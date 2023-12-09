Les banques multilatérales de développement de la planète, comme la Banque européenne d’investissement (BEI), sont sur la bonne voie et fournissent des niveaux record de financement à l’appui de l’action climatique. Mais pour Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, nous devons en faire plus, en particulier dans le domaine de l’adaptation aux effets des changements climatiques. Il estime que la COP 28 va dans la bonne direction, mais que nous devons accélérer la cadence si nous voulons prendre le pas sur les changements climatiques.

