Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
Washington D.C.
15
-
20
avr 2024

Le Groupe BEI aux réunions de printemps 2024 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

Lieu: Washington D.C. , us

Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des banquiers centraux, des institutions financières internationales, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des milieux universitaires autour d’enjeux de portée planétaire.

Cette année, la délégation du Groupe BEI était menée par la présidente Nadia Calviño et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros. Ils ont rencontré des acteurs clés du développement et du financement à l’échelle internationale pour aborder un éventail de sujets, dont la guerre en Ukraine, l’indépendance énergétique européenne, la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et les partenariats mondiaux destinés à accélérer la transition écologique et à relever ensemble les défis communs.

  Pour en savoir plus sur notre participation, consultez notre avis aux médias

Principaux événements

Une discussion informelle avec Nadia Calviño – Centre pour le développement mondial

MERCREDI 17 AVRIL, de 16 h 30 à 17 h 30 (GMT+2)

Masood Ahmed, président du Centre pour le développement mondial, et Mikaela Gavas, directrice générale pour l’Europe au Centre pour le développement mondial, ont reçu Nadia Calviño, présidente de la BEI, pour discuter de son approche face aux défis auxquels elle est confrontée et de la nouvelle stratégie du Groupe BEI récemment approuvée par les 27 ministres européens des finances.

  À propos de l’événement

  Regarder la rediffusion

  En savoir plus sur les huit priorités essentielles du Groupe BEI

Cinquième table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine

MERCREDI 17 AVRIL, de 19 h 15 à 20 h 15 (GMT+2)

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une tragédie qui cause de grandes souffrances humaines et d’importantes difficultés économiques en Ukraine. La communauté internationale est unie pour soutenir le peuple ukrainien.

Au cours de la cinquième table ronde ministérielle, nous avons discuté avec nos principaux partenaires de la manière de soutenir les besoins à moyen terme de l’Ukraine. Nous avons également abordé la mise en œuvre de projets essentiels de redressement et de reconstruction ainsi que les domaines propices à la collaboration internationale.

  En savoir plus sur le soutien de la BEI à l’Ukraine
 

Une conversation avec Nadia Calviño – Atlantic Council

JEUDI 18 AVRIL, de 14 h 30 à 15 h 30 (GMT+2)

Pour discuter des perspectives pour 2024 et au-delà, des entretiens approfondis avec des ministres des finances et des gouverneurs de banques centrales du monde entier ont été organisés par le GeoEconomics Center de l’Atlantic Council dans le cadre du projet Bretton Woods 2.0.

La présidente Nadia Calviño a participé à cette série de discussions pour présenter le rôle de la BEI dans le financement de la transition écologique et le soutien aux efforts de reconstruction de l’Ukraine.

  Regarder la rediffusion
 

Des femmes en bonne santé contribuent à un essor global

VENDREDI 19 AVRIL, 16 heures à 17 heures (GMT+2) – Une discussion informelle avec Jutta Urpilainen, Nadia Calviño et Melinda French Gates

Lorsque les femmes et les filles sont en bonne santé, leurs familles, leurs communautés et l’économie prospèrent avec elles. C’est pourquoi la Commission européenne, la BEI et la Fondation Bill et Melinda Gates ont lancé l’initiative Human Development Accelerator (HDX) afin d’offrir des subventions et des financements à haut risque à l’appui d’une solide réserve de projets de recherche-développement et de la fabrication de produits essentiels en matière de soins de santé et de nutrition dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Conversation entre Nadia Calviño et John Lipsky – Johns Hopkins FPI

VENDREDI 19 AVRIL, de 18 h 30 à 19 h 30 (GMT+2)

Cet événement a mis en évidence le rôle central joué par la BEI pour faire progresser les objectifs climatiques de l’UE et soutenir les efforts de reconstruction de l’Ukraine dans le contexte de défis géopolitiques plus larges. La conversation a été animée par John Lipsky, maître de recherche au Foreign Policy Institute (FPI), qui a été premier directeur général adjoint du FMI de 2006 à 2011.

  À propos de l’événement
  Regarder la rediffusion
  Notre soutien à l’Ukraine

Plans directeurs pour la rénovation : reconstruire l’Ukraine – Council on Foreign Relations et Peterson Institute for International Economics

VENDREDI 19 AVRIL, de 20 h 45 à 22 heures (GMT+2)

La présidente Nadia CalviñoOleksandr Koubrakov, vice-Premier ministre ukrainien, et Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, ont discuté des efforts financiers mondiaux destinés à soutenir la reconstruction des infrastructures et de l’économie de l’Ukraine à la suite de l’agression militaire de la Russie.

