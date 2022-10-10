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Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des banquiers centraux, des institutions financières internationales, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des milieux universitaires autour d’enjeux de portée planétaire.

La délégation présente cette année à l’événement était conduite par le président de la BEI, Werner Hoyer, ainsi que par la vice-présidente Teresa Czerwińska et les vice-présidents Ambroise FayolleRicardo Mourinho et Thomas Östros. Ils ont rencontré des personnalités clés du développement et du financement internationaux pour aborder un éventail de sujets, dont la guerre en Ukraine, l’indépendance énergétique européenne, la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et les partenariats mondiaux destinés à accélérer la transition écologique.

  Découvrir  La BEI aux réunions de printemps : temps forts.

Temps forts de l’événement

Protéger la planète avec le WRI
La BEI et le World Resources Institute (WRI ou Institut des ressources mondiales) travailleront ensemble sur les thèmes des changements climatiques et de la biodiversité.
La BEI sur CNBC International TV
« L’Ukraine est en très bonne voie pour accéder à l’UE. »
La BEI sur l’émission de CNN Quest Means Business
« Plus nous tardons à commencer [la reconstruction de l’Ukraine], plus elle sera coûteuse. »
DFC et la BEI signent un accord de collaboration
Le mémorandum d’accord vise à encourager la coopération en matière d’investissements en faveur du développement.
Nouveau train de mesures de la BEI en soutien à l’Ukraine
Soutenir la reconstruction et le redressement de l’Ukraine.
Werner Hoyer, président de la BEI
« La survie de l’Ukraine ne dépend pas que des armes, mais aussi du maintien de l’économie. »
La BEI aux réunions de printemps
Renforcer les partenariats en faveur du développement durable et de l’action pour le climat

Principales manifestations auxquelles le Groupe BEI participe


Mercredi 12 avril 2023

  • Troisième table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine, de 20 heures à 20 h 30 (GMT +2)
    Participation de la BEI : Werner Hoyer, président, et Teresa Czerwińska, vice-présidente
      Lire la transcription du discours prononcé par le président Hoyer
      Regarder la rediffusion
  • Comité du développement du Groupe de la Banque mondiale, de 22 heures à 00 h 30 (GMT+2)
    Participation de la BEI : Ambroise Fayolle, vice-président

Jeudi 13 avril 2023

  • Centre pour le développement mondial : « Investing in a Sustainable Future in an Age of Disorder and Uncertainty » (Investir dans un avenir durable en période de crise et d’incertitude), de 17 heures à 18 heures (GMT+2)
    Participants : Werner Hoyer, président de la BEI, Maria Shaw Barragan, directrice de BEI Monde chargée des opérations de prêt en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, Masood Ahmed, président du Centre pour le développement mondial, et Mikaela Gavas, directrice générale pour l’Europe et chargée de recherche principale au Centre pour le développement mondial
      Regarder la rediffusion
      En savoir plus

Vendredi 14 avril 2023

  • Réunion de la coalition des ministres des finances pour l’action climatique, de 20 heures à 22 heures (GMT+ 2)
    Participation de la BEI : Ambroise Fayolle, vice-président

Samedi 15 avril 2023

  • Réunion des chefs des BMD, de 14 heures à 16 heures (GMT+ 2)
    Participation de la BEI : Werner Hoyer, président, et Ambroise Fayolle, vice-président

Lundi 17 avril 2023

  • « Immediate needs and long-term structural challenges: what solutions can sustainable ocean finance offer? » (Besoins immédiats et défis structurels à long terme : quelles solutions le financement durable des océans peut-il offrir ?) (Forum 2023 sur le suivi du financement du développement – manifestation parallèle)
    Participation de la BEI : Werner Hoyer, président
      Regarder la rediffusion

La sélection de la rédaction

Enquête du Groupe BEI sur l’investissement : qu’est-ce qui pousse les entreprises à investir dans la lutte contre les changements climatiques ?
Enquête de la BEI sur le climat : attentes mondiales en matière d’action en faveur du climat
Solutions pour le climat 2122 : un podcast avec 100 ans d’avance sur notre époque
Une chance de changement : une série de vidéos sur des solutions dans le monde entier
Où en est-on ? Une série de vidéos sur l’état de l’Europe et du monde
Débat : comment l’Europe et l’Afrique peuvent-elles promouvoir les énergies renouvelables ?

Nos activités

 

 

BEI Monde

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

 

 

Solidarité avec l’Ukraine

Un an après l’invasion de la Russie, notre soutien à l’Ukraine demeure indéfectible, alors que nous continuons à mobiliser des ressources pour aider à reconstruire le pays.

 

 

Climat et durabilité environnementale

La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

 

 

Énergie durable

Nous contribuons à la réduction des émissions et à la diminution du coût de l’énergie grâce à l’octroi de prêts en faveur de l’énergie propre et de solutions innovantes pour laisser un monde plus vert aux générations futures.

 

 

Ensemble pour le climat

Nous travaillons avec des entreprises, des groupes de réflexion, des organismes à but non lucratif, des autorités publiques et d’autres institutions financières internationales pour cofinancer des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, ainsi que d’autres initiatives en lien avec le climat.

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10 octobre 2022

EIB at the 2022 IMF-World Bank Group Annual Meetings

The Annual Meetings of the World Bank Group and the International Monetary Fund (IMF) brought together central bankers, ministers of finance and development, private sector executives, civil society, media and academics to discuss how to best respond to the multiple overlapping crises facing developing countries.
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19 avril 2022

La BEI participe aux réunions de printemps 2022 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale

Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des dirigeants de banques centrales, des ministres des finances et du développement, des dirigeants du secteur privé ainsi que des représentants de la société civile, des médias et des milieux universitaires autour de questions liées à l’économie mondiale, au développement international et aux marchés financiers dans le monde, sur fond de pandémie de COVID-19 et de guerre en Ukraine.
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La BEI aux réunions de printemps 2021 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

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