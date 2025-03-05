Le Forum de cette année a mis en lumière les priorités d’investissement de l’Europe et présenté les meilleures pratiques et les stratégies efficaces pour répondre aux besoins d’investissement. Forts du savoir-faire du Groupe BEI, nous avons étudié des moyens de mobiliser les fonds nécessaires pour soutenir les objectifs de l’Europe, renforcer le marché unique et éviter la fragmentation de l’économie.

Le Forum comportait également d’autres temps forts :

une session spéciale sur le logement abordable et durable à l’échelle de l’Europe ;

à l’échelle de l’Europe ; la publication du rapport 2025 de la BEI sur l’investissement, qui propose une analyse détaillée des investissements et de leur financement.

Pour la première fois, les Journées BEI Monde étaient inscrites au programme du Forum, dans le cadre d’un volet spécifique consacré aux défis qui se posent dans le monde. Dans l’esprit de la Feuille de route stratégique du Groupe BEI, les sessions avaient principalement pour thème les investissements à fort impact en dehors de l’UE, bénéficiant de l’effet de levier des mandats et des garanties de l’UE à l’appui des politiques européennes dans le monde entier. Parmi les sujets clés figuraient l’Ukraine, la sécurité énergétique, la santé et les matières premières critiques.