Forum mondial de l’économie circulaire 2024

Le Forum mondial de l’économie circulaire (WCEF, pour World Circular Economy Forum), organisé chaque année à l’initiative de la Finlande et du Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra), est l’une des principales manifestations internationales consacrées à l’économie circulaire. Ce forum offre une plateforme pour le partage des connaissances et du savoir-faire, la création de réseaux et de partenariats et la promotion de la transition vers une économie circulaire pour des responsables d’entreprises, de pouvoirs publics, d’universités ou encore de la société civile.
Au cours de cette édition, l’attention s’est portée sur les avantages du financement de l’économie circulaire et la promotion du changement via l’élaboration de politiques.
Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, y a été le représentant principal de la Banque et a parlé du soutien de cette dernière à la transition vers une économie circulaire.
Cette année, l’événement a rassemblé 1 700 participants (et 8 000 personnes en ligne) de 100 pays. Partenaire de l’événement, le Groupe BEI participe et contribue au Forum mondial de l’économie circulaire depuis sa première édition en 2017.
Principaux points à retenir
Un message central a été mis en avant lors du forum : transformer la vision de l’économie circulaire en action. Or, selon le rapport Circularity Gap Report 2024 de la fondation Circle Economy, la part des matières secondaires consommées par l’économie mondiale a reculé de 9,1 % en 2018 à 7,2 % en 2023. Le rapport Perspectives des ressources mondiales 2024 du Programme des Nations unies pour l’environnement confirme quant à lui que l’économie mondiale consomme de plus en plus de ressources naturelles.
L’importance des partenariats et le déficit de financement pour l’économie circulaire ont également été des thèmes clés de la manifestation. La BEI et les autres banques multilatérales y ont présenté leur vision commune concernant l’économie circulaire. Les institutions financières publiques collaborant dans le cadre de l’initiative conjointe en faveur de l’économie circulaire, dont la BEI, ont également annoncé l’intensification de leur engagement à l’appui de l’économie circulaire, avec pour objectif de mettre 16 milliards d’euros à disposition pour des projets dans ce domaine d’ici à 2025.
L’économie circulaire n’en étant encore qu’à ses débuts, les intervenants des secteurs public et privé ont insisté sur la nécessité de développer les compétences nécessaires pour concevoir des projets et des stratégies circulaires et les mettre en œuvre. Dans ce contexte, la BEI a lancé le Circular City Centre (C3, centre pour des villes circulaires) afin de fournir gratuitement des services de conseil pour aider les villes et d’autres entités publiques qui travaillent avec elles dans leur transition vers la circularité, l’utilisation efficace des ressources et la réduction des déchets.
Principaux événements
Le 15 avril
- Séance d’ouverture intitulée Turning circular visions into actions, 11 heures - 12 heures (TUC+2) – avec la participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action en faveur du climat et de l’environnement.
Lors de la séance plénière d’ouverture, au fil d’un débat critique avec des responsables politiques et des leaders d’opinion mondiaux, nous avons pu façonner une vision concrète du rôle futur de la gouvernance, de l’économie et de la société dans la construction d’un avenir juste et circulaire.
- The circular Economy we want for Europe 2024-2029, 13 h 30 - 14 h 30 (TUC+2) – avec la participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action en faveur du climat et de l’environnement.
La session a été l’occasion d’une analyse critique du rôle de l’économie circulaire dans la lutte contre les changements climatiques et la compétitivité en Europe. Ensemble, nous avons recensé les lacunes du cadre politique actuel, en mettant en lumière les domaines qui nécessitent une action urgente de l’UE pour propulser le monde vers un avenir véritablement durable et résilient.
- Shaping a global vision for circular finance, 13 h 30 - 14 h 30 (TUC+2) – avec la participation de Nicola Pochettino, directeur du département Environnement et ressources naturelles de la BEI.
Cette session a réuni sur l’estrade les responsables des banques multilatérales de développement, pour aboutir à une vision commune du rôle de la finance dans la transition vers une économie circulaire. C’est la première fois que ces institutions de premier plan de différentes régions débattaient ouvertement en public. Cette rencontre était coorganisée par la Banque européenne d’investissement.
Le 17 avril
- Séance placée sous le thème de l’accélération, intitulée Bridging borders: financing the circular economy with promotional banks, 11 heures - 13 heures (TUC+2), organisée à Bruxelles.
Au cours de cette session animée de deux heures, nous nous sommes penchés sur le rôle collaboratif des banques nationales de promotion économique face aux défis mondiaux. Des représentants de différents pays ont débattu du financement de l’économie circulaire, en insistant sur l’importance des synergies. Cette rencontre parallèle était coorganisée par la Banque européenne d’investissement.
Le 18 avril
- Séance placée sous le thème de l’accélération, intitulée Cities & regions getting ahead with the circular transition, 9 h 30 - 15 h 15 (TUC+2), organisée dans les locaux de la Commission européenne (Rue du Champ de Mars 21, 1050 Bruxelles) et en ligne.
Les principales activités de conseil et de soutien proposées dans le cadre de l’initiative Villes et régions circulaires de la Commission, à laquelle la BEI est partenaire associée, y ont été présentées. L’initiative Circular City Centre – C3 de la BEI, dont la nouvelle phase a été officiellement lancée lors de l’événement, a également été abordée au cours de cette rencontre. Deux tables rondes interactives sur la manière dont les villes et les régions de l’UE peuvent assurer la gouvernance et le financement au service de la transition circulaire ont en outre été organisées dans le cadre de la manifestation. Elles ont permis de mettre en contact des villes, des régions et des partenaires partageant les mêmes valeurs, qui ont pu ainsi échanger sur leurs expériences et les enseignements tirés sur la voie d’une économie circulaire. Une séance de mise en relation pour les représentants des villes et des régions a également été organisée au cours de l’événement, pour leur permettre de nouer des liens avec des partenaires potentiels.
Notre appui à l’économie circulaire
