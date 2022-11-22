À la plage, vous êtes-vous déjà demandé où tout le sable était parti ?

L’érosion côtière est une préoccupation croissante en Europe. L’élimination des sols et du sable sous l’effet du vent, de l’eau et de l’activité humaine a laissé plusieurs zones côtières européennes sans défense face aux inondations et aux marées hautes ou aux grandes marées, qui menacent la vie humaine et marine.

Bien que l’érosion côtière soit un processus naturel, elle peut s’accélérer sous l’effet de la construction d’infrastructures matérielles comme des ports et des digues défensives. Sur le littoral roumain, tout le secteur sud des plages et des côtes a été fortement érodé par la construction de ports et de barrages le long du Danube, jusqu’à la mer Noire. Cela a conduit à la dégradation du « transport des sédiments », qui est le mouvement naturel du sable et du gravier sous l’effet de l’eau. Il s’agit d’un risque environnemental majeur, car il peut entraîner des changements importants dans la morphologie du littoral de la mer Noire qui sont accélérés par la fréquence accrue des inondations côtières et des ondes de tempête dues aux changements climatiques.

« L’érosion côtière dans le comté de Constanta ne s’est pas produite du jour au lendemain », affirme Aimilia Pistrika, ingénieure hydraulicienne principale à la Banque européenne d’investissement, qui prête 97 millions d’euros pour le cofinancement d’un projet avec la Commission européenne visant à protéger le littoral roumain de la mer Noire contre l’érosion et les inondations. « En restaurant les plages, nous améliorons la capacité naturelle de la côte à se défendre contre les marées et les tempêtes extrêmes. »