Le programme européen d’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers) compte 500 missions en cours dans le cadre desquelles des spécialistes de la Banque européenne d’investissement (BEI) conseillent les autorités nationales, régionales et locales sur la façon d’aligner leurs projets sur les normes de l’UE afin de multiplier leurs chances d’obtenir un financement européen. Chacun de ces 500 projets concerne l’adaptation aux changements climatiques.

Mais ce n’est toujours pas assez.

Pour Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé de l’action pour le climat, « nous devons redoubler d’efforts, avec plus de projets et plus de missions pour rendre nos sociétés et nos économies plus fortes et mieux les préparer aux effets des changements climatiques qui se font déjà ressentir ».

Une meilleure réglementation, une plus grande visibilité de l’adaptation dans les plans des entreprises en matière de climat et une plus grande sensibilisation à l’impact financier des phénomènes météorologiques extrêmes ainsi qu’à d’autres incidences des changements climatiques sont essentielles. Tel était en substance le message des orateurs des Journées de l’adaptation organisées par la Banque européenne d’investissement les 24 et 25 avril à Luxembourg. Ils ont prévenu que le coût de l’inaction serait à terme supérieur à celui des investissements effectués aujourd’hui.