ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux

Secteur résidentiel

Nous aidons les particuliers et les syndicats de copropriété à préparer et à réaliser des rénovations énergétiques et des projets axés sur les énergies renouvelables pour les bâtiments résidentiels, qu’ils soient privés ou publics :

bâtiments unifamiliaux ;

immeubles collectifs.

Nous soutenons des programmes d’investissement de plus de 30 millions d’euros sur une période de trois ans.