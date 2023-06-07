Plongée dans un secteur dynamique au Brésil, celui de l’énergie. Voyez comment Neoenergia et son programme inédit de formation à l’électricité transforme la vie des femmes. Grâce à cette initiative pionnière, les femmes se forment à un métier traditionnellement dominé par les hommes et se fraient un chemin vers l’égalité de genre et l’indépendance économique.
En tant que banque d’investissement, nous nous y connaissons en chiffres. Ils nous aident à mettre en œuvre, suivre et évaluer nos projets dans le monde entier. Il y a cependant une chose que les chiffres ne peuvent pas faire : appréhender les sentiments. Qu’est-ce que cela fait d’avoir de l’eau courante dans sa maison pour la première fois ? De se faire entendre de sa communauté ? De voir sa vie changer pour le mieux ?
Dans Sur le terrain, nous vous faisons pénétrer au cœur des foyers de nos bénéficiaires pour constater l’ampleur de notre impact, au-delà des chiffres.
AUTONOMISATION DES FEMMES
Une électricienne au Brésil ? Oui !
Une eau pure
Soutien à l’accès à l’eau potable aux Fidji
Nous voici aux Fidji, l’un des pays insulaires les plus peuplés du Pacifique. La moitié de ses 900 000 habitants vivent dans des villes, où la demande de services d’alimentation en eau et d’assainissement augmente. Nous y rencontrons les hommes et les femmes qui contribuent à la construction d’une nouvelle installation qui fournira de l’eau potable à l’agglomération de Suva.
Résilience climatique
Améliorer la résilience de Madagascar face aux changements climatiques
À Madagascar, nous visitons Antananarivo, qui a été frappée en 2015 par une tempête tropicale provoquant des inondations inédites et endommageant une digue essentielle. Nous y rencontrons des habitantes et habitants qui nous racontent comment leur existence a été transformée grâce aux 40 millions d’euros que la BEI a fournis pour appuyer les efforts de reconstruction et la résilience face aux changements climatiques.
Alimenter en eau potable l’Équateur et ses zones rurales
Nous vous emmenons dans la province de Manabi, en Équateur, où est mis en œuvre l’un des plus grands projets liés à l’eau potable du pays. Des habitants de la municipalité reculée de Portoviejo y partagent des histoires émouvantes sur la façon dont le projet soutenu par la BEI a transformé leur vie en approvisionnant leurs foyers en eau salubre et en autonomisant les femmes en milieu rural.
Une énergie et de l’eau propres
Une énergie et de l’eau propres dans les villages reculés de Bolivie
Allons dans la région de Potosì, dans les Andes boliviennes, et rencontrons Josefina et Desiderio, agriculteurs. Ils expliquent comment leur vie a été transformée par le projet « Cosechando agua – Sembrando luz » (récupérer l’eau, diffuser la lumière), soutenu par l’État bolivien, FONPLATA – Banque de développement et la BEI, qui apporte de l’énergie propre et de l’eau salubre dans leurs foyers.