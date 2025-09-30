Le Groupe BEI va accélérer et simplifier les investissements verts, renforçant ainsi la compétitivité, la sécurité énergétique et le leadership technologique de l’Europe

Getty

Le Conseil d’administration de la BEI adopte la deuxième phase de son initiative pionnière qu’est la Feuille de route de la banque du climat, avec pour axes majeurs la compétitivité, la sécurité et la baisse des prix de l’énergie pour les entreprises et les ménages.

Le plan prévoit le doublement des investissements en faveur de l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que des procédures radicalement simplifiées.

Cette décision consolide le rôle du Groupe BEI en tant que banque du climat et réaffirme son engagement à maintenir le cap en tant que bailleur de fonds de référence de la révolution industrielle verte.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) poursuit son action avec l’adoption de la deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat, initiative pionnière dans le domaine, et maintient ainsi le cap en tant que bailleur de fonds de référence à l’appui de la révolution industrielle verte, de la sécurité énergétique et de la prospérité partagée. Prolongeant le succès retentissant de la feuille de route depuis son lancement en 2020, cette deuxième phase définit les priorités du Groupe BEI jusqu’à la fin de cette décennie, tout en simplifiant radicalement ses procédures en vue d’accélérer les investissements verts.

Le Conseil d’administration de la BEI a adopté la deuxième phase de la feuille de route ainsi que l’Orientation pour le secteur de l’énergie, consolidant ainsi la position du Groupe en tant que banque du climat. Cette phase 2 repose sur trois leviers principaux :

un accent accru placé sur la compétitivité, la sécurité et la baisse des prix de l’énergie pour les entreprises et les ménages , grâce à la fourniture d’une énergie propre abordable et produite localement, ce qui favorisera des solutions innovantes et renforcera le leadership technologique de l’Europe ;

, grâce à la fourniture d’une énergie propre abordable et produite localement, ce qui favorisera des solutions innovantes et renforcera le leadership technologique de l’Europe ; le doublement des financements en faveur de l’adaptation pour les porter à 30 milliards d’euros entre 2026 et 2030 : le Conseil d’administration, lors de sa réunion de cette semaine organisée à Chypre (pays le plus pauvre en eau d’Europe), a souligné l’importance de l’adaptation pour la sécurité et la prospérité collectives, tout en mettant aussi en avant sa rentabilité économique évidente ;

le Conseil d’administration, lors de sa réunion de cette semaine organisée à Chypre (pays le plus pauvre en eau d’Europe), a souligné l’importance de l’adaptation pour la sécurité et la prospérité collectives, tout en mettant aussi en avant sa rentabilité économique évidente ; une simplification radicale : éliminer les lourdeurs administratives en s’appuyant sur l’auto-évaluation et les règles et rapports existants, les valeurs de référence, les normes réglementaires et les règles des contreparties, ainsi que sur un recours accru à des mécanismes de vérification efficaces de l’admissibilité aux financements verts.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Forts de la grande réussite de notre Feuille de route de la banque du climat, nous doublons la mise sur la transition écologique, non seulement parce que c’est ce qu’il convient de faire pour notre avenir, mais aussi parce que c’est payant pour notre économie. Alors que la révolution énergétique bat son plein, nous maintenons le cap pour la compétitivité et la sécurité d’aujourd’hui et la planète de demain. »

Compétitivité, sécurité et baisse des prix de l’énergie

Depuis le lancement de la Feuille de route de la banque du climat en 2020, le Groupe BEI a soutenu plus de 560 milliards d’euros d’investissements verts – environ 90 % au sein de l’Union européenne (UE) – et est sur la bonne voie pour atteindre son objectif global consistant à mobiliser au moins 1 000 milliards d’euros d’investissements verts au cours de l’actuelle décennie. Avec la deuxième phase de la feuille de route, le Groupe BEI réaffirme son engagement à affecter plus de la moitié de ses financements annuels à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.

À l’avenir, le Groupe BEI intensifiera ses efforts pour renforcer la compétitivité de l’Europe en soutenant les technologies propres, en consolidant les chaînes d’approvisionnement, en aidant les entreprises à réduire leurs factures énergétiques et en améliorant la sécurité énergétique, grâce à des produits spécialisés tels que des financements sur mesure pour les accords d’achat d’énergie. Rien que cette année, le Groupe BEI a prévu un volume record de 11 milliards d’euros de nouveaux financements pour les réseaux énergétiques. Il a déjà mobilisé 40 % du total des investissements effectués en Europe dans ce secteur en 2024, l’ambition étant de faire encore mieux cette année.

