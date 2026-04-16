Domaines clés
La BEI contribue à l’objectif de développement durable 11 des Nations unies et au programme urbain pour l’UE. Sa démarche visant à rendre les collectivités plus durables s’articule autour de cinq axes clés :
Revitalisation urbaine
Rénover les infrastructures délabrées et créer les liens nécessaires entre les infrastructures et les services.
Inclusion sociale
Encourager les villes à agir et à investir de telle sorte que chaque personne puisse prendre part à la société urbaine, quels que soient ses revenus, son âge, son genre et son origine ethnique.
Villes vertes et respectueuses du climat
Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions de carbone.
Innovation et villes productives
Aider les villes à tirer profit des innovations et des nouvelles technologies.
Villes et économie circulaire
Recenser et mettre en œuvre des moyens innovants de fabriquer, d’utiliser, de réutiliser et de récupérer des matériaux, des produits et de l’énergie afin de réduire notre impact sur l’environnement.
Grandes priorités
La BEI finance des projets dans les domaines prioritaires suivants :
La revitalisation urbaine redynamise les villes en transformant leurs fonctions sociales, économiques, culturelles et environnementales.
Notre approche intégrée s’intéresse aux interactions entre les investissements. Nous soutenons ainsi des programmes d’investissement multisectoriels à l’échelle des villes qui se concentrent sur :
- la mise en œuvre de stratégies adéquates d’aménagement urbain et de plans appropriés d’occupation des sols
- des aménagements de revitalisation urbaine axés sur une zone spécifique
- les bâtiments publics à vocation culturelle ou administrative
- certains types de projets de promotion immobilière contribuant à une réhabilitation urbaine intégrée
La mobilité urbaine durable constitue un axe majeur de l’activité de prêt de la BEI dans le secteur urbain. Dans ce domaine, nous concentrons notre action sur :
- la modernisation et le développement des transports publics urbains
- le remplacement des parcs de véhicules par des véhicules électriques ou des véhicules fonctionnant à d’autres carburants verts
- les investissements dans les infrastructures de recharge
La BEI s’emploie activement à promouvoir le logement social et intermédiaire. Nous soutenons la rénovation et la construction de logements sociaux et intermédiaires. Notre appui s’étend de programmes de logement dans les petites villes et zones rurales confrontées à des défis démographiques à des projets d’aménagement dans les grandes villes connaissant de très sévères pénuries de logements.
Notre action se concentre sur :
- l’accroissement de l’offre de logements sociaux et intermédiaires pour remédier aux problèmes de disponibilité sur le marché et d’accessibilité financière
- l’amélioration de l’efficacité énergétique, de l’accessibilité et de la qualité générale des logements sociaux et intermédiaires
- le renforcement de l’inclusion sociale et la promotion de quartiers présentant une grande diversité
Investir dans l’éducation et la formation est essentiel pour promouvoir la croissance, la compétitivité et l’inclusion. Nous soutenons la mise à niveau des infrastructures liées à l’éducation afin de répondre aux besoins pédagogiques et en matière de résilience face aux changements climatiques, mais nous appuyons aussi les investissements dans l’équipement et le renforcement des compétences des enseignants, notamment sur les plans numérique et pédagogique.
Les investissements les plus couramment soutenus par les villes concernent les secteurs suivants :
- les écoles primaires et secondaires
- l’enseignement supérieur et la formation professionnelle
- les centres d’enseignement pour adultes
Le soutien de la BEI au secteur de la santé est aligné sur les priorités stratégiques de l’UE et vise à améliorer les résultats en matière de santé, le bien-être et les gains économiques.
Nous intervenons dans les secteurs suivants :
- infrastructures de santé
- innovation dans le domaine de la santé
- recherche médicale
- éducation et formation dans le domaine médical
- soins intégrés et de proximité
- informatique en matière de santé, santé en ligne
Gestion des déchets solides
Par ses financements dans le secteur des déchets solides, la BEI contribue à la mise en œuvre de la politique de l’UE. Ses investissements dans ce domaine vont à l’appui de projets concernant :
- la collecte séparée des matières recyclables et des biodéchets ainsi que les installations de traitement de ces flux de déchets, y compris les installations de compostage, de digestion anaérobie et de récupération de matériaux
- le traitement des déchets résiduels après recyclage en amont (stations de traitement biologique mécanique, incinérateurs avec récupération d’énergie, etc.)
