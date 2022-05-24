PACKBENEFIT - SUSTAINABLE FOOD PACKAGING (EDP)

Fiche récapitulative
The project comprises the construction and operation of a new production unit for the manufacturing of recyclable and compostable food packaging made from virgin renewable pulp, as well as research, development and innovation (RDI) activities related to renewable packaging, in Valladolid, Spain.
The objective of the EIB financing is to support the construction of the Promoter's second commercial-scale food trays plant, as well as RDI activities.
This project eases the financial constraints on SMEs/midcaps due to information asymmetries regarding the environmental benefits of the products produced in the context of developing bioeconomy industries. By supporting SMEs/midcaps, the EIB is sending a positive signal to private investors and thus encouraging further financing in the wider bioeconomy.
The project aims to address the failure of financial markets for SMEs and/or mid-cap companies, which results from limited access and/or high cost of finance charged by creditors/investors due to information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring.
The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits by reducing the negative externalities of using fossil fuel-based raw materials (i.e. plastics), replaced by new and improved renewable materials (i.e. pulp).
The EIB contribution makes a difference for the company as it is allowing it to implement its expansion project as envisaged, providing a fixed rate long term financing coupled with warrants which is not available in the market. The Project would not have been carried out in the same timeframe without the EIB support.
The project activities do not fall under Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. As such, the project activities and are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).
The Promoter is a private company. It utilises the procurement procedures that are usual in the industry and are satisfactory to the EIB. EU procurement directives are not applicable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.