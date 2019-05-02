Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Ambroise Fayolle

Vice-président de la BEI

Ressources essentielles

  C.V. et déclaration d’intérêts

  Photothèque

  Vidéothèque

Les domaines relevant du champ de supervision du vice-président Fayolle sont les suivants :

Priorités stratégiques

  • Action en faveur du climat et transition juste
  • PME et efficacité énergétique

BEI Monde – Financements en Afrique subsaharienne (supervision partagée avec le vice-président Östros) et dans le Pacifique

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec la France et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

  • Collecte de ressources et trésorerie
  • Corpus réglementaire unique – Harmonisation des contrats
  • Membre suppléant du Conseil d’administration du FEI

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures

  • Relations avec la Banque africaine de développement
  • Agences de notation

Derniers articles et discours

1 juillet 2025

Les banques de développement ont accordé 19,6 milliards de dollars à l’appui de projets dans le secteur de l’eau en 2024

Dix banques multilatérales de développement (BMD) actives dans le secteur de l’eau ont approuvé un volume d’investissement mondial total de 19,6 milliards de dollars (17 milliards d’euros) en 2024. Selon le premier rapport annuel conjoint des BMD sur le financement de la sécurité de l’eau, publié en marge de la quatrième conférence internationale sur le financement du développement à Séville, près des trois quarts de ces fonds étaient destinés à des pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire des tranches inférieure et supérieure.
Eau Gestion de l'eau et des eaux usées Ambroise FAYOLLE Le Comité de direction Climat et environnement
30 juin 2025

La stratégie « Global Gateway » tient ses promesses et mobilise des partenaires pour l’autonomisation économique des femmes et le renforcement de communautés dans le monde entier

En marge de la quatrième Conférence internationale des Nations unies sur le financement du développement, la Banque européenne d’investissement, la Commission européenne et l’État luxembourgeois, aux côtés de partenaires clés, appellent au soutien et à la mobilisation du secteur privé au moyen d’investissements stratégiques ciblant l’autonomisation des femmes, les entreprises détenues et dirigées par des femmes et leurs activités économiques dans les domaines de l’agriculture, de l’action pour le climat et de l’énergie.
Ambroise FAYOLLE Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Nadia Calviño
16 juin 2025

La BEI soutient à hauteur de 1,6 milliard d’euros l’interconnexion électrique stratégique entre l’Espagne et la France dans le golfe de Gascogne

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’engage à financer à hauteur de 1,6 milliard d’euros la construction de l’interconnexion électrique entre l’Espagne et la France dans le golfe de Gascogne. Le financement accordé par la BEI se matérialise sous la forme de prêts à Red Eléctrica, le gestionnaire espagnol du réseau de transport, et à RTE, son homologue français.
Électricité Ambroise FAYOLLE Le Comité de direction Nadia Calviño Espagne France Union européenne Énergie
Voir plus  

