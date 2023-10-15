Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des banquiers centraux, des institutions financières internationales, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des milieux universitaires autour d’enjeux de portée planétaire.
Cette année, la délégation du Groupe BEI était menée par la présidente Nadia Calviño et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros. Ils ont rencontré des acteurs clés du développement et du financement à l’échelle internationale pour aborder un éventail de sujets, dont la guerre en Ukraine, l’indépendance énergétique européenne, la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et les partenariats mondiaux destinés à accélérer la transition écologique et à relever ensemble les défis communs.
Principaux événements
Une discussion informelle avec Nadia Calviño – Centre pour le développement mondial
MERCREDI 17 AVRIL, de 16 h 30 à 17 h 30 (GMT+2)
Masood Ahmed, président du Centre pour le développement mondial, et Mikaela Gavas, directrice générale pour l’Europe au Centre pour le développement mondial, ont reçu Nadia Calviño, présidente de la BEI, pour discuter de son approche face aux défis auxquels elle est confrontée et de la nouvelle stratégie du Groupe BEI récemment approuvée par les 27 ministres européens des finances.
Cinquième table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine
MERCREDI 17 AVRIL, de 19 h 15 à 20 h 15 (GMT+2)
L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une tragédie qui cause de grandes souffrances humaines et d’importantes difficultés économiques en Ukraine. La communauté internationale est unie pour soutenir le peuple ukrainien.
Au cours de la cinquième table ronde ministérielle, nous avons discuté avec nos principaux partenaires de la manière de soutenir les besoins à moyen terme de l’Ukraine. Nous avons également abordé la mise en œuvre de projets essentiels de redressement et de reconstruction ainsi que les domaines propices à la collaboration internationale.
Une conversation avec Nadia Calviño – Atlantic Council
JEUDI 18 AVRIL, de 14 h 30 à 15 h 30 (GMT+2)
Pour discuter des perspectives pour 2024 et au-delà, des entretiens approfondis avec des ministres des finances et des gouverneurs de banques centrales du monde entier ont été organisés par le GeoEconomics Center de l’Atlantic Council dans le cadre du projet Bretton Woods 2.0.
La présidente Nadia Calviño a participé à cette série de discussions pour présenter le rôle de la BEI dans le financement de la transition écologique et le soutien aux efforts de reconstruction de l’Ukraine.
Des femmes en bonne santé contribuent à un essor global
VENDREDI 19 AVRIL, 16 heures à 17 heures (GMT+2) – Une discussion informelle avec Jutta Urpilainen, Nadia Calviño et Melinda French Gates
Lorsque les femmes et les filles sont en bonne santé, leurs familles, leurs communautés et l’économie prospèrent avec elles. C’est pourquoi la Commission européenne, la BEI et la Fondation Bill et Melinda Gates ont lancé l’initiative Human Development Accelerator (HDX) afin d’offrir des subventions et des financements à haut risque à l’appui d’une solide réserve de projets de recherche-développement et de la fabrication de produits essentiels en matière de soins de santé et de nutrition dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.
Conversation entre Nadia Calviño et John Lipsky – Johns Hopkins FPI
VENDREDI 19 AVRIL, de 18 h 30 à 19 h 30 (GMT+2)
Cet événement a mis en évidence le rôle central joué par la BEI pour faire progresser les objectifs climatiques de l’UE et soutenir les efforts de reconstruction de l’Ukraine dans le contexte de défis géopolitiques plus larges. La conversation a été animée par John Lipsky, maître de recherche au Foreign Policy Institute (FPI), qui a été premier directeur général adjoint du FMI de 2006 à 2011.
Notre soutien à l’Ukraine
Plans directeurs pour la rénovation : reconstruire l’Ukraine – Council on Foreign Relations et Peterson Institute for International Economics
VENDREDI 19 AVRIL, de 20 h 45 à 22 heures (GMT+2)
La présidente Nadia Calviño, Oleksandr Koubrakov, vice-Premier ministre ukrainien, et Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, ont discuté des efforts financiers mondiaux destinés à soutenir la reconstruction des infrastructures et de l’économie de l’Ukraine à la suite de l’agression militaire de la Russie.
Nos activités
Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.
Un an après l’invasion de la Russie, notre soutien à l’Ukraine demeure indéfectible, alors que nous continuons à mobiliser des ressources pour aider à reconstruire le pays.
La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.
Nous contribuons à la réduction des émissions et à la diminution du coût de l’énergie grâce à l’octroi de prêts en faveur de l’énergie propre et de solutions innovantes pour laisser un monde plus vert aux générations futures.
Nous travaillons avec des entreprises, des groupes de réflexion, des organismes à but non lucratif, des pouvoirs publics et d’autres institutions financières internationales pour cofinancer des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, ainsi que d’autres initiatives en lien avec le climat.