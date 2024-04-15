Les Journées de l’adaptation de la BEI

Temps forts du programme
Articulation des problèmes rencontrés
9 h 15 - 9 h 45 (GMT +2)
- Contexte politique européen
- Rapport sur l’état du climat en Europe
- Que révèle la première évaluation climatique ?
Planification de l’adaptation
11 h 15 - 13 heures (GMT +2)
- Que faisons-nous en interne ?
- Table ronde sur la planification de l’adaptation
Financement de l’adaptation
14 h 45 - 17 h 40 (GMT +2)
- Conversation sur l’élimination des obstacles à l’investissement
- Offre de produits de la BEI
- Discussion informelle – Aperçu de l’innovation financière pour l’adaptation
Mise en œuvre de l’adaptation : soutien consultatif
9 h 10 - 11 heures (GMT +2)
- Ressources disponibles pour les stratégies d’adaptation, la planification et la mise en œuvre
- Mise en œuvre de projet – Plan luxembourgeois de la gestion de l’eau et des risques d’inondation
Planification de l’adaptation
13 h 30 - 15 h 30 (GMT +2)
- Projection vidéo – Que feriez-vous si… ?
- Table ronde
À LA UNE
Faire face aux changements climatiques
Les changements climatiques sont bel et bien là. L’année dernière, 98 % de la population mondiale a été exposée à une chaleur extrême. Mais il est encore temps d’agir.
Nos publications et récits
Nos activités
Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.
La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.
Nous contribuons à la réduction des émissions et à la diminution du coût de l’énergie grâce à l’octroi de prêts en faveur de l’énergie propre et de solutions innovantes pour laisser un monde plus vert aux générations futures.