  À propos de l’événement
  Regarder la rediffusion

Nos derniers articles sur les #SpringMeetings

À la une

Les banques multilatérales de développement renforcent leur coopération pour agir conjointement
Les dirigeantes et dirigeants de dix banques multilatérales de développement (BMD) ont annoncé ce jour des mesures communes pour travailler plus efficacement de concert et accroître l’impact et l’ampleur de leur action afin de relever les défis urgents du développement.
Vidéo
Une semaine résumée en une minute : les réunions de printemps à Washington

Suivez les dernières nouvelles sur la participation du Groupe BEI aux réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington.

La BEI et les autorités ukrainiennes signent un protocole d’accord visant à accélérer le déploiement du soutien financier et la mise en œuvre des projets sur le terrain
La Banque européenne d’investissement (BEI) et les autorités ukrainiennes ont adopté un cadre de coopération stratégique qui appuie les efforts de reconstruction, de redressement et d’intégration à l’Union européenne (UE) de l’Ukraine. Grâce à ce partenariat renforcé, les investissements futurs relèveront d’initiatives essentielles en faveur des secteurs public et privé qui seront soutenues par le Fonds EU for Ukraine de la BEI et la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros, pour laquelle la Banque joue un rôle de mise en œuvre clé.
La Fondation Bill et Melinda Gates et la Banque européenne d’investissement lancent un programme pilote en Afrique pour améliorer l’accès des entrepreneuses au financement
Des milliers de femmes au Kenya bénéficieront du programme de microfinance de 30 millions d’euros, appuyé par cette nouvelle coopération
Entretien
La présidente Calviño sur CNBC

La présidente Calviño explique son mandat pour la BEI et comment la Banque prévoit de soutenir la sécurité et la défense européennes.

Bhoutan : la BEI prête 150 millions d’euros pour la production d’énergies renouvelables et la fourniture d’une électricité verte et fiable aux collectivités
La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la plus grande banque multilatérale au monde et un bailleur de fonds de premier plan dans les énergies renouvelables, a conclu aujourd’hui son tout premier soutien à des investissements bhoutanais.

Le choix de la rédaction

Rapport de la BEI sur l’investissement – Une transformation au service de la compétitivité
Podcast – Solutions pour le climat : ozone
Série vidéo – Où en est-on ?
Série vidéo – Une chance de changement
Série vidéo – Sur le terrain
Enquête de la BEI sur le climat 2022-2023

Nos activités

BEI Monde

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

Solidarité avec l’Ukraine

Un an après l’invasion de la Russie, notre soutien à l’Ukraine demeure indéfectible, alors que nous continuons à mobiliser des ressources pour aider à reconstruire le pays.

Climat et durabilité environnementale

La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

Énergie durable

Nous contribuons à la réduction des émissions et à la diminution du coût de l’énergie grâce à l’octroi de prêts en faveur de l’énergie propre et de solutions innovantes pour laisser un monde plus vert aux générations futures.

Ensemble pour le climat

Nous travaillons avec des entreprises, des groupes de réflexion, des organismes à but non lucratif, des pouvoirs publics et d’autres institutions financières internationales pour cofinancer des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, ainsi que d’autres initiatives en lien avec le climat.

Autres événements pouvant vous intéresser

Marrakesh
9
-
15
Oct
2023

La BEI aux réunions annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

Les réunions annuelles du GBM et du FMI ont fait suite au séisme dévastateur au Maroc, soulignant le besoin de partenariats solides face aux crises mondiales

Institutional BMD Partenaires Développement - international Climat et environnement
Washington D.C.
10
-
17
Avr
2023

La BEI aux réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

En tant que cheffe de file du financement du développement, la BEI participe aux réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

Institutional Solidarity with Ukraine BMD Partenaires Climat Énergies renouvelables Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Énergie
Washington D.C.
10
-
16
Oct
2022

EIB at the 2022 IMF-World Bank Group Annual Meetings

The Annual Meetings of the World Bank Group and the International Monetary Fund (IMF) brought together central bankers, ministers of finance and development, private sector executives, civil society, media and academics to discuss how to best respond to the multiple overlapping crises facing developing countries.