Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des banquiers centraux, des institutions financières internationales, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des milieux universitaires autour d’enjeux de portée planétaire.

La délégation présente cette année à l’événement était conduite par le président de la BEI, Werner Hoyer, ainsi que par la vice-présidente Teresa Czerwińska et les vice-présidents Ambroise Fayolle, Ricardo Mourinho et Thomas Östros. Ils ont rencontré des personnalités clés du développement et du financement internationaux pour aborder un éventail de sujets, dont la guerre en Ukraine, l’indépendance énergétique européenne, la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et les partenariats mondiaux destinés à accélérer la transition écologique.

Découvrir La BEI aux réunions de printemps : temps forts.