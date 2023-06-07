En tant que banque d’investissement, nous nous y connaissons en chiffres. Ils nous aident à mettre en œuvre, suivre et évaluer nos projets dans le monde entier. Il y a cependant une chose que les chiffres ne peuvent pas faire : appréhender les sentiments. Qu’est-ce que cela fait d’avoir de l’eau courante dans sa maison pour la première fois ? De se faire entendre de sa communauté ? De voir sa vie changer pour le mieux ?

Dans Sur le terrain, nous vous faisons pénétrer au cœur des foyers de nos bénéficiaires pour constater l’ampleur de notre impact, au-delà des chiffres.