Forum mondial de l’économie circulaire 2024

Le Forum mondial de l’économie circulaire (WCEF, pour World Circular Economy Forum), organisé chaque année à l’initiative de la Finlande et du Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra), est l’une des principales manifestations internationales consacrées à l’économie circulaire. Ce forum offre une plateforme pour le partage des connaissances et du savoir-faire, la création de réseaux et de partenariats et la promotion de la transition vers une économie circulaire pour des responsables d’entreprises, de pouvoirs publics, d’universités ou encore de la société civile.

Au cours de cette édition, l’attention s’est portée sur les avantages du financement de l’économie circulaire et la promotion du changement via l’élaboration de politiques.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, y a été le représentant principal de la Banque et a parlé du soutien de cette dernière à la transition vers une économie circulaire.

Cette année, l’événement a rassemblé 1 700 participants (et 8 000 personnes en ligne) de 100 pays. Partenaire de l’événement, le Groupe BEI participe et contribue au Forum mondial de l’économie circulaire depuis sa première édition en 2017.