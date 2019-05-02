Ambroise Fayolle

Les domaines relevant du champ de supervision du vice-président Fayolle sont les suivants :

Priorités stratégiques

Action en faveur du climat et transition juste

PME et efficacité énergétique

BEI Monde – Financements en Afrique subsaharienne (supervision partagée avec le vice-président Östros) et dans le Pacifique

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec la France et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

Collecte de ressources et trésorerie

Corpus réglementaire unique – Harmonisation des contrats

Membre suppléant du Conseil d’administration du FEI

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures