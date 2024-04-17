La toute première opération de la BEI au Bhoutan, l’un des trois seuls pays au monde ayant un bilan carbone négatif en valeur nette, appuie de nouveaux projets solaires photovoltaïques et hydroélectriques dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’UE

Un prêt de 150 millions d’euros sur 30 ans favorisera la production d’environ 310 MW d’énergie renouvelable supplémentaire pour les collectivités situées dans des régions isolées

L’augmentation de la capacité solaire photovoltaïque vise à remédier à la difficulté de produire de l’énergie hydraulique pendant la saison sèche

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la plus grande banque multilatérale au monde et un bailleur de fonds de premier plan dans les énergies renouvelables, a conclu aujourd’hui son tout premier soutien à des investissements bhoutanais.

Très vulnérable aux effets des changements climatiques, le Bhoutan s’est engagé à accroître l’accès à l’énergie sans augmenter ses émissions de carbone. Ce prêt de 150 millions d’euros sur trente ans augmentera la production d’énergie renouvelable tout au long de l’année et soutiendra les efforts du pays visant à atteindre son objectif ambitieux de contribution déterminée au niveau national en matière de neutralité carbone permanente.

Ce financement appuiera la construction de centrales hydroélectriques de petite et moyenne dimension au fil de l’eau et la production solaire photovoltaïque, qui contribue à l’objectif de l’État bhoutanais de diversifier son bouquet énergétique. Ce projet facilitera l’échange transfrontalier d’énergie propre, améliorera l’accès à l’énergie verte, approvisionnera des milliers de foyers en énergie fiable et abordable et permettra au Bhoutan de mieux tirer parti de ses ressources énergétiques renouvelables.

Ce prêt-cadre en faveur des énergies renouvelables a été signé en marge des réunions de printemps 2024 du FMI et de la Banque mondiale par Leki Wangmo, secrétaire aux finances du ministère des finances du Royaume du Bhoutan, et Markus Berndt, directeur général faisant fonction de BEI Monde, en présence de Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « L’apport d’une énergie verte, fiable et abordable aux collectivités du monde entier, en particulier dans les régions les plus isolées, présente d’énormes avantages sur le plan non seulement de l’environnement, mais aussi de l’amélioration de l’accès à la santé, à l’éducation et à l’activité économique. C’est pourquoi je me réjouis que nous ayons pu conclure cet investissement de 150 millions d’euros avec nos partenaires bhoutanais, dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’UE. Nous avons hâte de travailler au Bhoutan en tant que partenaire clé de l’action pour le climat et du développement économique durable. »

Lekey Dorji, ministre des finances du Royaume du Bhoutan : « Alors que le Bhoutan s’efforce de maintenir un bilan carbone négatif face à la montée des défis mondiaux, ce partenariat non seulement renforce le secteur des énergies renouvelables de notre pays, mais contribue également à l’effort régional et mondial de lutte contre les changements climatiques. Nous saluons l’arrivée de la Banque européenne d’investissement à nos côtés en tant que partenaire dans la réalisation des objectifs de développement durable et nous espérons renforcer notre collaboration à l’avenir alors que nous poursuivrons notre programme visant à bâtir une planète plus durable. »

Les nouveaux projets, qui seront mis en œuvre par Druk Green Power Corporation, contribueront à l’action climatique et aideront le Bhoutan à renforcer sa sécurité énergétique ainsi qu’à accroître l’utilisation des énergies renouvelables.

Le nouveau financement de la BEI appuiera l’installation d’une capacité de production d’énergie hydraulique et solaire estimée à 310 MW et, au cours de la première année d’exploitation, cette initiative devrait générer environ 670 GWh par an. L’augmentation de la production d’énergie solaire réduira le besoin éventuel d’importer de l’électricité pendant la saison sèche, lorsque les débits fluviaux et la capacité de production d’énergie hydraulique sont limités.

Ce nouvel investissement dans les énergies renouvelables s’inscrit dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui soutient des projets resserrant les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation.

Le Bhoutan est un chef de file dans le domaine de l’environnement et l’un des trois seuls pays au monde ayant un bilan carbone négatif en valeur nette, car il piège beaucoup plus de carbone qu’il n’en émet, grâce à une importante capacité hydroélectrique et à des forêts couvrant 71 % du territoire.

Alors que l’énergie hydraulique apporte une source de croissance fiable, d’autres technologies relatives aux énergies renouvelables, y compris le solaire photovoltaïque, offrent des moyens de diversifier le bouquet énergétique du Bhoutan et d’accroître la résilience du pays face à l’altération des régimes météorologiques saisonniers qui peut nuire à l’approvisionnement en hydroélectricité.

Au Bhoutan, l’énergie solaire se révèle complémentaire à l’énergie hydraulique pour produire de l’électricité tout au long de l’année et favoriser ainsi une adaptation aux changements climatiques en diversifiant le bouquet énergétique, en modifiant le système et en renforçant la résilience face aux effets des changements climatiques. La construction de centrales hydroélectriques supplémentaires au Bhoutan augmente la production d’électricité pendant la saison sèche et permet d’exploiter le potentiel de production d’énergie renouvelable dans le pays, ce qui pourrait aussi profiter à l’ensemble de la région pendant la saison des pluies.

Informations générales

En savoir plus sur la participation du Groupe BEI aux réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI : La BEI aux réunions de printemps 2024 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle finance des investissements de qualité, soutenant ainsi la réalisation des grands objectifs de l’UE tant sur le territoire de l’Union qu’à l’extérieur. Avec le Fonds européen d’investissement (FEI), elle forme le Groupe Banque européenne d’investissement.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’UE et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde a pour mission de favoriser des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la BEI appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle finance facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la modernisation de la flotte ferroviaire au Bangladesh et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal. En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.