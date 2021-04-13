© WECF+Climate

Les 15 et 16 avril 2021, les Pays-Bas et le fonds d’innovation finlandais Sitra ont réuni virtuellement des représentants de gouvernements, d’organisations internationales, d’instituts de connaissances ou du secteur privé et des citoyens du monde entier afin de discuter du rôle crucial de l’économie circulaire pour parvenir à la neutralité climatique.

Représentant la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, son président, et Ambroise Fayolle, son vice-président, ont mis en avant le soutien actif de la BEI à une transition circulaire juste.

Pour de plus amples informations sur les sessions, consulter le programme du Forum.

Participation de la BEI

15 avril

Des villes « circulaires » : financer une transition juste vers l’économie circulaire, 16 h 00 – 16 h 15 HAEC, avec la participation d’Ambroise Fayolle,

vice-président de la BEI. La session était consacrée à la valeur ajoutée de l’économie circulaire dans les contextes locaux spécifiques des villes. Quels avantages les villes peuvent-elles tirer de la transition vers des pratiques économiques circulaires ? Quels obstacles peuvent-elles rencontrer en cours de route et comment peuvent-elles les surmonter ?

16 avril