La BEI et PackBenefit ont signé un accord de prêt de 13 millions d’EUR pour financer une nouvelle usine de production ainsi que des projets de recherche-développement de solutions de conditionnement alimentaire durable.

Le financement de l’UE, associé aux fonds propres reçus de Circularity Capital, permettra à PackBenefit d’augmenter sa capacité de fabrication de barquettes alimentaires recyclables et compostables pour le marché européen.

Le prêt est garanti par le programme de recherche et d’innovation de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à PackBenefit un prêt de 13 millions d’EUR qui servira à financer l’augmentation de la capacité de fabrication de barquettes alimentaires recyclables et compostables de l’entreprise afin de répondre à la demande mondiale croissante de contenants durables à haute performance.

Outre les activités de RDI, les fonds mis à disposition par la BEI serviront à cofinancer la construction de la deuxième usine de production à l’échelle industrielle de barquettes alimentaires de PackBenefit à Aldeamayor de San Martin, dans la province de Valladolid, en Espagne. L’entreprise pourra ainsi fabriquer 180 millions de barquettes supplémentaires par an (soit environ 4 500 tonnes). PackBenefit a conçu et breveté une technologie innovante pour transformer la pâte à papier vierge, provenant de sources certifiées par le Forest Stewardship Council, en barquettes alimentaires recyclables et compostables en utilisant une presse thermoformante hydraulique unique.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Alors que la consommation alimentaire continue d’augmenter, nous avons plus que jamais besoin d’emballages durables. Le prêt de la BEI va aider PackBenefit à agrandir ses installations de production existantes en Espagne, pour fournir des barquettes alimentaires recyclables et compostables à des clients de toute l’Europe. Financer des entreprises comme PackBenefit contribue à l’économie circulaire, en assurant que la valeur des produits et des matériaux est maintenue le plus longtemps possible, en particulier lorsqu’ils peuvent à terme être recyclés pour une utilisation ultérieure. »

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse : « En 2020, chaque résident de l’UE était responsable de la production d’environ 177 kg de déchets d’emballages, un volume qui doit clairement être réduit. Je me réjouis tout particulièrement que la recherche apporte, une fois de plus, à la société les solutions dont elle a besoin. Ce projet est un excellent exemple de la manière dont il est possible d’atteindre les objectifs proposés par la Commission dans le cadre de la législation révisée sur les emballages et les déchets d’emballages. Et le financement de la recherche-innovation y contribue. »

Philippe Fèvre, directeur général de PackBenefit : « La feuille de route de PackBenefit est alignée sur les principes de l’UE en matière de protection de l’environnement, tout en établissant de meilleures normes de sécurité alimentaire pour les consommateurs et en réduisant le gaspillage de ressources. Combiné aux fonds propres reçus de Circularity Capital, le soutien financier de la BEI nous permettra de répondre plus efficacement à la demande du marché européen en matière de contenants alimentaires innovants et durables. En outre, grâce au concours de la BEI, nos progrès en RDI seront accélérés, ce qui permettra de réaliser des innovations plus tôt que prévu, et d’élargir encore notre gamme de produits et services innovants afin de réduire l’empreinte carbone dans notre région. »

Soutien de l’UE pour renforcer le recyclage et le compostage

Le projet sera financé par des fonds propres apportés par Circularity Capital, un prêt d’amorçage-investissement de la BEI et des prêts accordés par des tiers. Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est financé au titre du volet Projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin mis en place dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne pour la période 2014-2020. L’association de l’expertise de la BEI et du soutien de la Commission européenne a permis la mise en place d’une solution de financement innovante pour PackBenefit.

Grâce au concours de la Plateforme européenne de conseil en investissement, les services de conseil de la BEI ont pu identifier dans PackBenefit une entreprise hautement innovante dans le secteur du recyclage et du compostage, et l’ont soutenue dans la préparation du projet aux fins d’une demande de financement par la Banque.

Le projet contribue à la réalisation des objectifs de renforcement du recyclage et du compostage tels que prévus dans la directive-cadre européenne relative aux déchets et la directive européenne relative aux emballages et aux déchets d’emballage. Grâce à son utilisation de matières premières durables, à sa contribution au renforcement du recyclage et du compostage et au remplacement des matériaux d’origine fossile, le projet soutient également la transition vers une économie circulaire conformément au nouveau plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire, présenté en mars 2020.

Des solutions respectueuses de l’environnement pour le secteur du conditionnement alimentaire

PackBenefit se concentre sur des solutions circulaires qui favorisent la productivité des ressources, y compris la prolongation de la durée de vie des actifs et la réduction des déchets. L’entreprise propose des barquettes alimentaires durables produites à partir de pâte à papier vierge à base de bois, offrant une solution respectueuse de l’environnement pour le secteur du conditionnement alimentaire. Elle fournit également des produits complémentaires tels que des couvercles et des films d’étanchéité durables pour barquettes.

Informations générales

Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme clé de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014-2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement ont lancé InnovFin, un ensemble d’instruments financiers et de services de conseil destinés à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. Son successeur pour la période 2021-2027 est Horizon Europe. Le programme est doté d’un budget de 95,5 milliards d’EUR et a pour objectif d’aider à renforcer l’écosystème européen de la recherche et de l’innovation, notamment grâce à une participation accrue des chercheurs et des innovateurs dans toute l’Europe, ainsi qu’à une plus grande mobilité et une intensification du financement d’infrastructures de recherche de classe mondiale. Les instruments financiers de l’UE pour la période 2021-2027 sont concentrés sous l’égide d’InvestEU, avec une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR pour soutenir des opérations de financement et d’investissement, attirant des financements publics et privés et bénéficiant aux citoyens et aux entreprises dans toute l’Europe.

Les programmes de R-I de l’UE facilitent la collaboration et renforcent l’impact de la recherche et de l’innovation sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’UE, tout en relevant les défis mondiaux dans les domaines du climat, de la santé et des technologies numériques. Ils soutiennent la création et une meilleure diffusion de connaissances et de technologies d’excellence. Ils créent des emplois, mobilisent pleinement le vivier de talents de l’UE, stimulent la croissance économique, favorisent la compétitivité industrielle et optimisent l’impact des investissements dans un espace européen de la recherche renforcé. Horizon Europe, en particulier, cible les changements climatiques, contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et vise à stimuler la compétitivité et la croissance de l’UE.

PackBenefit est un leader européen du conditionnement alimentaire écologique à base de fibres à haute performance. Fondée en 2013, l’entreprise a établi son siège dans la province de Valladolid, en Espagne. Elle est une pionnière dans la conception et la production de barquettes alimentaires recyclables et compostables, qui ont été primées à plusieurs reprises. Les produits de l’entreprise, qui sont basés sur son processus de production exclusif et breveté de thermoformage-enrobage, constituent une offre convaincante pour les clients du secteur de la restauration commerciale, des aliments frais et de la nourriture à emporter.