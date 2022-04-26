© Shutterstock

Un nouvel engagement en faveur d’un fonds axé sur technologies de recyclage et de protection du climat visant à mobiliser des investissements institutionnels dans les entreprises qui développent des solutions pour lutter contre les déchets plastiques en Asie

Circulate Capital, la société de gestion de placements basée à Singapour qui finance des investissements à fort potentiel de croissance dans le domaine des technologies de protection du climat et de lutte contre les déchets plastiques, de recyclage ainsi que dans l’économie circulaire, a annoncé aujourd’hui un engagement de la Banque européenne d’investissement (BEI) à hauteur de 20 millions d’USD au maximum en faveur de Circulate Capital Ocean Fund I-B (CCOF I-B) ; ce fonds investit à la fois dans des innovations de rupture répondant à la stratégie de l’entreprise en matière de technologies climatiques (Circulate Capital Disrupt - CCD) et dans la chaîne de valeur du recyclage en Asie du Sud et du Sud-Est, parallèlement à son fonds de 112 millions d’USD, Circulate Capital Ocean Fund (CCOF I). CCOF I-B vise à lever 80 millions d’USD au total et cherche donc d’autres investisseurs, parmi lesquels figure la Société financière internationale (IFC), comme cette dernière l’a récemment annoncé.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Protéger la santé de nos océans est essentiel pour relever les défis climatiques et préserver notre prospérité économique. Au travers de notre Feuille de route de la banque du climat et du programme pour des océans propres et durables, nous nous engageons à investir dans l’action pour le climat et la durabilité environnementale dans le monde entier. En particulier, nous voulons soutenir des projets visant à réduire la pollution, grâce au recyclage et à la réutilisation des plastiques, afin d’assurer un avenir meilleur pour tous. Je suis donc très heureux de l’appui apporté à des initiatives qui en assurent la viabilité financière, comme Circulate Capital Ocean Fund I-B. »

Les premiers investissements du fonds portent sur des entreprises innovantes qui mettent en œuvre des solutions dans les secteurs des biotechnologies, de la mode durable et des matériaux intelligents, ainsi que sur la transformation numérique de la chaîne de valeur du recyclage pour lutter contre les déchets plastiques et les changements climatiques. Parmi ces entreprises figurent Arzeda, Circ , Phase Change Solutions et Recykal, à l’origine de certaines des innovations actuelles parmi les plus avancées qui vont révolutionner toute une tranche des chaînes d’approvisionnement ; elle disposent de technologies éprouvées et ont pour ambition d’étendre leurs activités en Asie, où il existe un important potentiel de rendement financier, environnemental et social.

« Afin de faire progresser l’économie circulaire et d’atténuer les effets négatifs de la pollution plastique sur le climat, nous devons immédiatement adapter l’investissement aux besoins du secteur. L’engagement de la Banque européenne d’investissement en faveur de CCOF I-B est un indicateur clé que le secteur est prêt à recevoir des capitaux institutionnels », a déclaré Rob Kaplan, PDG et fondateur de Circulate Capital. « Nous remercions nos investisseurs, y compris les entreprises d’envergure mondiale, les gestionnaires de patrimoine, les fondations, et maintenant les institutions comme la BEI, qui unissent leurs forces pour proposer des solutions viables soutenant la résilience climatique et la font progresser afin qu’elle réponde aux normes du marché. »

En décembre 2021, Circulate Capital a annoncé la deuxième levée de capitaux de CCOF I-B, d’un volume de 25 millions d’USD, qui faisait suite à sa communication de juin 2021 concernant la stratégie CCD et le lancement du fonds CCOF I-B. CCOF I-B bénéficie de l’appui d’investisseurs privés internationaux, parmi lesquels Builders Vision, Benjamin Duncan Group, Circocean Ltd, DF Impact Capital, Eden Impact, Huang Chen Foundation, Minderoo Foundation, Rumah Group et Twynam Investments Ltd.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale au cours des dix prochaines années. Au titre de son programme pour des océans propres et durables (Clean and Sustainable Oceans Programme), dont l’initiative Clean Oceans constitue un pilier important, la BEI appuie des investissements qui contribueront à améliorer la santé des océans et de leurs ressources.

En savoir plus sur les activités de la BEI visant à préserver les océans.

À propos de Circulate Capital

Circulate Capital est une société de gestion de placements qui vise le développement d’une économie circulaire dans le but de lutter contre la pollution plastique grâce à des investissements à fort potentiel de croissance dans le domaine des technologies de protection du climat et des installations de recyclage du plastique. En 2019, elle a lancé Circulate Capital Ocean Fund (CCOF I), le premier fonds d’investissement au monde qui a pour objectif la prévention des rejets de déchets plastiques en mer en Asie du Sud et du Sud-Est grâce à des opportunités d’investissement ayant un effet catalyseur dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire et susceptibles de générer des rendements compétitifs. Son deuxième fonds, Circulate Capital Ocean Fund I-B (CCOF I-B), lancé en 2021, investit à la fois dans des innovations de rupture via Circulate Capital Disrupt, la stratégie de l’entreprise en matière de technologies climatiques, et dans la chaîne de valeur du recyclage en Asie du Sud et du Sud-Est, parallèlement à CCOF I. Née de la collaboration avec Ocean Conservancy, la société compte parmi ses investisseurs fondateurs PepsiCo, Procter & Gamble, Dow, Danone, Chanel, Unilever, The Coca-Cola Company, Chevron Phillips Chemical Company LLC et Mondelēz International.

Rien dans le présent communiqué de presse ne vise à projeter, prédire, garantir ou prévoir la performance future d’investissements quels qu’ils soient. Aucune référence à la performance potentielle ou réelle d’un investissement de CCD, d’un autre investissement ou d’un organisme géré par Circulate Capital ne constitue une garantie de performance future.