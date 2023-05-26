© World Circular Economy Forum

Manifestation annuelle d’envergure mondiale organisée à l’initiative de la Finlande et du Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra), le Forum mondial de l’économie circulaire rassemble chefs d’entreprise, décideurs politiques et spécialistes du monde entier pour présenter des solutions de pointe à l’échelle planétaire dans le domaine de l’économie circulaire.

L’édition de cette année s’est concentrée sur l’action ambitieuse visant à accélérer la transition vers l’économie circulaire et à promouvoir des solutions circulaires pour la nature et l’économie.

Ambroise Fayolle, vice-président, y a représenté la Banque européenne d’investissement et mis en avant le soutien de cette dernière à la transition vers une économie circulaire. En savoir plus sur notre participation.