La BEI et la BID concluent un accord de délégation réciproque pour accélérer le cofinancement de projets communs et renforcer la collaboration dans la région.

Une délégation de la banque de l’UE a rencontré le président de la BID en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington.

Werner Hoyer, président de la BEI qui assure la présidence du groupe des dirigeants de banques multilatérales de développement, a encouragé le renforcement de la collaboration mondiale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque interaméricaine de développement (BID) ont signé un nouvel accord leur permettant de mieux soutenir des projets résilients face aux changements climatiques dans l’ensemble de l’Amérique latine et des Caraïbes. Cet accord de délégation réciproque facilitera la mise en œuvre et le suivi des projets, en donnant les moyens à la BEI et à la BID de financer plus efficacement des investissements axés sur le climat.

L’initiative renforce les efforts déployés par les deux institutions pour harmoniser leurs activités en matière de projets et rendre les ressources de développement plus efficaces. Plus précisément, le nouvel accord permettra à la BEI et à la BID de se déléguer mutuellement la passation de marchés liés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi de projets, avec à la clé une amélioration des mécanismes de financement conjoint, un renforcement de l’efficacité et une réduction des coûts de transaction pour les partenaires de la région. Concrètement, pour chaque nouveau projet cofinancé, les partenaires pourront désormais désigner un co-bailleur de fonds principal dont les politiques de passation des marchés régiront le projet, les autres co-bailleurs de fonds s’appuyant sur le travail du chef de file. L’accord renforce également l’engagement des banques à rationaliser les activités de passation des marchés pour les promoteurs et les bénéficiaires et permet aux banques multilatérales de développement de suivre plus efficacement ces activités.

L’accord a été signé lors d’une réunion bilatérale entre Werner Hoyer, le président de la BEI, et Mauricio Claver-Carone, le président de la BID, en marge des réunions de printemps du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Il contribuera à renforcer la cohérence des opérations cofinancées et à accroître la capacité des deux institutions à définir les priorités en matière de développement et à déterminer dans quels pays ces opérations peuvent avoir le plus d’impact sur le développement.

Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Washington : « L’Amérique latine et les Caraïbes réunissent toutes les conditions nécessaires pour devenir un pôle mondial des énergies renouvelables. Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante vers la création de nouvelles opportunités d’investissement en partenariat avec la BID, en nous concentrant sur l’augmentation de l’impact de notre appui conjoint à la croissance, à l’innovation, à l’action pour le climat et à la résilience. »

Mauricio Claver-Carone, le président de la BID : « À la Banque interaméricaine de développement, au cours des deux dernières années, nous nous sommes efforcés d’élargir notre soutien à la région et d’améliorer la façon dont nous répondons aux besoins de nos pays membres. Par conséquent, nous avons atteint des niveaux de financement sans précédent. Il est essentiel que nous continuions à améliorer la façon dont nous travaillons avec nos partenaires afin de maximiser les synergies, de faciliter le cofinancement et de rationaliser les processus pour que notre travail soit aussi efficace, efficient et accessible que possible. Ce nouvel accord avec la Banque européenne d’investissement atteint précisément cet objectif, en optimisant le processus de financement conjoint et en permettant à nos organisations de redoubler d’efforts dans notre travail commun. »

Le partenariat BEI-BID soutient des projets qui favorisent l’action pour le climat et attirent des investissements privés en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les banques cofinancent des projets dans toute la région, notamment de nouveaux réseaux de métro en Colombie et en Équateur, l’agrandissement du canal de Panama et le récent projet de protection contre les inondations dans le bassin du Río Salado en Argentine. Les banques s’appuient également sur leurs travaux en cours pour cofinancer des projets en finançant d’autres opérations assorties d’une garantie souveraine, notamment en Colombie et au Pérou, et en recensant les domaines clés dans lesquels elles peuvent étendre le cofinancement d’opérations non souveraines assorties d’une garantie avec IDB Invest, la branche de la BID qui soutient les investissements du secteur privé.

À propos de la BID

La Banque interaméricaine de développement s’emploie à améliorer les conditions de vie. Créée en 1959, la BID est l’une des principales sources de financement à long terme du développement économique, social et institutionnel en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle mène également des recherches de pointe et fournit des conseils stratégiques, une assistance technique et une formation aux clients des secteurs public et privé dans toute la région.