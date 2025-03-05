Ordre du jour et intervenants
Avis aux médias
Enregistrements : Jour 1 - Jour 2 – Sessions du matin - Jour 2 – Sessions de l’après-midi - Jour 3
Sessions quotidiennes
Retrouvez ci-dessous tous les enregistrements de nos tables rondes et principales interventions :
- 11 h 00 - 11 h15 (HEC) - Ouverture officielle
Ouverture officielle du Forum 2025 du Groupe BEI, en présence de Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement
Visionner l’enregistrement
Lire le discours de la présidente Calviño
Lire le communiqué de presse
- 11 h 15 - 12 h 30 (HEC) - Table ronde – Décarboner l’industrie européenne
La table ronde portait sur la manière dont l’Europe pourrait favoriser un marché européen plus intégré pour l’énergie et le développement industriel. Les participants se sont penchés sur des solutions pour l’intégration du marché de l’énergie, l’importance de réglementations et de normes cohérentes et la manière dont l’affectation des ressources pourrait aider les régions et les collectivités à tirer parti de la transition écologique et à en atténuer les coûts.
Visionner l’enregistrement
- 13 h 45 - 14 h 55 (HEC) - Table ronde – L’Europe numérique : un cadre propice à l’innovation
Les participants ont examiné les moyens de financer et de construire l’architecture nécessaire pour assurer la place de l’Europe à l’avant-garde de la prochaine génération d’innovation.
Visionner l’enregistrement
- 14 h 55 - 16 h 05 (HEC) - able ronde – Préserver la stabilité mondiale ainsi que la prospérité et la sécurité de l’Europe
Les participants ont examiné comment l’Europe pourrait renforcer sa position géopolitique pour préserver la stabilité, soutenir la résilience économique et sociale et assurer la sécurité et l’autonomie à long terme dans un monde en mutation rapide.
Visionner l’enregistrement
- 16 h 30 - 16 h 50 (HEC) - Présentation du rapport de la BEI sur l’investissement
Le Groupe BEI a présenté son rapport 2024-2025 sur l’investissement en présence de Debora Revoltella, économiste en chef à la Banque européenne d’investissement.
Visionner l’enregistrement
Découvrir le rapport sur l’investissement
- 16 h 50 - 18 h 00 (HEC) - Table ronde – Mobiliser des capitaux privés
Les participants ont examiné comment des initiatives stratégiques et des instruments financiers ciblés pourraient mobiliser des capitaux privés et favoriser une plus grande intégration du marché de l’UE.
Visionner l’enregistrement
- 18 h 00 - 19 h 00 (HEC) - Table ronde – Sonner la cloche : le rôle des marchés des capitaux dans l’investissement en faveur de l’égalité de genre
De grands acteurs des marchés des capitaux se sont réunis pour débattre de la manière dont ces marchés pourraient mobiliser des investissements intégrant la dimension de genre, dans le contexte de l’évolution de la législation de l’UE sur la finance durable, pour faire en sorte que les flux financiers contribuent à des progrès significatifs.
Visionner l’enregistrement
- 09 h 25 - 09 h 30 (HEC) - Discours liminaire d’Antonio Costa
Discours liminaire d’Antonio Costa, président du Conseil européen
Visionner l’enregistrement
- 09 h 30 - 10 h 40 (HEC) - Table ronde - Technologies pionnières dans les domaines de l’alimentation, de la biotechnologie et des sciences de la vie
L’Europe est de longue date un acteur majeur dans les domaines de la biotechnologie, de l’alimentation et des sciences de la vie. Pour être compétitive, l’UE doit intensifier l’innovation et améliorer les capacités de production à l’intérieur de ses frontières, tout en renforçant son écosystème financier afin d’assumer et de conserver un rôle de cheffe de file à long terme dans ces industries critiques.
Visionner l’enregistrement
- 10 h 40 - 10 h 50 (HEC) - Discours de Teresa Ribera
Discours de Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une transition propre, juste et compétitive
Visionner l’enregistrement
- 10 h 50 - 11 h 00 (HEC) - Session spéciale - Des partenariats pour stimuler le logement abordable et durable dans toute l’Europe
Discours de Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et de Dan Jørgensen, commissaire européen chargé de l’énergie et du logement
Visionner l’enregistrement
Lire le discours de la présidente Calviño
Découvrir le portail
- 11 h 00 - 11 h 45 (HEC) - Table ronde - Vers une plateforme paneuropéenne d’investissement pour un logement abordable et durable
Répondre aux besoins de l’Europe en matière de logements plus abordables et plus économes en énergie passe par des efforts coordonnés associant financements, politiques, mesures réglementaires et soutien consultatif. Cette table ronde a abordé la manière dont une nouvelle plateforme paneuropéenne d’investissement contribuerait à concrétiser ces objectifs et à apporter rapidement des solutions à fort impact grâce à la mobilisation des ressources et à une collaboration plus efficace.
Visionner l’enregistrement
- 11 h 45 - 12 h 30 (HEC) - Table ronde - Des solutions à fort impact pour accroître les investissements
Illustrée par des exemples concrets, cette session portait sur la manière dont la plateforme paneuropéenne d’investissement pourrait contribuer à accélérer le développement des solutions venant du terrain, avec le soutien de l’UE et des États membres.
