Le Groupe BEI à la Foire de Hanovre 2024

La Foire de Hanovre est le premier salon mondial de l’industrie, qui se tient chaque année au parc des expositions de Hanovre. Elle est devenue un rendez-vous mondial de premier plan des acteurs de la technologie et de l’innovation et rassemble sous un même toit les principales foires commerciales internationales. Plus de 4 000 entreprises du génie mécanique, des industries électriques et numériques et du secteur de l’énergie ont présenté des technologies et des solutions de pointe en vue de la mise en œuvre d’une industrie en réseau et neutre pour le climat.
Cette année, le Groupe BEI y était représenté et occupait avec l’Union européenne un stand conjoint qui a accueilli de nombreuses tables rondes.
Principaux événements
Conseils en matière de projets de décarbonation, 13 h 00 - 13 h 15 HEC – Halle 12, stand D05. Présentation du fonctionnement des services de conseil de la BEI en général, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. L’accent a été mis sur le secteur privé et des études de cas ont permis d’illustrer ce qu’il faut faire pour bénéficier des services de conseil de la BEI. La BEI offre un large éventail de services de conseil couvrant toutes les étapes du cycle des projets et au-delà, en vue de faciliter la mise en œuvre de projets d’investissement dans l’Union européenne et le monde entier.
- Débat de haut niveau sur les investissements dans les matières premières et les batteries, 11 h 00 -12 h 00 HEC – Un groupe d’experts a discuté des besoins d’investissement et du potentiel de coopération entre l’UE et la Norvège dans les chaînes de valeur des matières premières et des batteries.
- Comment garantir une énergie propre, sûre et abordable pour l’industrie, 14 h 00 - 16 h 30 – Allocution liminaire puis table ronde avec Nicola Beer, vice-présidente de la BEI, et Kerstin Jorna, directrice générale de la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME de la Commission européenne, animée par Mechthild Wörsdörfer, directrice générale adjointe à la Commission européenne.
Allocution liminaire de la vice-présidente Nicola Beer
- Accès au financement de l’UE pour les PME en transition, 09 h 15 - 10 h 45 HEC – Cette session a permis aux participants de comprendre comment ils peuvent demander un financement soutenu par l’Union européenne et se conformer aux obligations d’information de l’UE en matière de durabilité.
- Participants : Soutien aux PME dans leur transition verte, 09 h 45 - 10 h 35 HEC – Cette session a permis aux participants de comprendre comment ils peuvent demander un financement soutenu par l’Union européenne et se conformer aux obligations d’information de l’UE en matière de durabilité.
- Participants : Innovation verte : Comment les entreprises européennes peuvent réussir leurs transitions écologique et numérique, 13 h 30 - 14 h 15 HEC – Présentation d’un large éventail de produits et de conseils financiers de la BEI, bénéficiant du soutien de l’UE, qui aident les entreprises à accélérer leur propre transition.
- Flash talk Robotics, 14 h 30 - 15 h 15 CET – Comment les garanties de l’UE accélèrent la RDI dans la robotique européenne.
Moments forts de la Foire de Hanovre
La transition numérique en Europe en 2022-2023 : éléments de preuve de l’enquête de la BEI sur l’investissement
L’Union européenne est en train de combler l’écart qui la sépare des États-Unis en matière de transformation numérique. Plus de la moitié des entreprises européennes ont réagi à la pandémie en investissant dans la transition numérique et elles rattrapent rapidement leurs homologues américaines dans la mise en œuvre de technologies numériques de pointe. Malgré cela, l’Europe n’est pas bien positionnée en matière d’innovation numérique et elle risque de devenir dépendante pour plusieurs technologies critiques.
