rénovation de logements existants en leur faisant bénéficier de conditions de financement attrayantes », déclare Patrick Götz, membre du conseil d’administration de la Tiroler Sparkasse.

Il y a un gros besoin de nouveaux logements locatifs abordables en Autriche. Une étude de Erste Bank und Sparkassen montre que l’augmentation des coûts du logement et du chauffage est particulièrement source d’insatisfaction en matière de logement.

Les loyers déjà élevés ont continué d’augmenter ces deux dernières années du fait de l’indexation. Innsbruck et Salzbourg comptent ainsi parmi les villes les plus chères d’Autriche. Le coût moyen du logement par personne s’élève à 678 euros par mois dans le Land de Salzbourg et à 706 euros au Tyrol. Les deux Länder se situent donc au-dessus de la moyenne autrichienne qui s’établit à 647 euros (données de 2023).

Nouveaux projets de construction conformes aux objectifs de l’UE en matière d’action pour le climat

La durabilité est également un sujet important pour les habitants et les habitantes des Länder de Salzbourg et du Tyrol : près de 70 % des personnes interrogées déclarent souhaiter une amélioration de la durabilité dans leur propre logement. Les nouveaux projets de construction à forte efficacité énergétique appuient la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’action en faveur du climat et de durabilité environnementale. Ils contribuent à réduire les émissions de CO 2 des bâtiments et soutiennent les capitales des deux länder autrichiens sur la voie de la neutralité climatique. Ils favorisent également l’inclusion sociale en offrant davantage de possibilités de logement en ville aux personnes à faibles revenus.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne qui œuvre à la réalisation des objectifs de l’UE. Ses actionnaires sont les États membres de l’UE. La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, de poursuivre le développement de l’UE et de contribuer à la réalisation des objectifs de cette dernière dans plus de 140 pays du monde entier.

La Salzburger Sparkasse Bank AG emploie environ 600 personnes et dessert quelque 250 000 clients grâce à ses 41 agences, 29 agences sans personnel et neuf centres de conseil régionaux pour la clientèle d’entreprises, les professions libérales ou le secteur de la construction et les municipalités. Elle fait partie du groupe Erste Bank, l’un des principaux prestataires de services financiers d’Europe centrale et orientale.

La Tiroler Sparkasse Bank AG emploie environ 400 personnes et dessert quelque 155 000 clients grâce à ses 21 agences et 8 agences sans personnel ainsi que son siège abritant des centres de conseil pour la clientèle d’entreprises, les professions libérales ou le secteur de la construction et les municipalités. Elle fait partie du groupe Erste Bank, l’un des principaux prestataires de services financiers d’Europe centrale et orientale.