Une nouvelle initiative de 17 milliards d’euros aidera 350 000 petites et moyennes entreprises (PME) européennes à investir dans les économies d’énergie, tandis que des contre-garanties pour les fabricants d’équipements éoliens et de réseaux garantiront un approvisionnement durable. Le programme TechEU, la plus grande initiative de financement de l’innovation en Europe, vise à mobiliser 250 milliards d’euros d’ici à 2027, et le soutien aux innovateurs dans le domaine des technologies propres figure parmi ses grandes priorités.

Afin de garantir une transition écologique équitable, la BEI, en partenariat avec des banques locales, soutient également les ménages à faibles revenus au moyen de prêts à la rénovation abordables et de la location-bail d’actifs de technologies propres tels que des véhicules et des pompes à chaleur. Un nouveau dispositif d’investissement et de conseil en faveur de l’égalité de genre face au climat renforcera la mise en œuvre de solutions à faible intensité de carbone et d’adaptation aux changements climatiques pour les femmes, les filles et divers groupes de population partout dans le monde.

Doublement des financements de l’adaptation pour les porter à 30 milliards d’euros

Investir dans l’adaptation est à la fois essentiel et judicieux sur le plan économique : les événements météorologiques extrêmes en Europe ne serait-ce que cet été ont occasionné au moins 43 milliards d’euros de pertes économiques à court terme, tandis que l’on estime que chaque euro dépensé dans la prévention et l’adaptation permet d’éviter cinq à sept euros de futurs dégâts et coûts de reconstruction.

Le Groupe BEI doublera ses financements en faveur de l’adaptation aux changements climatiques par rapport aux cinq années précédentes, pour les porter à 30 milliards d’euros au cours de la période 2026-2030. Ce soutien revu à la hausse se concentrera sur l’agriculture, la gestion du cycle de l’eau, les entreprises, les villes, les régions et les communautés vulnérables, en étroite collaboration avec la Commission européenne et les partenaires nationaux, régionaux et du secteur privé. Afin d’aider les clients à faire advenir leurs projets, le Groupe BEI renforcera considérablement l’assistance technique, en particulier à l’appui des populations les plus vulnérables du monde, telles que les petits États insulaires en développement, les pays les moins avancés, les communautés à faible revenu, les peuples autochtones, les femmes, les migrants, les jeunes et les personnes âgées.

Une simplification radicale

Le Groupe BEI s’attache à simplifier ses processus afin d’accélérer l’accès au financement vert et d’alléger la charge administrative, en particulier pour les PME. En s’appuyant sur les normes de l’UE en matière de communication d’informations, telles que la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), et en élargissant le recours aux outils numériques comme le Green Checker, le Groupe BEI accélère et rationalise l’accès au financement et réduit les formalités administratives pour ses clients.

Cette approche renforce le soutien du Groupe BEI aux initiatives de l’UE telles que la boussole pour la compétitivité et le train de mesures omnibus sur la simplification. Dans le cadre de la deuxième phase de la feuille de route, le Groupe BEI simplifie ses exigences à l’égard des entreprises, en particulier de celles qui accèdent à ses produits par l’intermédiaire de banques partenaires, et aligne les exigences en matière de communication d’informations sur les normes de durabilité de l’UE telles que la CSRD afin de réduire encore les obligations pesant sur les clients dans ce domaine.

Partenariats mondiaux

Le Groupe BEI s’attache actuellement à mettre la dernière main à un document d’orientation stratégique pour ses opérations en dehors de l’Union européenne, conçu pour renforcer les partenariats mutuellement bénéfiques afin de stimuler la transition écologique à l’échelle mondiale et de créer des débouchés pour les pionniers européens de ce secteur.

Dialogue avec les parties prenantes

Conformément à son engagement en faveur de l’ouverture et de la transparence, le Groupe BEI a invité les parties prenantes externes à contribuer à l’élaboration de la deuxième phase de sa Feuille de route de la banque du climat et de son Orientation pour le secteur de l’énergie. Lors d’une réunion qui s’est tenue en juillet 2025, plus de 160 inscriptions ont été enregistrées, ce qui témoigne d’un engagement fort de la société civile, des partenaires institutionnels et du grand public. Une réunion de suivi a été organisée en septembre 2025. Les parties prenantes ont également été encouragées à soumettre des commentaires écrits, qui ont été compilés dans un rapport spécifique.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

