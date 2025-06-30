La stratégie « Global Gateway » tient ses promesses et mobilise des partenaires pour l’autonomisation économique des femmes et le renforcement de communautés dans le monde entier

EIB

Soutien à l’investissement en faveur de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, en Asie et en Amérique latine

Initiative appelant à soutenir les priorités de la stratégie « Global Gateway » en matière d’égalité de genre, qui rassemble différents partenaires : la Banque européenne d’investissement, l’État luxembourgeois, la Fondation Gates, le Groupe consultatif de la Banque mondiale d’assistance aux pauvres et l’Organisation internationale du travail

Nouvel accord signé à Séville au titre de la stratégie « Global Gateway » avec la Banque El Amana en Mauritanie en faveur des entreprises dirigées par des femmes au sein de l’économie bleue

En marge de la quatrième Conférence internationale des Nations unies sur le financement du développement, la Banque européenne d’investissement, la Commission européenne et l’État luxembourgeois, aux côtés de partenaires clés, appellent au soutien et à la mobilisation du secteur privé au moyen d’investissements stratégiques ciblant l’autonomisation des femmes, les entreprises détenues et dirigées par des femmes et leurs activités économiques dans les domaines de l’agriculture, de l’action pour le climat et de l’énergie.

L’annonce a eu lieu, en marge de la conférence, lors d’un événement intitulé « Financement durable pour l’égalité de genre : accélérer l’action à l’horizon 2030 », organisé par le Luxembourg, l’Afrique du Sud, ONU Femmes et la BEI.

Grâce à des investissements ciblés contribuant à la stratégie « Global Gateway » de l’UE, l’initiative « Women for Stronger Communities and Growth » vise à donner aux femmes et aux communautés d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, des Caraïbes et du Pacifique les moyens de renforcer leur résilience face aux changements climatiques et à l’insécurité alimentaire, ainsi qu’à leur offrir de nouvelles possibilités d’emploi et de croissance.

Aujourd’hui à Séville, les partenaires se sont également réunis pour annoncer une opération de 20 millions d’euros avec la Banque El Amana en Mauritanie. Ce projet stratégique soutiendra les petites entreprises dirigées ou détenues par des femmes ou encore employant des femmes, en particulier dans l’économie bleue, en mettant l’accent sur la chaîne de valeur de la pêche durable.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Lorsque les femmes prospèrent, des communautés entières en bénéficient et nous construisons des sociétés plus florissantes et plus pacifiques. Grâce à la stratégie « Global Gateway », l’Union européenne ouvre de nouvelles perspectives dans le monde entier en soutenant des projets dans des secteurs clés tels que la santé, l’entrepreneuriat, l’agriculture, l’action pour le climat et l’énergie. Investir en faveur des femmes est non seulement juste, mais aussi judicieux sur le plan économique. »

Jozef Síkela, commissaire européen aux partenariats internationaux : « L’autonomisation des femmes est un moteur essentiel du développement mondial, de la réduction de la pauvreté et de l’amélioration des résultats sociaux et économiques. La stratégie « Global Gateway » de l’UE permet aux entrepreneuses et aux travailleuses d’accéder à des ressources financières et d’exploiter les technologies pour l’innovation au sein des entreprises, la transition écologique et numérique, et l’amélioration de l’accès aux chaînes d’approvisionnement régionales, nationales et mondiales. »

Xavier Bettel, ministre luxembourgeois de la coopération au développement et de l’action humanitaire : « Garantir l’inclusion financière des femmes n’est pas seulement une question d’équité, c’est également essentiel pour bâtir des sociétés plus résilientes et durables. Le Luxembourg s’engage à faire progresser l’égalité de genre en soutenant des solutions financières innovantes qui autonomisent les femmes et créent des possibilités pour celles-ci. Aux côtés de nos partenaires, nous continuerons d’investir dans des systèmes qui permettent aux femmes de prospérer, de dynamiser l’économie locale et de construire un avenir plus durable. »

