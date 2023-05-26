Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
>@World Circular Economy Forum
© World Circular Economy Forum

Manifestation annuelle d’envergure mondiale organisée à l’initiative de la Finlande et du Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra), le Forum mondial de l’économie circulaire rassemble chefs d’entreprise, décideurs politiques et spécialistes du monde entier pour présenter des solutions de pointe à l’échelle planétaire dans le domaine de l’économie circulaire.

L’édition de cette année s’est concentrée sur l’action ambitieuse visant à accélérer la transition vers l’économie circulaire et à promouvoir des solutions circulaires pour la nature et l’économie.

Ambroise Fayolle, vice-président, y a représenté la Banque européenne d’investissement et mis en avant le soutien de cette dernière à la transition vers une économie circulaire. En savoir plus sur notre participation.

 

Participation de la BEI

Le 30 mai

  • Mobiliser la finance à l’appui d’une économie circulaire et régénérative, 13 h 30 - 14 h 45 (heure locale) – avec la participation de Nicola Pochettino, directeur du département Environnement et ressources naturelles.
    Cette session a porté sur le rôle des feuilles de route pour le secteur financier en tant que mécanismes permettant de relever les défis et de mener des actions cohérentes en vue de réduire les risques liés aux investissements dans l’économie circulaire à l’échelle mondiale. Des représentants d’institutions bancaires multilatérales, du secteur privé et d’autorités nationales et locales ont partagé leur expérience en ce qui concerne les possibilités et les défis liés à l’investissement dans un avenir circulaire.

Le 31 mai

Le 1er juin

  • Les villes et les régions accélèrent la transition circulaire , 10 h 00 - 11 h 30 (heure locale)
    Les villes et les régions sont en droit de se demander pourquoi elles devraient s’efforcer d’être circulaires, comment elles pourraient se lancer et progresser dans leur cheminement vers la circularité, quels en seraient les avantages et qui pourrait les soutenir. Cette séance a permis d’apporter des réponses à toutes ces questions. Des villes et des régions y ont partagé leur expérience, qu’elles ont illustrée par des exemples convaincants.
      Plus d'information

Présentation de notre soutien à l’économie circulaire

La BEI dans l’économie circulaire

Conscients du potentiel d’une économie circulaire, nous soutenons les secteurs public et privé dans leur transition vers ce type d’économie.

26 mai 2023

Économie circulaire Tour d’horizon 2023

Cette publication propose un tour d’horizon du travail de la Banque européenne d’investissement dans le domaine de l'économie circulaire.

Économie circulaire Climat et environnement
26 mai 2023

The EIB circular economy guide

The EIB Circular Economy Guide highlights the need and rationale for a circular economy transition, with the aim of inspiring circular change. The guide presents how the EIB supports the circular economy through financing, advisory and awareness raising. It is regularly updated in response to our evolving understanding of circular economy needs and opportunities, reflecting changes in the policy framework.
Circular economy Climate and environment
22 mai 2023

Appliquer les principes de la circularité à tout ce que nous faisons

Nous devons passer d’un modèle économique linéaire (« extraire-produire-jeter ») à une approche circulaire. Au cours des cinq dernières années, la BEI a fourni plus de 3 milliards d’euros de financements à l’appui de projets d’économie circulaire.
ZsT0ICiH9I4
Océans Environnement Économie circulaire Climat et environnement

