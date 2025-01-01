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Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des dirigeants de banques centrales, des ministres des finances et du développement, des dirigeants du secteur privé ainsi que des représentants de la société civile, des médias et des milieux universitaires autour de questions liées à l’économie mondiale et au développement international, sur fond de pandémie de COVID-19 et de guerre en Ukraine.

La délégation de la BEI, menée par son président, Werner Hoyer, et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros, a rencontré des acteurs clés du développement et de l’investissement à l’échelle mondiale, afin de favoriser la coopération et de contribuer aux efforts collectifs visant à relever les défis planétaires tels que l’urgence climatique, la pandémie de COVID-19 et la sécurité alimentaire.

  Pour en savoir plus sur la position de la BEI concernant le multilatéralisme, les partenariats et la lutte mondiale contre ces défis, consultez l’article de blog du président Hoyer.

Principales manifestations avec la participation de la BEI

19 avril

  • 7e réunion ministérielle de la coalition des ministres des finances pour l’action climatique – avec la participation de Werner Hoyer, président de la BEI, et d’Ambroise Fayolle, vice-président, 13h00-15h00 (heure d’été d’Europe Centrale)

20 avril

  • 2e réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales – avec la participation de Werner Hoyer, président de la BEI, et d’Ambroise Fayolle et de Thomas Östros, vice-présidents, 16h00-21h00 (heure d’été d’Europe Centrale)

21 avril

  • 8e dialogue ministériel du V20 – avec la participation de Werner Hoyer, président de la BEI, 18h00-20h00 (heure d’été d’Europe Centrale)
      Lire le communiqué de presse
  • Le financement climatique et l’Ukraine
    Conversation avec Werner Hoyer, président de la BEI, sur le financement climatique dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette conversation est organisée par l’Atlantic Council et animée par Julia Friedlander, 19h30-20h30 (heure d’été d’Europe Centrale)
     Regarder la rediffusion et en savoir plus sur l’événement

22 avril

  • Rencontre de Werner Hoyer, président de la BEI, et d’Ambroise Fayolle et de Thomas Östros, vice-présidents, avec Mathias Cormann, secrétaire général de l’OCDE, 15h00-15h30 (heure d’été d’Europe Centrale)
  • Rencontre de Werner Hoyer, président de la BEI, avec John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, 19h30-20h00 (heure d’été d’Europe Centrale)
  • Signature de l’accord de délégation mutuelle avec la Banque interaméricaine de développement – avec la participation de Werner Hoyer, président de la BEI, 23h00-00h30 (heure d’été d’Europe Centrale)
      Lire le communiqué de presse

23 avril

  • 3e réunion de dirigeants de banques multilatérales de développement – présidée par Werner Hoyer, président de la BEI, avec la participation d’Ambroise Fayolle, vice-président, 14h00-15h30 (heure d’été d’Europe Centrale)
     Lire l’article

25 avril

  • Forum sur le suivi du financement du développement – avec la participation de Werner Hoyer, président de la BEI, 20h00-23h00 (heure d’été d’Europe Centrale)
     Lire l’article

En savoir plus sur les activités de la BEI

 

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Climat et durabilité environnementale

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Ensemble pour relever les défis mondiaux

Au moyen d’une action multilatérale, la BEI vise à créer davantage d’emplois et entend œuvrer pour une planète propre et une meilleure qualité de vie pour tous et toutes.

 

Des solutions face aux besoins de développement

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Relever les défis liés à la santé et à l’économie en Europe et dans le monde.

 

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