Visionner l’enregistrement
- 13 h 45 - 14 h 05 (HEC) - Ouverture officielle des Journées BEI Monde
Les Journées BEI Monde mettent l’accent sur l’impact de l’UE dans le monde. Cette première édition a été inaugurée par Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Tedros Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé
Visionner l’enregistrement
Lire le discours de la présidente Calviño
- 14 h 05 - 14 h 15 (HEC) - Allocution spéciale de Ioulia Svyrydenko
Allocution spéciale de Ioulia Svyrydenko, première vice-Première ministre et ministre de l’économie de l’Ukraine
Visionner l’enregistrement
- 14 h 15 - 15 h 40 (HEC) - Table ronde - Tirer parti des possibilités offertes par l’élargissement de l’UE
La perspective d’un nouvel élargissement de l’UE présente des possibilités de renforcer la sécurité, la stabilité et la souveraineté de l’Europe. Le processus d’adhésion vise à concilier les attentes, les droits et les obligations des pays candidats et de l’UE. Les participants ont examiné comment mener à bien l’élargissement de l’UE.
Visionner l’enregistrement
- 16 h 00 - 16 h 25 (HEC) - Discussion informelle avec Valdis Dombrovskis
Discussion informelle avec Valdis Dombrovskis, commissaire européen à l’économie et à la productivité, et Shirin Wheeler, conseillère principale en communication à la Banque européenne d’investissement
Visionner l’enregistrement
- 16 h 25 - 17 h30 (HEC) - Table ronde ‑ Partenariat pour la reconstruction de l’Ukraine
Les besoins de financement sont immenses, en particulier dans des secteurs critiques tels que l’énergie. L’Ukraine, qui s’engage sur la voie de l’adhésion à l’UE, a absolument besoin d’investissements ciblés et bien coordonnés pour reconstruire les infrastructures et restaurer la résilience.
Visionner l’enregistrement
- 17 h 30 - 18 h 30 (HEC) - Événement spécial pour la Journée internationale des droits des femmes – Mettre à l’échelle des solutions en faveur de l’inclusion et de la croissance économique
La diversité et l’inclusion jouent un rôle essentiel dans la croissance économique durable et le progrès social. Cette discussion de haut niveau a réuni des responsables politiques et financiers pour étudier comment nous pourrions accélérer les progrès en matière de diversité et d’inclusion, et en particulier réduire les disparités de genre.
Visionner l’enregistrement
- 09 h 00 - 10 h 10 (HEC) - Table ronde - Renforcer la sécurité énergétique en dehors de l’Union européenne
Cette table ronde a passé en revue des stratégies visant à renforcer les réseaux énergétiques, à améliorer la coopération transfrontalière et à ouvrir de nouvelles possibilités de partenariats dans le secteur. En outre, la mise en place de cadres stratégiques et le progrès technologique pourraient favoriser un avenir énergétique plus sûr et interconnecté pour l’Europe et ses voisins.
Visionner l’enregistrement
- 10 h 10 - 11 h 20 (HEC) - Table ronde - Partenariats mondiaux dans le domaine de la santé
Cette session a porté sur la manière dont BEI Monde et des partenaires internationaux pourraient renforcer l’impact des alliances stratégiques et des initiatives à grande échelle pour relever les grands défis en matière de santé, tout en améliorant la résilience et la préparation à l’échelle mondiale.
Visionner l’enregistrement
- 11 h 20 - 12 h 30 (HEC) - Table ronde - Construire des chaînes de valeur solides pour les matières premières critiques
L’accès aux matières premières critiques est une priorité mondiale et un moteur essentiel de l’industrialisation durable et de la croissance économique tant pour l’UE que pour ses partenaires. La résilience des chaînes de valeur liées à ces ressources essentielles nécessite de solides investissements stratégiques.
Visionner l’enregistrement
- 12 h 30 - 12 h 45 (HEC) - Allocution de clôture
Mikołaj Dowgielewicz, secrétaire général adjoint de la Banque européenne d’investissement, a prononcé l’allocution de clôture du Forum 2025 du Groupe BEI.
Visionner l’enregistrement
Lisez les points clés des sessions et consultez notre programme officiel.
À la une
Principales annonces
Des financements et des conseils en matière de logement en Europe
Des logements plus nombreux et de meilleure qualité
Dossier de presse
Vous couvrez l’activité du Forum du Groupe BEI ? Vous trouverez dans cette section des supports utiles pour votre programme, reportage ou clip.
Suivez le Forum du Groupe BEI sur X : #EIBForum
Séquences vidéo
Compilation de séquences en vue aérienne des locaux du siège du Groupe BEI, sans commentaire.
Séquences vidéo du Forum
Compilation de séquences vidéo du Forum du Groupe BEI, sans commentaire.
Logo du Groupe BEI
Notre logo illustre notre rôle en tant que banque de l’UE. Téléchargez le logo et consultez notre guide d’utilisation.
Photothèque du siège
Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.
