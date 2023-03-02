Les emballages en plastique sont les principaux responsables du problème des déchets plastiques.

Quelque 25 entreprises sont à l’origine de la moitié de la production mondiale de plastique.

Des obstacles continuent d’entraver la rentabilité du tri et du recyclage ainsi que le marché des plastiques recyclés dans le contexte actuel.

La solution pour renforcer l’économie circulaire et durable du plastique réside dans la combinaison de nouvelles mesures de politique publique, d’un accroissement des capacités et d’innovations porteuses de transformations dans la conception, la collecte, le tri et le recyclage des plastiques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a présenté aujourd’hui une nouvelle étude intitulée « Cutting plastics pollution – Financial measures for a more circular value chain ». Cette étude analyse les inefficacités tout au long de la chaîne de valeur des plastiques et les solutions qui peuvent y être apportées. Elle examine dix causes profondes du problème des déchets plastiques et recense les possibilités d’investissement et les mesures de politique publique qui aideront à faire face à la crise grandissante du plastique à l’échelle mondiale.

La production, la consommation rapide et le rejet massif de plastiques dans l’environnement naturel – tant sur terre qu’en mer – ont connu une croissance exponentielle au cours des 70 dernières années. Face à la complexité croissante des composés sous-jacents, il est essentiel de mettre en œuvre une économie du plastique entièrement circulaire.

Dans le contexte mondial, l’Union européenne réussit relativement bien à lutter contre la pollution plastique et s’est fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de la stratégie européenne sur les matières plastiques. Néanmoins, l’étude fait le constat qu’il faudra combler un déficit d’investissement estimé entre 6,7 et 8,6 milliards d’EUR pour atteindre l’objectif fixé par l’UE de réutiliser annuellement sur le marché européen 10 millions de tonnes de plastique recyclé dans des produits finis d’ici 2025. La réalisation de cet objectif nécessite des investissements considérables et un marché de destination fiable pour les matériaux recyclés. Les plus grandes lacunes en matière de tri et de recyclage sont observées dans les régions de l’UE relevant de l’objectif de cohésion, essentiellement en Europe centrale, orientale et du sud-est.

Compte tenu de la complexité de la chaîne de valeur des matières plastiques, bon nombre des améliorations nécessaires supposent des mesures de politique publique combinées à des instruments financiers ciblés. Les recommandations de l’étude à l’adresse des pouvoirs publics comprennent des mesures législatives visant à lutter contre les emballages plastiques difficiles à recycler, des restrictions sur les emballages composites (comme les emballages associant papier et plastique) et l’imposition de quotas sur le recyclage tout en encourageant les campagnes de sensibilisation publique.

Le rapport issu de l’étude, rédigé par la division Conseil financier – Innovation et numérique de la BEI dans le cadre du mandat « Services de conseil » d’InnovFin confié par la Commission européenne, se termine par des recommandations financières visant à traiter le problème de la pollution plastique à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne. Ces recommandations préconisent notamment l’octroi de prêts aux grandes entreprises et à celles de taille intermédiaire, aux municipalités, aux collectivités locales, ainsi qu’à l’appui des activités de recherche, de développement et d’innovation.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a déclaré : « Parmi les nombreuses crises qui sévissent dans le monde actuellement, l’une d’entre elles se cache au vu et au su de tous : la crise de la pollution plastique. Les plastiques polluent énormément l’environnement et sont en contradiction avec la nécessité de limiter les émissions de carbone. Le programme en faveur de l’économie circulaire représente une excellente occasion de s’attaquer au problème, mais cela requiert des investissements importants et des mesures innovantes de la part des pouvoirs publics. La BEI, via les financements qu’elle accorde aux secteurs public et privé à l’échelle mondiale, est disposée à jouer son rôle pour relever ce défi. Cette étude donne un aperçu clair de la tâche à accomplir en décortiquant chacune des nombreuses couches complexes de la chaîne de valeur des plastiques et propose des solutions pour remédier à ses inefficacités.