Ambroise Fayolle

Les domaines relevant du champ de supervision du vice-président Fayolle sont les suivants :
Priorités stratégiques
- Action en faveur du climat et transition juste
- PME et efficacité énergétique
BEI Monde – Financements en Afrique subsaharienne (supervision partagée avec le vice-président Östros) et dans le Pacifique
Responsabilité globale des relations institutionnelles avec la France et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI
Projets et fonctions internes
- Collecte de ressources et trésorerie
- Corpus réglementaire unique – Harmonisation des contrats
- Membre suppléant du Conseil d’administration du FEI
Relations interinstitutionnelles et positions extérieures
- Relations avec la Banque africaine de développement
- Agences de notation