- la fermeture et la réhabilitation d’anciennes décharges ainsi que, à l’extérieur de l’Union européenne, la construction de nouvelles décharges aménagées
Gestion de l’eau et des eaux usées
Les orientations de la BEI en matière de prêts au secteur de l’eau définissent la manière dont la BEI étaie les objectifs stratégiques de l’UE dans le secteur de l’eau. La BEI soutient des investissements visant à :
- garantir un meilleur accès aux ressources hydriques
- protéger contre tout événement dévastateur lié à l’eau
- assurer pour toutes les parties prenantes un approvisionnement fiable en services d’eau et d’assainissement durables et abordables, tant en quantité qu’en qualité
- promouvoir des mesures favorisant l’efficacité énergétique et les mécanismes de récupération
La BEI reconnaît l’importance cruciale des bâtiments publics pour ce qui est garantir une administration publique saine, permettre la fourniture de services municipaux et contribuer à l’éducation, à la culture et à l’économie locale.
Ses investissements dans ce domaine appuient :
- la rénovation et la construction de bâtiments publics administratifs, tels que des tribunaux, des centres communaux, des bâtiments administratifs municipaux
- la rénovation et la construction d’infrastructures et de bâtiments culturels tels que des théâtres, des salles de concert, des musées, des monuments ou encore des sentiers patrimoniaux et l’espace public qui les entoure
Le passage au numérique est une priorité absolue pour la Commission européenne et la BEI reconnaît, elle aussi, l’importance de la transformation numérique. L’économie numérique est la clé pour rendre les villes et les régions intelligentes et productives.
Les investissements que la BEI finance dans ce domaine concernent :
- l’amélioration de l’accès à une connectivité à haut débit ultrarapide, aux réseaux mobiles et aux infrastructures correspondantes afin de promouvoir la transformation numérique des processus urbains et les services numériques
- des projets qui contribuent à l’introduction et au déploiement de solutions, de technologies, de plateformes et de services numériques pour le fonctionnement de l’économie urbaine (par l’intermédiaire de quartiers de l’innovation, par exemple) et des services publics numériques (notamment dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, de la culture ainsi que de l’administration et des services publics)
- des projets qui améliorent l’intégration des technologies numériques, soutiennent l’adoption de technologies émergentes, améliorent la cybersécurité ou contribuent à la protection du climat, à la durabilité environnementale et à la transition écologique
Stratégie de financement et services de conseil
Au cours de ces vingt dernières années, la BEI a joué un rôle notable dans les investissements urbains. En tant que banque européenne du climat, nous nous félicitions du pacte vert pour l’Europe, dont nous soutiendrons largement la mise en œuvre. Les investissements urbains et régionaux seront déterminants à cet égard.
Au sein de l’UE, la BEI utilise toute sa gamme d’instruments à l’appui des investissements urbains. La Banque a établi des relations directes avec de nombreuses villes, en ayant recours à différents dispositifs :
- prêts-cadres couvrant l’ensemble du secteur urbain ou des sous-secteurs spécifiques, prêts-cadres régionaux
- prêts intermédiés à bénéficiaires multiples (PIBM) pour le secteur public
- prêts-programmes structurels
Nous finançons des investissements urbains assortis de profils de risque très différents, par l’intermédiaire :
- de dispositifs nationaux en faveur des villes
- de prêts directs aux services collectifs et aux entreprises municipales
- d’entreprises privées fournissant des services municipaux
- de sociétés de projet assorties de différentes structures de capital
La BEI contribue aussi à l’élaboration de projets urbains, à la création de connaissances et à l’innovation. Ses équipes de projet fournissent des services de conseil dans le cadre de la préparation, de l’audit préalable et de la mise en œuvre des projets.
Les instruments spécifiques mis à disposition dans ce contexte sont :
Découvrir nos projets
Études de cas
Plus éloquents que des politiques générales : des récits authentiques pour découvrir l’impact des projets que nous soutenons
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Suivez l’actualité de la BEI
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- Fiche d’information : La contribution de la BEI au programme urbain de l’UE
- Fiche d’information : Financer les programmes d’investissement à long terme de villes ou de régions : les prêts-cadres de la BEI
- Fiche d’information : Le rôle du FEIS dans le financement de projets urbains et régionaux