Lors de l’édition 2024 du Forum mondial de l’économie circulaire, les banques multilatérales de développement (BMD) ont présenté la vision commune émergente de leur groupe de travail concernant le rôle des BMD dans le soutien à l’économie circulaire.

Cette vision commune a été dévoilée à l’occasion d’une séance intitulée « Shaping a global vision for circular finance » (Façonner une vision mondiale pour la finance circulaire) qui a permis aux directeurs et directrices des BMD de souligner le rôle essentiel du soutien apporté à leurs clients afin de faciliter l’adoption de stratégies en matière d’économie circulaire. Les BMD ont reconnu l’importance de la circularité pour parvenir à un développement durable et juste au cours du XXIe siècle.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de financement dans les domaines de l’environnement, de l’action pour le climat et de l’économie circulaire : « Pour réussir la transition vers une économie circulaire, nous avons besoin de partenariats solides et d’une compréhension commune de la voie à suivre. Avec cette vision commune de l’économie circulaire, les banques multilatérales de développement renforcent leur collaboration pour mieux appuyer les investissements dans l’utilisation efficace des ressources et la réduction des déchets dans le monde entier. En tant que banque européenne du climat, nous nous sommes engagés à soutenir 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, ce qui inclut également l’intensification de notre financement en faveur de l’économie circulaire. »

Travaillant ensemble pour une plus grande circularité, le groupe de travail des BMD continuera à :

renforcer la capacité interne à poursuivre son soutien fondé sur la demande aux stratégies en matière d’économie circulaire, dans le cadre de ses activités tant de prêt que de conseil ;

explorer et partager des méthodologies pour démontrer comment les solutions circulaires peuvent générer de la valeur économique tout en favorisant un développement durable juste et inclusif ;

améliorer les considérations relatives à l’utilisation efficace des ressources dans ses activités, quels que soient les secteurs ;

faciliter le partage de connaissances avec le secteur privé, la société civile et les autorités locales, régionales et nationales.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Entre 2019 et 2023, la BEI a consacré 3,8 milliards d’euros au cofinancement de 132 projets liés à l’économie circulaire dans différents secteurs,

À propos du Forum mondial de l’économie circulaire

Le Forum mondial de l’économie circulaire rassemble tous les ans des chefs d’entreprise, des responsables politiques et des spécialistes du monde entier pour présenter des solutions de pointe à l’échelle planétaire dans le domaine de l’économie circulaire. Les stratégies en matière d’économie circulaire peuvent aider les entreprises à saisir de nouvelles occasions et à obtenir un avantage concurrentiel, ainsi qu’à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. L’édition 2024 du Forum mondial de l’économie circulaire est organisée par Sitra, le Fonds finlandais pour l’innovation, en partenariat avec la fondation Circle Economy (partenaire du programme) et le Panel international pour la gestion durable des ressources (partenaire scientifique), et en étroite collaboration avec des organisations internationales partenaires.