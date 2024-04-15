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Luxembourg
24
-
25
avr 2024

Les Journées de l’adaptation de la BEI

Lieu: Luxembourg , lu

« Nous devons redoubler d’efforts »

Les premières Journées de l’adaptation de la BEI ont réuni des spécialistes du climat, ainsi que des représentants d’organisations à but non lucratif, d’entreprises et des pouvoirs publics, qui ont appelé à mieux légiférer, à mieux prendre en compte l’adaptation dans les plans climatiques des entreprises et à mieux sensibiliser à l’impact financier du réchauffement de notre planète.

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Temps forts du programme

Le mercredi 24 avril Le jeudi 25 avril

Articulation des problèmes rencontrés

9 h 15 - 9 h 45 (GMT +2)

  • Contexte politique européen
  • Rapport sur l’état du climat en Europe
  • Que révèle la première évaluation climatique ?

Planification de l’adaptation

11 h 15 - 13 heures (GMT +2)

  • Que faisons-nous en interne ?
  • Table ronde sur la planification de l’adaptation

 Consulter les présentations de la matinée

Financement de l’adaptation

14 h 45 - 17 h 40 (GMT +2)

  • Conversation sur l’élimination des obstacles à l’investissement
  • Offre de produits de la BEI
  • Discussion informelle – Aperçu de l’innovation financière pour l’adaptation

Consulter les présentations de l’après-midi

Regarder la première journée  

Mise en œuvre de l’adaptation : soutien consultatif

9 h 10 - 11 heures (GMT +2)

  • Ressources disponibles pour les stratégies d’adaptation, la planification et la mise en œuvre
  • Mise en œuvre de projet – Plan luxembourgeois de la gestion de l’eau et des risques d’inondation

Consulter les présentations de la matinée

Planification de l’adaptation

13 h 30 - 15 h 30 (GMT +2)

  • Projection vidéo – Que feriez-vous si… ?
  • Table ronde

Consulter les présentations de l’après-midi

Regarder la deuxième journée  

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À LA UNE

Faire face aux changements climatiques

Les changements climatiques sont bel et bien là. L’année dernière, 98 % de la population mondiale a été exposée à une chaleur extrême. Mais il est encore temps d’agir.

SUR LE TERRAIN

Comment pouvons-nous accroître le financement de l’adaptation ?

« Nous devons ajuster nos économies »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement

« Nous devons redéfinir l’adaptation »

Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus concernant le changement climatique – Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme

« C’est une question de degré de préparation de la société »

Blaž Kurnik, responsable du groupe sur les conséquences du changement climatique et l’adaptation au changement climatique à l’Agence européenne pour l’environnement

« Nous avons besoin de leadership »

Elena Višňar Malinovská, cheffe de l’unité Adaptation et résilience au changement climatique à la Commission européenne

« Il est nécessaire de sensibiliser »

Geeke Feiter, membre du conseil d’administration de l’Association néerlandaise des compagnies d’assurance

Nos publications et récits

Adaptation : le coût élevé de l’inaction
Adaptation aux changements climatiques
Podcast – Des solutions pour le climats
Luxembourg : des rivières sans obstacle pour plus de biodiversité
Action en faveur du climat et durabilité environnementale – Tour d’horizon 2024
Investing in nature-based solutions (investir dans des solutions fondées sur la nature)

Nos activités

BEI Monde

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

Climat et durabilité environnementale

La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

Énergie

Nous contribuons à la réduction des émissions et à la diminution du coût de l’énergie grâce à l’octroi de prêts en faveur de l’énergie propre et de solutions innovantes pour laisser un monde plus vert aux générations futures.

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Le Groupe BEI aux réunions de printemps 2024 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

Chef de file du financement du développement, le Groupe BEI a participé aux réunions de printemps 2024 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI.

Institutional Partenaires Thomas ÖSTROS Ambroise FAYOLLE Le Comité de direction Nadia Calviño Développement - international Climat et environnement Énergie
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