Le Groupe BEI à la Foire de Hanovre 2024

La Foire de Hanovre est le premier salon mondial de l’industrie, qui se tient chaque année au parc des expositions de Hanovre. Elle est devenue un rendez-vous mondial de premier plan des acteurs de la technologie et de l’innovation et rassemble sous un même toit les principales foires commerciales internationales. Plus de 4 000 entreprises du génie mécanique, des industries électriques et numériques et du secteur de l’énergie ont présenté des technologies et des solutions de pointe en vue de la mise en œuvre d’une industrie en réseau et neutre pour le climat.

Cette année, le Groupe BEI y était représenté et occupait avec l’Union européenne un stand conjoint qui a accueilli de nombreuses tables rondes.