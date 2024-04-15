©James Mertz/ IMF Photo

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, conduira une délégation à Washington DC, aux côtés d’autres banques multilatérales de développement et de partenaires mondiaux, afin de renforcer les partenariats multilatéraux.

Parmi les priorités du Groupe BEI figureront les investissements stratégiques conjoints, les nouveaux partenariats et les nouvelles initiatives visant à soutenir l’action mondiale pour le climat, une transition énergétique équitable, la santé, l’innovation, la paix et la sécurité, ainsi que le soutien à l’Ukraine.

Les discussions porteront également sur la réforme de l’architecture financière mondiale et sur la manière d’appuyer des investissements durables qui auront davantage d’impact dans le monde entier.

Une délégation du Groupe BEI menée par la présidente Calviño participera aux réunions de printemps 2024 du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, qui se tiennent cette semaine à Washington DC. Les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros se joindront à la présidente du Groupe BEI pour rencontrer des partenaires clés du développement et de la finance à l’échelle mondiale.

Leurs discussions porteront sur la promotion de solutions et de réponses communes aux grands défis mondiaux ainsi que sur la réforme du système financier international et sur une coopération plus étroite entre les banques multilatérales de développement.

En amont des réunions de printemps, Nadia Calviño, présidente de la BEI, a déclaré :

« J’ai hâte de discuter avec nos partenaires, lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, de la manière dont nous pouvons coopérer plus étroitement pour renforcer la stabilité financière, relever les défis communs et contribuer à la prospérité mondiale. »

« En tant que l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde, le Groupe BEI est un acteur majeur qui contribue à la transition écologique et au soutien de la paix et de la sécurité mondiales. Nous devrions profiter de ces réunions pour progresser dans le renforcement de notre coopération et de notre délégation réciproque avec d’autres partenaires clés, afin d’accroître l’impact des investissements stratégiques dans le monde entier. »

En marge des réunions de printemps, dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’UE, la BEI devrait annoncer de nouveaux accords d’investissement avec l’Ukraine, un soutien à l’entrepreneuriat féminin au Kenya, ainsi que de nouveaux investissements considérables au Bhoutan en faveur des énergies renouvelables. La présidente Calviño se joindra également aux autres dirigeants des banques multilatérales de développement du monde entier pour convenir de mesures qui augmentent l’impact collectif de leurs financements à l’échelle internationale.

Le 17 avril, la présidente de la BEI participera à la cinquième table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine et informera les partenaires de la contribution du Groupe BEI à la facilité pour l’Ukraine que l’UE vient d’approuver pour un montant de 50 milliards d’euros. Dans le cadre de la réponse de l’UE, la BEI a décaissé 2 milliards d’euros depuis l’invasion russe. En outre, elle s’est engagée à considérer le financement de la reconstruction et l’intensification des investissements des secteurs public et privé en faveur des infrastructures critiques en Ukraine comme une priorité absolue pour ses activités hors UE.

En février, les ministres des finances de l’UE ont approuvé la nouvelle stratégie du Groupe BEI. Dans ce contexte, la grande priorité reste l’action pour le climat, à savoir soutenir une transition écologique équitable en tant que banque du climat et mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements dans le domaine de l’environnement et du climat d’ici la fin de la décennie, à l’appui de l’énergie propre et des objectifs climatiques internationaux.

En 2021, le Groupe BEI est devenu la première banque publique de développement à aligner l’ensemble de ses activités de financement sur les principes et objectifs de l’accord de Paris. L’année dernière, le Groupe BEI a investi 49 milliards d’euros dans des financements verts destinés à soutenir la durabilité environnementale, l’énergie propre et l’action en faveur du climat.

En savoir plus sur la participation du Groupe BEI aux réunions de printemps FMI/Banque mondiale :

La BEI aux réunions de printemps 2024 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

La présidente Calviño participera également à plusieurs événements et discussions stratégiques, notamment :

Une discussion informelle avec Nadia Calviño

Organisée par le Centre pour le développement mondial

Mercredi 17 avril, de 17 h 30 à 18 h 30 (GMT+2)

Une conversation avec Nadia Calviño – Atlantic Council

Organisée par le GeoEconomics Center de l’Atlantic Council dans le cadre du projet Bretton Woods 2.0

Jeudi 18 avril, de 14 h 30 à 15 h 30 (GMT+2)

« Des femmes en bonne santé contribuent à un essor global : des financements innovants pour sauver des vies et libérer le potentiel des femmes et des filles dans le monde »

Une discussion informelle avec Nadia Calviño, Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, et Melinda French Gates, présidente de la Fondation Bill & Melinda Gates, sur l’initiative Human Development Accelerator (HDX) et son soutien aux femmes et aux filles.

Vendredi 19 avril, de 16 h à 17 h (GMT+2)

Conversation entre Nadia Calviño et John Lipsky

Organisée par le Johns Hopkins Foreign Policy Institute

Vendredi 19 avril, de 18 h 30 à 19 h 30 (GMT+2)

Plans directeurs pour la rénovation : reconstruire l’Ukraine

Une discussion avec Nadia Calviño, Oleksandr Koubrakov, vice-Premier ministre ukrainien, et Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, sur les efforts financiers mondiaux destinés à soutenir la reconstruction de l’Ukraine

Organisée par Council on Foreign Relations en collaboration avec le Peterson Institute for International Economics

Vendredi 19 avril, de 20 h 45 à 22 h (GMT+2)

