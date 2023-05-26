Niveau record de 1,1 milliard d’EUR atteint par les financements de la BEI en faveur de l’économie circulaire en 2022

Renforcement des partenariats dans le domaine de l’économie circulaire avec les banques multilatérales de développement et les organisations de la société civile

Intensification des activités de conseil de la BEI, notamment pour soutenir les villes et les régions dans leur transition vers l’économie circulaire et leur décarbonation

La Banque européenne d’investissement (BEI) participe au Forum mondial de l’économie circulaire 2023 (WCEF 2023), du 30 mai au 2 juin à Helsinki, en Finlande. Ce forum annuel d’envergure mondiale, organisé à l’initiative de la Finlande et du Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra), rassemble des chefs d’entreprise, des décideurs politiques et des experts du monde entier. Y sont présentées les solutions de pointe au niveau planétaire dans le domaine de l’économie circulaire. L’édition de cette année se concentrera sur l’action ambitieuse visant à accélérer la transition vers l’économie circulaire et à promouvoir des solutions circulaires pour la nature et l’économie.

Au cours de la conférence, la BEI, l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux pour le climat et l’environnement, présentera ses solutions de financement et de conseil pour les projets d’économie circulaire et se penchera sur les défis et les possibilités concernant les investissements dans l’économie circulaire et sur le rôle des villes dans la transition.

Les prêts de la BEI en faveur des projets relevant de l’économie circulaire n’ont cessé d’augmenter au fil des ans : ils ont atteint 3,4 milliards d’EUR au cours des cinq dernières années et un niveau record de 1,1 milliard d’EUR rien qu’en 2022. Parmi les financements signés récemment, citons un prêt d’amorçage-investissement octroyé à PackBenefit en Espagne pour accélérer le déploiement d’une technologie d’emballage alimentaire durable, un prêt accordé à Renewi, entreprise européenne de valorisation des déchets, pour financer de nouvelles installations de tri des déchets et de biogaz ou encore un investissement en fonds propres dans le fonds Circulate Capital Ocean Fund I-B afin de prévenir la pollution des océans par le plastique et de faire progresser l’économie circulaire en Asie.

Néanmoins, le déficit de financement reste immense : rien que pour le secteur du recyclage du plastique, l’étude de la BEI intitulée « Cutting plastics pollution – Financial measures for a more circular value chain » (Réduire la pollution par les plastiques – Mesures financières pour une chaîne de valeur plus circulaire) révèle un déficit d’investissement d’au moins entre 6,7milliards d’EUR pour atteindre les objectifs européens.

La BEI a également noué des partenariats solides avec des banques multilatérales de développement et des organisations de la société civile afin d’accélérer la transition vers une économie circulaire. Plus particulièrement :

elle collabore avec des institutions financières au sein du réseau d’échange sur la circularité des institutions financières internationales (IFI). C’est dans ce cadre qu’a été élaborée la proposition de feuille de route de haut niveau intitulée « Unlocking the Potential of the International Financial Institutions in the Circular Economy Transition » (Mobiliser le potentiel des institutions financières internationales pour la transition vers l’économie circulaire). Pour poursuivre cette collaboration, les responsables des principales banques multilatérales de développement se réuniront lors de l’édition 2023 du Forum mondial de l’économie circulaire ;

elle soutient l’initiative de réduction de la pollution par les plastiques de la fondation Ellen MacArthur. En collaborant avec des partenaires et des experts en matière de réutilisation, la fondation s’attache à élaborer une vision pour la mise à l’échelle de systèmes de consigne des emballages. Ce travail utilise la visualisation de l’avenir et la modélisation analytique pour montrer comment les systèmes de réutilisation à grande échelle peuvent engendrer de bons résultats sur les plans économique, environnemental et expérimental par rapport à un usage unique.

En amont de l’édition 2023 du forum, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de financement dans les domaines de l’environnement, de l’action pour le climat et de l’économie circulaire, a déclaré : « Il est évident aujourd’hui qu’il ne peut y avoir de transition vers une économie neutre en carbone sans une transition vers une économie circulaire, dans le cadre de laquelle nous conserverions les ressources le plus longtemps possible et réduirions considérablement la production de déchets. Les institutions financières ont un rôle important à jouer en tant que force motrice de la transition vers l’économie circulaire. Ces cinq dernières années, la BEI a fourni 3,4 milliards d’EUR pour cofinancer 118 projets d’économie circulaire dans divers secteurs et est prête à en faire davantage pour répondre aux besoins de crédit de ses partenaires dans ce domaine. »

Rendez visite à la BEI à l’occasion du Forum mondial de l’économie circulaire 2023

Le vice-président Ambroise Fayolle sera l’orateur principal lors de la séance plénière intitulée Money talks – what enables a systemic shift for corporates and investors? (Parlons d’argent – Les clés d’un changement systémique pour les entreprises et les investisseurs), le 31 mai (de 9h à 10h), et Nicola Pochettino, directeur du département Environnement et ressources naturelles, prendra la parole lors de la séance intitulée Unlocking finance for a circular and regenerative economy (Mobiliser la finance à l’appui d’une économie circulaire et régénérative), le 30 mai (de 13h30 à 16h).

Lors de l’événement, la BEI coorganise également une séance placée sous le thème de l’accélération où elle présentera le Circular City Center, un centre de compétences et de ressources au sein de la BEI qui vise à accompagner les villes européennes dans leur transition vers l’économie circulaire :

Cities and regions accelerating the circular transition (Les villes et les régions accélèrent la transition circulaire), le 1er juin (de 10h à 11h30).

Si vous êtes sur place, venez nous rendre visite sur le stand de la BEI (n° 43) au Messukeskus, le centre des congrès d’Helsinki.

Pour toute demande d’entretien, veuillez joindre les personnes désignées pour les contacts avec la presse ci-dessous.

Pour de plus amples informations sur le soutien que la BEI apporte à l’économie circulaire, consultez : Économie circulaire (eib.org)

En publiant sa Feuille de route de la banque du climat, la BEI s’est engagée à aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris et à mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale au cours de la décennie 2020-2030.