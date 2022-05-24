PACKBENEFIT - SUSTAINABLE FOOD PACKAGING (EDP)

This project eases the financial constraints on SMEs/midcaps due to information asymmetries regarding the environmental benefits of the products produced in the context of developing bioeconomy industries. By supporting SMEs/midcaps, the EIB is sending a positive signal to private investors and thus encouraging further financing in the wider bioeconomy.

The project aims to address the failure of financial markets for SMEs and/or mid-cap companies, which results from limited access and/or high cost of finance charged by creditors/investors due to information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring.

The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits by reducing the negative externalities of using fossil fuel-based raw materials (i.e. plastics), replaced by new and improved renewable materials (i.e. pulp).

The EIB contribution makes a difference for the company as it is allowing it to implement its expansion project as envisaged, providing a fixed rate long term financing coupled with warrants which is not available in the market. The Project would not have been carried out in the same timeframe without the EIB support.