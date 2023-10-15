Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des banquiers centraux, des institutions financières internationales, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des milieux universitaires autour d’enjeux de portée planétaire.

Cette année, la délégation du Groupe BEI était menée par la présidente Nadia Calviño et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros. Ils ont rencontré des acteurs clés du développement et du financement à l’échelle internationale pour aborder un éventail de sujets, dont la guerre en Ukraine, l’indépendance énergétique européenne, la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et les partenariats mondiaux destinés à accélérer la transition écologique et à relever ensemble les défis communs.

Pour en savoir plus sur notre participation, consultez notre avis aux médias