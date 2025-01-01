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Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des dirigeants de banques centrales, des ministres des finances et du développement, des dirigeants du secteur privé ainsi que des représentants de la société civile, des médias et des milieux universitaires autour de questions liées à l’économie mondiale et au développement international, sur fond de pandémie de COVID-19 et de guerre en Ukraine.

La délégation de la BEI, menée par son président, Werner Hoyer, et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros, a rencontré des acteurs clés du développement et de l’investissement à l’échelle mondiale, afin de favoriser la coopération et de contribuer aux efforts collectifs visant à relever les défis planétaires tels que l’urgence climatique, la pandémie de COVID-19 et la sécurité alimentaire.

Pour en savoir plus sur la position de la BEI concernant le multilatéralisme, les partenariats et la lutte mondiale contre ces défis, consultez l’article de blog du président Hoyer.