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        Adaptation aux changements climatiques et résilience

        Gérer les risques climatiques pour un avenir plus sûr

        S’adapter à un monde qui se réchauffe

        Le coût de l’inaction face aux changements climatiques est trop élevé, non seulement pour l’environnement, mais aussi pour nos populations et nos économies. Il ne suffit pas de réduire les émissions. Nous devons nous adapter. C’est pourquoi nous investissons dans des solutions qui nous mèneront vers un avenir plus sûr et plus résilient, qui nous aideront à nous préparer aux défis d’un monde qui se réchauffe.

        Notre offre  
        Shutterstock

        Qu’entend-on par « adaptation aux changements climatiques » ?

        À mesure que les températures mondiales augmentent, l’adaptation aux changements climatiques consiste à prendre des mesures pour se préparer au risque accru de chocs climatiques – tels que les inondations, les incendies de forêt ou les tempêtes extrêmes – et s’en protéger. Il peut notamment s’agir de renforcer les moyens de défense contre les catastrophes naturelles, de restaurer des écosystèmes ou de mener des recherches sur les cultures adaptées au climat. En investissant dans les mesures d’adaptation, nous réduisons les vulnérabilités, améliorons la résilience et aidons les populations à mieux se préparer aux risques climatiques croissants.

        En savoir plus  

        Un plan pour l’adaptation

        Le plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques soutient la stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation en décrivant comment nos services de financement et de conseil peuvent protéger les infrastructures et les écosystèmes contre les conditions météorologiques extrêmes dans l’UE et au-delà. Il encourage également les investissements à l’appui des efforts d’adaptation qui aident les populations et les écosystèmes à se préparer aux effets des changements climatiques.

        Découvrez le plan  
        ©Justin Wilkens/Unsplash

        ZOOM

        Examen approfondi du financement de la résilience côtière

        Nous avons réuni des experts du climat, des décideurs politiques, des fonctionnaires et des chefs d’entreprise à l’occasion des Journées de l’adaptation Commission européenne-BEI pour passer en revue des solutions permettant de faire face à l’élévation du niveau de la mer en investissant dans des littoraux plus résilients.

        Découvrez l’événement  

        Investissements dans l’adaptation

        Nous finançons des projets liés à l’adaptation aux changements climatiques qui appuient nos priorités stratégiques.

        Gestion de l’eau

        Nous investissons dans des systèmes durables de gestion, de stockage et d’évacuation de l’eau afin de réduire la vulnérabilité aux sécheresses et aux inondations.

        Cohésion sociale et territoriale

        Nous finançons la rénovation urbaine, la modernisation des infrastructures et des systèmes d’intervention d’urgence résilients face aux changements climatiques afin d’aider les villes et les régions à s’adapter à leurs effets.

        Agriculture et bioéconomie

        Nous soutenons des mesures d’adaptation dans l’agriculture et la bioéconomie en investissant dans des systèmes alimentaires et des chaînes de valeur capables de résister à des phénomènes météorologiques extrêmes. Il s’agit notamment d’investissements dans des projets de restauration forestière, terrestre et marine.

        Énergie et transports

        Nous adaptons les réseaux d’énergie et de transport en investissant dans des infrastructures essentielles conçues pour résister aux événements météorologiques extrêmes, permettre des accès en situations d’urgence et garantir la fiabilité des services en cas de perturbations climatiques.

        Infrastructures sociales

        Nous renforçons les systèmes de santé, d’apprentissage et de recherche en investissant dans des services médicaux résilients, en modernisant les infrastructures d’éducation et en soutenant la recherche dans le domaine des solutions d’adaptation.

        Nos solutions d’adaptation

        Découvrez comment notre action ouvre la voie à un avenir plus sûr.

        •
          31 mars 2026

          Quelle tactique de défense face aux changements climatiques

          L’adaptation : importance, fonctionnement et contribution des financements, de la planification et des politiques à la résilience en Europe et dans le monde

          Environnement Changements climatiques Climat Podcast Action en faveur du climat Adaptation Durabilité Union européenne Climat et environnement
        • 10 décembre 2024

          « Une décision difficile »

          À Ischia, la reconstruction après un séisme et des glissements de terrain est soutenue par une série de projets de l’UE

          Aménagement urbain Environnement Climat Gestion des risques d'inondation Adaptation Reconstruction Italie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales
        • 24 mai 2024

          Financement de l’adaptation en milieu urbain

          Les villes ressentent déjà les effets des changements climatiques. Nous devons augmenter les financements afin de rendre les zones urbaines résilientes.

          Infrastructures Climat Adaptation Climat et environnement
        • 26 avril 2024

          « Nous devons redoubler d’efforts »

          Mieux réglementer et sensibiliser davantage les entreprises à l’adaptation et à l’impact financier des aléas climatiques, tel a été le message de la conférence.

          Aménagement urbain Climat Adaptation Le Comité de direction Climat et environnement Infrastructures sociales
        • 9 décembre 2023

          La BEI à la COP 28 – Nous progressons vite, mais les changements climatiques aussi

          Les BMD de la planète, comme la BEI, sont sur la bonne voie et fournissent des niveaux record de financement à l’appui de l’action climatique.

          Institutional BMD Partenaires Climat Financement pour le climat Ambroise FAYOLLE Adaptation Le Comité de direction United Nations Climat et environnement
        • 4 décembre 2023

          Adaptation aux effets des changements climatiques

          Dans les pays en développement, l’évolution du climat contraint déjà la population à migrer en masse, rendant ainsi essentiels l’adaptation et son financement

          Durabilité sociale Fragility and conflict Climat Diversité et égalité hommes-femmes Adaptation Migrations Zambie Nigéria Malawi Pakistan Jordanie Chine Bangladesh Philippines Asie et Pacifique Voisinage méridional Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
        • 2 novembre 2023

          À bon port

          Les ports de Bulgarie et du Portugal se modernisent pour réduire les encombrements et les émissions de CO2, et accélérer le fret de l’Ukraine

          Climat InvestEU Adaptation Durabilité Bulgarie Portugal Union européenne Infrastructure Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
        • 22 mars 2023

          Utiliser nos fonds pour combler l’écart

          La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine menacent les investissements nécessaires face à l’urgence climatique et pour une économie numérique.

          Mesures d’atténuation Climat Numérique et télécoms Économie EIBIS Adaptation Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
        • 22 novembre 2022

          Endiguer l’érosion côtière

          L’administration du bassin hydrographique Dobrogea-Litoral emploie une solution à long terme pour sauver la vie marine et stimuler le tourisme local en Roumanie

          Infrastructures Climat Adaptation Roumanie Union européenne Climat et environnement
        • 16 novembre 2022

          Ambroise Fayolle│Conversations en ligne à la COP 27

          Nous avons parlé avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, du rôle des BMD dans cette COP axée sur la mise en œuvre des accords et de l’aide que nous pouvons apporter aux pays les plus vulnérables dans le cadre de leurs stratégies d’adaptation à long terme.

          Entretiens Institutional Mesures d’atténuation BMD Partenaires Climat Ambroise FAYOLLE Adaptation Le Comité de direction Développement - international Climat et environnement

        Nos publications

        Comprendre les changements climatiques est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.