La BEI et la Commission européenne ont décidé de renforcer le centre pour des villes circulaires (Circular City Centre, ou C3), un centre de compétences et de ressources qui fournit gratuitement des services de conseil pour aider les villes de l’UE à opérer leur transition circulaire.

Le C3 aide les villes à progresser dans leur transition vers l’économie circulaire en élaborant des stratégies et en sélectionnant et préparant des projets en la matière.

La phase pilote réussie du C3 a déjà permis de recenser plus de 20 projets axés sur la circularité dans sept villes de l’UE.

Lors de l’édition 2024 du Forum mondial de l’économie circulaire, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne ont annoncé le renforcement du C3, le centre pour des villes circulaires. Ce centre de compétences et de ressources soutient les villes dans leur transition vers une économie circulaire – une économie dans laquelle les produits et les matériaux sont utilisés aussi longtemps que possible et où l’on réduit au maximum les déchets. Après une phase pilote de 15 mois, le C3 va maintenant élargir son champ d’intervention et poursuivre son activité jusqu’en 2027 au moins. Le C3 est financé au titre du mandat de la plateforme de conseil InvestEU.

Une équipe pluridisciplinaire composée de spécialistes de la BEI et d’experts externes fournit les services que propose le C3, s’agissant notamment de l’élaboration de documents d’orientation et d’autres outils, ainsi qu’un soutien consultatif bilatéral et une assistance technique pour aider les villes à améliorer la circularité, l’utilisation efficace des ressources et la réduction des déchets. Les services de conseil du C3 sont fournis gratuitement aux villes et aux autres organismes publics travaillant sur des projets avec et pour le compte des villes.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations de financement à l’appui de l’environnement, de l’action pour le climat et de l’économie circulaire : « La phase pilote du centre pour les villes circulaires a été un succès, et je me réjouis que ses services soient désormais renforcés, grâce au programme InvestEU, pour bénéficier à encore plus de villes dans toute l’Union européenne. L’économie circulaire en est encore à ses balbutiements, aussi la fourniture de services de conseil est-elle essentielle pour développer les connaissances, les compétences et les stratégies qui permettront de mettre sur pied les bons projets. »

Les quatre volets d’activité du C3

Le C3 renforcé se concentrera sur quatre axes d’activité :

sensibilisation à la circularité et mobilisation des villes pour qu’elles entament ou poursuivent leur transition circulaire, à l’aide de documents d’orientation et d’autres ressources, outils et compétences,

partage de connaissances sur l’économie circulaire par le biais d’événements et d’une communication à grande échelle,

mise en œuvre de programmes de conseil pour aider les villes à élaborer des stratégies d’économie circulaire et sélectionner et préparer des projets circulaires,

soutien aux villes grâce à des conseils sur mesure en vue du montage de ces projets.

Les entités intéressées peuvent trouver des ressources et des outils utiles à l’appui de leurs projets ou activités sur la page web du C3. L’équipe du C3 est joignable à l’adresse C3@eib.org.