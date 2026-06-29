Adaptation aux changements climatiques et résilience

S’adapter à un monde qui se réchauffe
Investissements dans l’adaptation
Nous finançons des projets liés à l’adaptation aux changements climatiques qui appuient nos priorités stratégiques.
Gestion de l’eau
Nous investissons dans des systèmes durables de gestion, de stockage et d’évacuation de l’eau afin de réduire la vulnérabilité aux sécheresses et aux inondations.
Cohésion sociale et territoriale
Nous finançons la rénovation urbaine, la modernisation des infrastructures et des systèmes d’intervention d’urgence résilients face aux changements climatiques afin d’aider les villes et les régions à s’adapter à leurs effets.
Agriculture et bioéconomie
Nous soutenons des mesures d’adaptation dans l’agriculture et la bioéconomie en investissant dans des systèmes alimentaires et des chaînes de valeur capables de résister à des phénomènes météorologiques extrêmes. Il s’agit notamment d’investissements dans des projets de restauration forestière, terrestre et marine.
Énergie et transports
Nous adaptons les réseaux d’énergie et de transport en investissant dans des infrastructures essentielles conçues pour résister aux événements météorologiques extrêmes, permettre des accès en situations d’urgence et garantir la fiabilité des services en cas de perturbations climatiques.
Infrastructures sociales
Nous renforçons les systèmes de santé, d’apprentissage et de recherche en investissant dans des services médicaux résilients, en modernisant les infrastructures d’éducation et en soutenant la recherche dans le domaine des solutions d’adaptation.
Nos solutions d’adaptation
Découvrez comment notre action ouvre la voie à un avenir plus sûr.
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Quelle tactique de défense face aux changements climatiques
L’adaptation : importance, fonctionnement et contribution des financements, de la planification et des politiques à la résilience en Europe et dans le monde
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« Une décision difficile »
À Ischia, la reconstruction après un séisme et des glissements de terrain est soutenue par une série de projets de l’UE
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Financement de l’adaptation en milieu urbain
Les villes ressentent déjà les effets des changements climatiques. Nous devons augmenter les financements afin de rendre les zones urbaines résilientes.
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« Nous devons redoubler d’efforts »
Mieux réglementer et sensibiliser davantage les entreprises à l’adaptation et à l’impact financier des aléas climatiques, tel a été le message de la conférence.
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La BEI à la COP 28 – Nous progressons vite, mais les changements climatiques aussi
Les BMD de la planète, comme la BEI, sont sur la bonne voie et fournissent des niveaux record de financement à l’appui de l’action climatique.
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Adaptation aux effets des changements climatiques
Dans les pays en développement, l’évolution du climat contraint déjà la population à migrer en masse, rendant ainsi essentiels l’adaptation et son financement
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À bon port
Les ports de Bulgarie et du Portugal se modernisent pour réduire les encombrements et les émissions de CO2, et accélérer le fret de l’Ukraine
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Utiliser nos fonds pour combler l’écart
La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine menacent les investissements nécessaires face à l’urgence climatique et pour une économie numérique.
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Endiguer l’érosion côtière
L’administration du bassin hydrographique Dobrogea-Litoral emploie une solution à long terme pour sauver la vie marine et stimuler le tourisme local en Roumanie
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Ambroise Fayolle│Conversations en ligne à la COP 27
Nous avons parlé avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, du rôle des BMD dans cette COP axée sur la mise en œuvre des accords et de l’aide que nous pouvons apporter aux pays les plus vulnérables dans le cadre de leurs stratégies d’adaptation à long terme.
Nos publications
Comprendre les changements climatiques est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.
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The state of local infrastructure investment in Europe – EIB Municipalities Survey 2024–2025
The latest edition of the survey asks municipalities across the European Union how they are investing to tackle today’s biggest challenges – climate change, affordable housing and digitalisation – and the obstacles they face.
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European Blue Champions
This report provides market intelligence analysis, based on the findings of an ecosystem mapping, a survey, interviews with experts, and case studies, conducted in the course of the Blue Champions Pilot Advisory Programme, launched jointly by the European Investment Bank and the European Commission.
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94 % des Européens soutiennent des mesures d’adaptation aux changements climatiques, selon une enquête de la BEI.
Édition 2024-2025 de l’enquête de la BEI sur le climat
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Groupe BEI – Déclaration environnementale 2024
Septième déclaration environnementale du Groupe BEI validée conformément au système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS).
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Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d'horizon 2024
Cette publication propose un tour d’horizon de la contribution de la Banque européenne d’investissement à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.
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Plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques
Le premier plan de la BEI spécifiquement consacré à l’adaptation aux effets des changements climatiques renforcera les investissements et le soutien technique afin de protéger les projets contre les effets des conditions météorologiques extrêmes et d’accroître la résilience climatique des infrastructures existantes et nouvelles.
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Politique environnementale du Groupe BEI au sens du règlement EMAS
Cette politique est le cadre d’action et de fixation d’objectifs environnementaux stratégiques en lien avec les activités internes du Groupe BEI.
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The EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025
Our new global plan to tackle the urgent climate challenges over the next critical decade.
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Estimating the impact of climate change on European healthcare
To help tackle a funding shortage in the healthcare sector, the European Investment Bank developed a tool that quantifies how climate change is influencing people’s health.