Mark Suzman, directeur général de la Fondation Gates : « Notre nouvelle approche soutiendra les banques commerciales afin qu’elles puissent proposer des prêts abordables pour aider les microentrepreneuses d’Afrique de l’Est à lancer ou à développer leur entreprise. Ces prêts leur donneront les ressources nécessaires pour réaliser leurs ambitions, renforcer leur rôle dans la construction de leur avenir, ainsi que celui de leur famille et de leur communauté. La Fondation Gates se félicite de ce dernier partenariat en date avec la Commission européenne et la BEI, qui vise à donner aux femmes les ressources dont elles ont besoin pour valoriser leur potentiel. »

Sophie Sirtaine, directrice générale du Groupe consultatif de la Banque mondiale d’assistance aux pauvres : « Au sein du CGAP, nous sommes convaincus que l’inclusion financière des femmes doit renforcer leur résilience et leur autonomie, car elle leur permet de mieux faire face aux chocs et de saisir les opportunités. Le capital catalyseur joue un rôle essentiel dans la concrétisation de l’innovation centrée sur les femmes. Aujourd’hui, plus que jamais, l’aide au développement doit franchir un nouveau cap : tirer parti du capital catalyseur pour donner des moyens d’action aux femmes, telle est la nécessité du moment. En coordonnant intelligemment nos efforts, nous pouvons créer les systèmes, les données et les partenariats qui permettront à la finance centrée sur les femmes de prendre de l’ampleur. »

Craig Churchill, chef du programme Finance solidaire à l’OIT : « L’autonomisation des femmes par l’inclusion financière est fondamentale pour bâtir des communautés résilientes et promouvoir le travail décent. L’OIT est heureuse de s’associer à l’UE et est déterminée à faire progresser l’égalité de genre et la justice économique. En élaborant un ensemble de solutions de résilience pour les entreprises dirigées par des femmes, en particulier dans des secteurs vitaux tels que l’agriculture, nous pouvons contribuer à stimuler le développement durable. »

Les femmes jouent un rôle majeur dans le renforcement de la résilience des communautés et le maintien de la sécurité alimentaire, grâce à leur action de premier plan en matière climatique et environnementale et à leur contribution aux secteurs économiques stratégiques. Les projets financés par l’initiative « Women for Stronger Communities and Growth » au titre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE se concentreront fortement sur les chaînes de valeur agricoles et l’économie bleue ainsi que sur les corridors économiques stratégiques en soutenant l’entrepreneuriat féminin et l’inclusion financière.

Il s’agit notamment de projets comme celui du groupe ETG en Afrique qui aide les agricultrices à stimuler la productivité et à construire une industrie agroalimentaire résiliente face aux changements climatiques et enracinée localement. Dans le secteur de l’énergie, les partenaires peuvent investir dans des fonds tels que le Mirova Gigaton Fund qui finance des PME actives dans les énergies propres sur les marchés émergents, en particulier celles qui desservent les femmes et les ménages à faible revenu ou qui offrent des emplois de qualité aux femmes.

Ces investissements répondent aux priorités de la stratégie « Global Gateway » de l’UE et contribuent au Plan d’action de l’UE pour l’égalité hommes-femmes dans le cadre de l’action extérieure (GAP III) et au Défi 2X, un engagement multilatéral à investir 20 milliards de dollars en faveur des femmes au cours des trois prochaines années.

Informations générales

Global Gateway

« Global Gateway » est la stratégie concrète de l’UE qui vise à réduire les disparités en matière d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes éducatifs, de santé et de recherche. Dans le cadre d’une approche de l’Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, ses États membres et les institutions européennes de financement du développement, nous entendons mobiliser ensemble jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés entre 2021 et 2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

Le paquet d’investissement « Global Gateway » UE-Afrique a vocation à mobiliser 150 milliards d’euros d’investissements pour accélérer la transition numérique et écologique de l’Afrique et soutenir une croissance durable de l’emploi et un renforcement des systèmes de santé. De plus amples informations sur le paquet d’investissement ainsi que sur les initiatives phares par pays sont disponibles ici.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe BEI entend intégrer l’égalité de genre et, plus particulièrement, l’autonomisation des femmes dans son modèle économique et s’engage également à promouvoir l’égalité hommes-femmes en son sein. En 2024, la BEI a apporté un concours financier de 3,39 milliards d’euros à l’appui de 43 projets qui ont contribué de manière significative à l’égalité de genre et à l’autonomisation économique des femmes dans le monde. Plus de la moitié de ce concours a également soutenu l’action en faveur du climat.