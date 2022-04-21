Le 21 avril, le président Hoyer s’est adressé aux ministres des finances du V20, groupe qui rassemble les pays les plus vulnérables aux changements climatiques, et a déclaré qu’il était urgent de répondre à leur appel à l’action en faveur de l’investissement pour le climat et du financement de l’adaptation. Le V20 regroupe les ministres des finances du Forum de la vulnérabilité climatique, une initiative de coopération spécifique réunissant 55 économies vulnérables aux changements climatiques dont la population totale s’élève à 1,4 milliard de personnes.

Le président Hoyer a déclaré que la Banque européenne d’investissement (BEI), en tant que banque européenne du climat, prenait cet appel très au sérieux. Il a présenté le plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques, qui indique comment la BEI va accroître son soutien à des projets qui protègent les personnes, les entreprises et les écosystèmes contre les effets des changements climatiques.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Nous porterons nos financements en faveur de l’adaptation à 15 % de notre activité en faveur de l’action pour le climat d’ici à 2025, triplant ainsi quasiment les ressources que la Banque consacre à l’adaptation par rapport à la période 2015-2020. La BEI renforcera également son engagement en amont, en fournissant des services de conseil ciblés aux clients et en soutenant des projets d’adaptation plus intelligents et plus systémiques. »

Le président Hoyer a ajouté que la BEI avait mis en place une branche spécialisée dans le financement du développement, BEI Monde, afin d’accroître l’impact des opérations de la Banque dans le monde entier et d’apporter un soutien sur mesure aux régions vulnérables.

« Grâce à notre présence accrue sur le terrain et à notre coopération encore plus étroite avec nos partenaires, nous soutiendrons des solutions visant à protéger les personnes, les entreprises et les écosystèmes dans les régions vulnérables. Les partenariats sont essentiels aux opérations de BEI Monde, et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’adaptation. Nous sommes impatients d’établir des liens plus étroits avec le V20 en amont de la COP27 », a déclaré Werner Hoyer.

La conférence du V20 s’est tenue en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

Créé en 2015, le V20 des ministres des finances est une initiative de coopération spécifique émanant d’économies particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Il est actuellement présidé par la République populaire du Bangladesh. Le V20 regroupe 55 membres : Afghanistan, Bangladesh, Barbade, Bénin, Bhoutan, Burkina, Cambodge, Colombie, Comores, Costa Rica, Eswatini, Éthiopie, Fidji, Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guyana, Haïti, Honduras, Kenya, Kiribati, Liban, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Maroc, Marshall, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Ouganda, Palaos, Palestine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique du Congo, République dominicaine, Rwanda, Samoa, Sainte-Lucie, Sénégal, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Tanzanie, Timor-Leste, Tunisie, Tuvalu, Vanuatu, Viêt Nam et Yémen.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web : www.v-20.org/.